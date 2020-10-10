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Как развить свой канал на YouTube

13:32. 10 октября 2020 66 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Дмитрий Пучков рассказывает о том, как развивать свой канал на YouTube
00:00 – Вступление
05:30 – Вы развиваете свой канал интуитивно или есть стратегия?
09:16 – Кто ваша аудитория? Исследуете ли вы её?
12:44 – Как ваш канал продвигается?
16:49 – Сколько человек у вас в команде?
22:08 – Какое нужно оборудование?
28:58 – Как часто нужно публиковать контент, чтобы удержать аудиторию?
34:14 – О чём должен быть контент? Как найти тему, в чём секрет?
38:15 – С какими проблемами вы сталкиваетесь?
40:29 – Чего делать нельзя?
43:46 – Как монетизируется ваш канал?
50:20 – Что представляет собой рекламное соглашение с YouTube? Когда его заключать?
51:53 – Как делать интересную рекламу?
54:19 – Стоит ли использовать другие соцсети для продвижения?
55:36 – Что думаете про TikTok?
57:32 – Нужна ли обратная связь с публикой?
59:14 – Как удержать интерес аудитории?
1:00:34 – Как реагировать на негативные комментарии?
1:04:49 – Продолжаете ли своё творчество в качестве Гоблина?
1:05:57 – Каких блогеров вы смотрите сами? Посоветуйте кого-нибудь
1:07:35 – Дополнителньые вопросы

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/webinar.mp3

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Стань спонсором канала: https://www.youtube.com/channel/UCWnNKC1wrH_NXAXc5bhbFnA/join
Канал в Яндекс.Эфире: https://clck.ru/PG8CU
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ute5hfSPj58

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