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Из колонии в премьер-министры

19:33. 6 октября 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Новый премьер-министр Киргизии.

А быстро тут.
Еще вчера отбывавший срок в колонии Садыр Жапаров уже сегодня стал премьер-министром Киргизии.
Жапаров мотал срок за захват в заложники одного из губернаторов в 2013-м году. Некоторое время скрывался за границей. В 2018-м году он получил 11,5 лет тюрьмы.

Соответственно, прежний премьер-министр Киргизии подал в отставку.
Также в отставку подал глава парламента страны.
В отставку подал и глава ЦИК Киргизии, который перед этим отменил итоги парламентских выборов.
Теперь очередь за Жээнбековым.


Координационный Совет Киргизской оппозиции.


В порядке установления демократии разграбили ФОМС.

Метки: киргизия, средняя азия, цветные сценарии, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6224662.html

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