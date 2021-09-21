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«Пантера» парка «Патриот». Часть 2. Внутренний осмотр

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Парк «Патриот» и студия «TacticMedia» продолжают серию видео об одном из экспонатов музея – танке «Пантера» (PzKpfw V Panter).

В этом ролике Евгений Москалев проведет внутренний осмотр машины и расскажет о рабочих местах всех членов экипажа танка, особенностях управления и ведения огня.

Евгений Москалев стоял у истоков возникшего в 2001 году добровольного поисково-реставрационного движения Кубинского музея бронетанковой техники. С 2004 года он как волонтёр принимал непосредственное участие в восстановлении и постановке на ход «Пантеры», был её механиком-водителем на многих мероприятиях и киносъёмках, в мельчайших деталях изучил её конструкцию и особенности управления.

«Пантера» парка «Патриот». Часть 1. Наружный обзор: https://youtu.be/tg-p0JqZ0_s

Сайт парка «Патриот»: https://patriotp.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=U7hU4doXx6Q
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