Почему Северный поток-2 – последний проект РФ и Европы. Куда мы будем опставлять энергоресурсы после. Почему не работают нацпроекты по Дальнему Востоку и как чиновники надеются побеждать стихию в дальнейшем. Об этом и многом другом рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fPTIT-SbzS0