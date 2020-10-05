... масштабе, мировую историю, либо пьяный бред, либо откровенная ложь (вероятно, кем..., не уточняет.Очевидно, что большего бреда и представить себе невозможно. С... же утверждениям, содержащимся в его псевдоисторических работах («Крест и корона», «Древняя...
Идите по земле, сбивайте о камни ноги, карабкайтесь по склону. Все трудности, которые вам будут даны, вы должны преодолеть одну за другой. Никогда не слушайте тех, кто, желая вам помочь, советует отбросить хоть одно из ваших исканий. Враги помогут вам закалиться. Это их дело, они с ним прекрасно справляются.