Государства Евразийского Экономического Союза, равно, как и Молдова, проходят через непростой этап, когда в мире идет сокращение товарооборота между странами, он упал, в среднем, на треть из-за ограничений, связанных с коронавирусом нового типа. Об этом заявил Сергей Глазьев, выступая на онлайн-заседании Молдово-Российского экономического форума, проходящего 1 октября.

«Тем не менее взаимная торговля между странами ЕАЭС продолжается и развивается. Молдова для нас — важнейший партнер. В 2017 году страна стала наблюдателем в ЕАЭС, а 2019 год мы завершили с очень хорошими показателями товарооборота. Он увеличился почти на треть», — сказал Глазьев.

По его словам, на данном этапе власти Молдовы и административные орган ЕАЭС должны сохранить конструктивные наработки в сотрудничестве, иметь четкое видение того, как наращивать объемы взаимной торговли. Благодаря режиму свободной торговли Молдова может быть представлена на рынках Евразийского Экономического Союза с гораздо большим спектром товаров и продукции, добавил Глазьев.

«Эта возможность для Молдовы должна содержаться в стратегии Евразийской интеграции до 2025 года. Главы государств ЕАЭС одобрили этот документ, в целом. Сегодня мы занимаемся планированием мер и механизмов по развитию евразийской экономической интеграции», — уточнил член Коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Глазьев Сергей Юрьевич (р. 1961) – ведущий отечественный экономист, политический и государственный деятель, академик РАН. Советник Президента РФ по вопросам евразийской интеграции. Один из инициаторов, постоянный член Изборского клуба.

Источник: https://nstarikov.ru/moldova-vazhnejshij-partner-evrazijskogo-jekonomicheskogo-sojuza-119983