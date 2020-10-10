Хакасию в рамках проекта Росмолодежи «Диалог на равных» посетил журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.

Через несколько часов после прилета из Москвы господин Вассерман дал эксклюзивное интервью 19rus.info (ИА “Хакасия”), в котором подробно ответил на все интересующие вопросы.

Читателям предложены как выдержки из этого крайне любопытного разговора, так и полная видеоверсию беседы с известным в России человеком.

О том, почему Вассерману в России позволено говорить все и ему за это ничего

«Специально я этого не добивался. Просто по опыту убедился, что любому большому начальнику самому интересно знать мнение со стороны. И когда я был в одной из групп советников мэра Москвы, он пару разу очень обижался на служебные записки, которые я ему направлял, но принимал их, тем не менее, к сведению. В первый раз это было, когда я в записке об организации дорожного движения в Москве объяснил, почему нельзя закрутить движение по Садовому кольцу в одну сторону, а он несколько лет подряд надеялся, что это поможет решить транспортные проблемы центра Москвы. Он все это понял, признал, но ему было страшно обидно, что вот такая мечта не сбудется. Месяц на всю нашу группу дулся, как мышь на крупу. Тем не менее любой сколько-нибудь серьезный руководитель действительно нуждается в таком вот независимом мнении. Долгое время я свое мнение высказывал в подобных служебных записках и не только для мэра Москвы, группа консультантов, куда я вхожу, со многими работала. Но надо сказать, что последние лет 10 я практически никого не консультирую. И то, что раньше писал в конфиденциальном порядке, теперь высказываю публично. Но эффект примерно тот же».

О приеме в Хакасии в первые часы после прилета

«То, что привезли и заселили, это как раз нормально. И погода несколько теплее, чем я ожидал про прогнозу. И люди вполне теплые! Как обычно, несколько человек сфотографировалось на моем фоне, парочка просто сфотографировала меня. В любом случае гостеприимства хватает. Другое дело, что к сожалению из-за очень плотного рабочего графика у меня крайне мало времени на то, чтобы познакомиться с городом и людьми получше. И это, к сожалению, не только к Хакасии относится. Я езжу довольно много, но все по делам. И времени, кроме как на эти самые дела, практически ни на что не хватает. Вот недавно выступал в Выборге и был вынужден отказаться от пешей экскурсии по городу, только в машине проехали».

Что Вассерман знал о Хакасии до приезда сюда

«Знал практически только что-то по роману, написанному где-то в начале 50-х годов, даже не помню его названия, помню только, что основой сюжета было орошение хакасской степи (речь идет, скорее всего, о романе Николая Доможакова «В далеком аале» – прим. ред.). Точно, Доможаков, а вот названия не помню».

О коронавирусе и его опасности

«Мне самому очень повезло. У меня три недели назад обнаружили антитела в достаточном количестве, чтобы по крайней мере еще пару месяцев я был достаточно надежно защищен. Кстати, несмотря на это, летел я сюда в маске и перчатках — было проще их надеть, чем объяснять, что они не нужны. Но соблюдать все эти правила необходимо. Так, как мне, везет далеко не каждому. Судя по результатам проводимого в РФ тестирования на антитела к коронавирусу, они в среднем по стране есть у каждого пятого, в Москве даже у каждого четвертого, но этого катастрофически мало. Чтобы прервать эпидемию, нужно, чтобы иммунитет был у трех человек из четырех. Без вакцины этого не добиться, а не дожить до массовой вакцинации просто очень обидно. Да, это страшно. Например, упомянутая вами чума унесла в средневековой Европе половину жителей. «Испанка» – первая пандемия гриппа — убила каждого 30-го человека на Земле. Что касается коронавируса, первоначально полагали, что он бьет только по легким. Но месяца три назад в Новосибирске установили, что он бьет по самым мелким сосудам, капиллярам, которые непосредственно питают ткани. А дальше уже поражается то, что наиболее насыщенно капиллярами. На первом месте – легкие, на втором – мозг — вам надо выжить слабоумным. Так что это действительно страшно. Я верю в успех российской вакцины. И не только российской. В РФ, насколько я знаю, разрабатывали вакцину в 20-25 разных исследовательских центрах. Сейчас, до третьего этапа испытаний на десятках тысяч человек, у нас доведено уже три вакцины. В Китае, если не ошибаюсь, две. Но в Китае одну из этих вакцин испытывали только на военных, а это довольно специфический контингент, а вторую только-только начинают массово испытывать. Зачем нужны массовые испытания? Не для того чтобы убедиться, что вакцина не вредит. При нынешних технологиях, чтобы сделать вредную вакцину, опасную хоть для кого-то, надо иметь очень кривые руки. Главное — проверить ее на эффективность, грубо говоря, убедиться, что она вырабатывает достаточное количество антител, чтобы человека надежно защитить. И вот как я узнал, что у меня есть эти антитела: я записался добровольцем в третий этап испытаний вакцины «Спутник V». А перед тем как вакцинироваться, человека довольно тщательно проверяют, есть ли у него уже антитела. У меня оказалось, что есть. Насколько я знаю, этот этап для «Спутника» закончится где-то в декабре, для вакцины от центра «Вектор» в январе и так далее. Соответственно, массовая вакцинация начнет тогда, когда по результатам испытаний станет ясно, что эта вакцина действительно эффективно работает, то есть примерно с января. Когда будут привиты три человека из четырех, эпидемия гарантированно закончится. Мне было страшно заболеть (отвечая на вопрос, не страшно ли было в 67 лет становиться добровольцем по испытанию на себе вакцины от коронавируса — прим. ред.)».

О молодежи, ее дебилизме, жертвах ЕГЭ и талантах среди студенчества Сибири

«Нынешняя молодежь любит роскошь, имеет плохие манеры, презирает авторитеты», – сказал Сократ. Как видите, за прошедшие два с половиной тысячелетия ничего не изменилось. Все мы склонны смотреть на следующее поколение с высоты накопленного опыта, забывая о том, что сами такими же были. Что касается ЕГЭ. ЕГЭ — это только инструмент, и как всякий инструмент может быть применен очень разнообразным способом. Кстати, когда ЕГЭ у нас только-только начинали вводить, я предложил, чтобы создание пакетов задач ЕГЭ поручили людям, занимающимся составлением пакетов вопросов для спортивных интеллектуальных игр, они несколько отличаются от телевизионных игр по формату. Тогда, помнится, в Общественной палате этим сильно заинтересовались, но в тогдашнем министерстве ликвидации образования и науки сделали вид, что ничего подобного не было. Насколько я могу судить по той части материала в ЕГЭ, что попадает в публичное пространство, вопросы действительно постепенно эволюционируют именно в направлении проверки не знания, а понимания, как и в интеллектуальны играх. И в этом смысле, конечно, очень жаль, что на протяжении лет десяти школьников натаскивали на грубую «угадайку», но это, к счастью, уже минуло. Что касается школьников и студентов: по мере того, как жизнь сталкивает их со всей более сложными задачами, они так или иначе учатся эти задачи решать. Как известно, быстрее всего движешься на пинковой тяге».

О предварительных итогах года

«Итоги года, конечно, плохие. Но они плохие для всех. И относительно среднемирового уровня мы за этот год, конечно, поднялись. Не столько потому что сами поднимались, сколько потому что среднемировой уровень падал. Но это тоже серьезное достижение. Но статистика сама по себе, мягко говоря, лукавая».

О выборах в США президента и членов Конгресса

«Значительная часть того, что творится сейчас в мире, резко переменится после 3 ноября. Пока не известно, в какую сторону. Но у меня есть личные основания считать, что демократы проиграют, причем проиграют на всех фронтах. Просто потому, что они зашли слишком далеко в попытках не отдать власть. И мало-мальски здравомыслящим людям становится ясно, что они становятся опасны».

О Путине

«Несомненно, считаю Путина здравомыслящим человеком. Причем поначалу, когда он только пришел в президенты, мне очень многие его решения казались ошибочными. Но постепенно я убедился: то, что на первый взгляд выглядело ошибкой, оказывается, наоборот, вполне разумным, эффективным. И отдаленные последствия его решения оказывались лучше, чем я мог предвидеть. Так что сейчас, когда мне его какое-то решение непонятно, я думаю лишь о том, какие недоступные мне сведения могли вызвать именно такие решения. И чаще всего удается в этом разобраться. Он действительно играет в долгую».

Об отравлении Навального

«Разумеется, никто его не травил. У него, судя по всему, на почве хронического панкреатита развивается вполне серьезный диабет. Человека, конечно, жаль, панкреатит, а тем более диабет, крайне неприятные болезни. Но то, что ему устроили в Германии, это ему еще не раз аукнется. Потом что он уже дозрел до роли «сакральной жертвы». Есть такой стандартный политтехнологический прием, существующий уже не первое тысячелетие: убить кого-то из своих, чтобы потом свалить вину на противника. В российской истории самый известный пример, когда князь Ярослав организовал убийство Бориса и Глеба и обвинил в этом Святополка. Так что прием очень давний. Помнится, то, что Борис Ефимович Немцов дозрел до роли «сакральной жертвы», я публично заявил за три года до того, как его-таки убили».

О деле Анатолия Быкова

«Могу сказать, что это далеко не первое дело. Он уже за парочку дел отсидел, но всплывают все новые и новые. На самом деле, механизм «всплытия» подобных дел стандартный. Точно также Сергея Иваныча Фургала блатное прошлое догнало».

О политической оппозиции в России

«Политическая оппозиция, естественно, существует. Но у разных людей там и позиции существенно разные. Должен заметить, что я 15 лет, с 1990-го по 2005-й, был пламенным адептом тоталитарной секты «Либералы». И мне понадобилось очень много сил, чтобы сперва выкарабкаться из нее, а потом разобраться, почему ключевой догмат этой секты, а именно вера в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество гарантированно приводит к рекомендациям, несовместимым с жизнью. Но, тем не менее, я знаю множество людей, еще пребывающих в этой секте, поскольку этот догмат на первый взгляд настолько привлекателен, что далеко не все делают второй взгляд».

О получении российского гражданства

«К сожалению, после государственного переворота на Украине 22 февраля 2014 года стало понятно, что вопрос о воссоединении Украиные и России в обозримом будущем может быть решен только по совету Бисмарка, «железом и кровью». И стало ясно, что мне уже нет смысла сохранять украинское гражданство, поскольку к моим словам те, кто сейчас владеет Украиной, не прислушиваются. Независимо от моего гражданства. Поэтому я и попросил российское гражданство. Я был гражданином одного государства, а стал гражданином другого государства в рамках одной страны. Должен сказать, что когда в 1994 году по разным обстоятельствам наша семья получила статус беженцев в Соединенные государства Америки, никто из семьи этим статусом не воспользовался».

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/intervyu-09-10-2020/