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Кто-то уже проболтался, что это, возможно, как-то связано с ракетным топливом… Значит всё спишут на какие-то водоросли, выделяющие непотребную заразу…
Точно, ТОФ всегда скидывал всякую гадость в море особо не спрашивая никого.