В рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент рассказал, сколько живого веса теряет за одну игру в хоккей, с кем играет, катается ли на «чёрных» лыжных трассах, а также о детях, внуках и личных потерях.

На вопрос журналиста, на кого хотел быть похожим сам Владимир Владимирович в юности, он ответил: «На Зорге», добавив, что надеется, что его дочери хотят походить на него.

«Мои дети занимаются наукой, а внуки ещё маленькие. Вот сейчас дочка начала внука жизни учить», — сказал он.

«Это которая?» — уточнил журналист.

«Неважно», — отрезал президент, а когда журналист многозначительно кашлянул, парировал: «Зря хрюкаете. Вы же не живёте моей жизнью. Вы просто не понимаете, что такое вопросы безопасности».

«Так вот, когда она начала учить его жизни, он спросил, почему я должен делать так, как ты? Потому что я старшая. Нет, дедушка Вова старший», — рассказал президент.

Личными потерями он назвал смерть родителей: «Личные потери… Родители ушли у меня. Прямо в начале этого пути. Самая большая потеря».

Напомним, сегодня президенту России исполняется 68 лет.

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