... фуры, то часто подъезжали, а водители сидят — яичницу жарят, отдыхают.... постановление Кабинета министров», — подчеркнул Москаль. Также губернатор пожаловался на «странные...экономического развития Донецкой народной республики Евгения Самохина. В ноябре 2014 ...
...депутата от «Народного фронта» Евгения Дейдея. Правоохрагительные органы не ...поводов для привлечения к ответственности водителей за использование сервиса «Яндекс... являются главными врагами. «Бей москаля, бей москаля, складывай трупы!», — кричат маленькие...
... 37. младший сержант Панченко Евгений Александрович, командир отделения инженерно-...Овсиенко Виталий Александрович, старший водитель автомобильного взвода роты материально-...женщины продают своё тело ненавистным «москалям»?! Они ненавидят своих работодателей? ...
... перестали пропускать, и наш водитель со стороны Донецка встретил нас... не самый несчастный пострадавший)». Евгения Мартынова про ужасы трассы Донецк...партии соответствующее — „Украинская кочерга“!» — написал Москаль. По его словам, кочерга — настоящий...
...и патриоты, — сообщил сооснователь «Карателя» Евгений Васильев. — Вот во Львове, например...меню в Киеве оказалось непросто. Евгений говорит, что несколько типографий ...Геннадий Москаль сообщил о задержании 11 фур с продуктами, которые водители намеревались...