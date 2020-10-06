Не требуешь выплаты зарплаты вовремя – способствуешь разрушению страны! А.Е.Васьковский, И.М.Герасимов. 03.10.2020.Бланки уведомления о приостановке работы: https://cloud.mail.ru/public/3MJ7/2EmktuXonКонтакты Независимого профсоюза шахтёров Донбасса:Александр Евгеньевич Васьковский vk.com/alexandervaskovskyWhatsApp / Telegram +7 931 532 93 45Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии главному редактору на почту: atypus@mail.ruПочта видеоканала Фонда Рабочей Академии Рабочее ТВ: atypus@mail.ruКак вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n4f6M6TBnZ8