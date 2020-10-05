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Постреляли и хватит? Касками закидали, Языковеды гикнулись // Галопом по Европам #307

22:00. 5 октября 2020 133 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Алиев заявил, что готов прекратить обстрелы Карабаха, если Армения выведет оттуда войска;
- В России вторые сутки больше 10 тысяч новых заболевших, за выходные более 200 летальных случаев;
- За время пандемии почти 70 тысяч медиков по всей стране были вынуждены через прокуратуру добиваться выплат за работу с ковидными больными;
- Крупнейшая в мире сеть кинотеатров Cineworld закрывает все свои заведения в США и Британии;
- Cторонники Трампа устроили массовый молебен за здоровье президента и его жены;
- Российские предприятия снова охватил пессимизм;
- Правительство решило заняться спасением Уралвагонзавода;
- Увеличена господдержка российского автопрома – в бюджете на следующий год на это заложено 15 миллиардов;
- На российском ипотечном рынке идеальные условия для масштабного кризиса;
- Губернатор Камчатки Солодов обещает добиться увольнения региональных и федеральных чиновников;
- Академия наук внесла в орфографический словарь почти 700 новых слов.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YoCndnIBP1I

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