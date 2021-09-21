«Пантера» парка «Патриот». Часть 2. Внутренний осмотр
Парк «Патриот» и студия «TacticMedia» продолжают серию видео об одном из экспонатов музея – танке «Пантера» (PzKpfw V Panter).
В этом ролике Евгений Москалев проведет внутренний осмотр машины и расскажет о рабочих местах всех членов экипажа танка, особенностях управления и ведения огня.
Евгений Москалев стоял у истоков возникшего в 2001 году добровольного поисково-реставрационного движения Кубинского музея бронетанковой техники. С 2004 года он как волонтёр принимал непосредственное участие в восстановлении и постановке на ход «Пантеры», был её механиком-водителем на многих мероприятиях и киносъёмках, в мельчайших деталях изучил её конструкцию и особенности управления.
«Пантера» парка «Патриот». Часть 1. Наружный обзор: https://youtu.be/tg-p0JqZ0_s
Сайт парка «Патриот»: https://patriotp.ru/