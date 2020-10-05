В этом выпуске:- Алиев заявил, что готов прекратить обстрелы Карабаха, если Армения выведет оттуда войска;- В России вторые сутки больше 10 тысяч новых заболевших, за выходные более 200 летальных случаев;- За время пандемии почти 70 тысяч медиков по всей стране были вынуждены через прокуратуру добиваться выплат за работу с ковидными больными;- Крупнейшая в мире сеть кинотеатров Cineworld закрывает все свои заведения в США и Британии;- Cторонники Трампа устроили массовый молебен за здоровье президента и его жены;- Российские предприятия снова охватил пессимизм;- Правительство решило заняться спасением Уралвагонзавода;- Увеличена господдержка российского автопрома – в бюджете на следующий год на это заложено 15 миллиардов;- На российском ипотечном рынке идеальные условия для масштабного кризиса;- Губернатор Камчатки Солодов обещает добиться увольнения региональных и федеральных чиновников;- Академия наук внесла в орфографический словарь почти 700 новых слов._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YoCndnIBP1I