Как чиновники “сливают” Дальний Восток. Борис Марцинкевич
18:30. 6 октября 2020 185 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Почему Северный поток-2 – последний проект РФ и Европы. Куда мы будем опставлять энергоресурсы после. Почему не работают нацпроекты по Дальнему Востоку и как чиновники надеются побеждать стихию в дальнейшем. Об этом и многом другом рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич.
Это не чиновники что-то там сливают… Сливается проводимая верхами политика и доверие людей к власти…