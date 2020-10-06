Не требуешь выплаты зарплаты вовремя – способствуешь разрушению страны! А.Васьковский, И.Герасимов.
15:50. 6 октября 2020 46 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Не требуешь выплаты зарплаты вовремя – способствуешь разрушению страны! А.Е.Васьковский, И.М.Герасимов. 03.10.2020.
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Контакты Независимого профсоюза шахтёров Донбасса:
Александр Евгеньевич Васьковский vk.com/alexandervaskovsky
WhatsApp / Telegram +7 931 532 93 45
Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии главному редактору на почту: atypus@mail.ru
Почта видеоканала Фонда Рабочей Академии Рабочее ТВ: atypus@mail.ru
Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html
Бланки уведомления о приостановке работы: https://cloud.mail.ru/public/3MJ7/2EmktuXon
Контакты Независимого профсоюза шахтёров Донбасса:
Александр Евгеньевич Васьковский vk.com/alexandervaskovsky
WhatsApp / Telegram +7 931 532 93 45
Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии главному редактору на почту: atypus@mail.ru
Почта видеоканала Фонда Рабочей Академии Рабочее ТВ: atypus@mail.ru
Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html