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Как чиновники “сливают” Дальний Восток. Борис Марцинкевич

18:30. 6 октября 2020 185 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Почему Северный поток-2 – последний проект РФ и Европы. Куда мы будем опставлять энергоресурсы после. Почему не работают нацпроекты по Дальнему Востоку и как чиновники надеются побеждать стихию в дальнейшем. Об этом и многом другом рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fPTIT-SbzS0

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