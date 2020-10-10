Дмитрий Пучков рассказывает о том, как развивать свой канал на YouTube00:00 – Вступление05:30 – Вы развиваете свой канал интуитивно или есть стратегия?09:16 – Кто ваша аудитория? Исследуете ли вы её?12:44 – Как ваш канал продвигается?16:49 – Сколько человек у вас в команде?22:08 – Какое нужно оборудование?28:58 – Как часто нужно публиковать контент, чтобы удержать аудиторию?34:14 – О чём должен быть контент? Как найти тему, в чём секрет?38:15 – С какими проблемами вы сталкиваетесь?40:29 – Чего делать нельзя?43:46 – Как монетизируется ваш канал?50:20 – Что представляет собой рекламное соглашение с YouTube? Когда его заключать?51:53 – Как делать интересную рекламу?54:19 – Стоит ли использовать другие соцсети для продвижения?55:36 – Что думаете про TikTok?57:32 – Нужна ли обратная связь с публикой?59:14 – Как удержать интерес аудитории?1:00:34 – Как реагировать на негативные комментарии?1:04:49 – Продолжаете ли своё творчество в качестве Гоблина?1:05:57 – Каких блогеров вы смотрите сами? Посоветуйте кого-нибудь1:07:35 – Дополнителньые вопросыАудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/webinar.mp3Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ruСтань спонсором канала: https://www.youtube.com/channel/UCWnNKC1wrH_NXAXc5bhbFnA/joinКанал в Яндекс.Эфире: https://clck.ru/PG8CUКанал в Telegram: https://t.me/oper_goblinГоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_operГоблин Вконтакте: https://vk.com/goblinГоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pDГруппа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ute5hfSPj58