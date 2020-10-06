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Не требуешь выплаты зарплаты вовремя – способствуешь разрушению страны! А.Васьковский, И.Герасимов.

15:50. 6 октября 2020 46 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Не требуешь выплаты зарплаты вовремя – способствуешь разрушению страны! А.Е.Васьковский, И.М.Герасимов. 03.10.2020.
Бланки уведомления о приостановке работы: https://cloud.mail.ru/public/3MJ7/2EmktuXon
Контакты Независимого профсоюза шахтёров Донбасса:
Александр Евгеньевич Васьковский vk.com/alexandervaskovsky
WhatsApp / Telegram +7 931 532 93 45
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n4f6M6TBnZ8

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