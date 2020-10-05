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Как выглядят сейчас гигантские космические телескопы, которые Украина чуть не превратила в груду металлолома

09:26. 5 октября 2020 310 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

Построила их могучая Советская Держава, в те времена, когда семимильными шагами двигалась в освоении космоса оставляя американцев далеко позади.

А вторая недострана превратила, по сути, в бесполезные куски железа.

И вот, теперь они уже у третьей Державы. Которая, начала возвращать эти огромные тарелки к жизни и использовать их по назначению.

Речь идёт о станции космической связи НИП-16 под Евпаторией, которая разделена три объекта, в 10-ти километрах друг от друга, и гигантские телескопы которых видны с пляжа, с трассы и с балконов гостевых домов в Новоозёрном, Витино, Молочном.

На фото телескоп РТ-70 (П-2500), расположенный на площадке №3 НИП-16 около поселка Молочное — один из самых больших полностью подвижных радиотелескопов мире, диаметром тарелки — 70 метров и впечатляющей площадью 2500 кв.метров!

Таких телескопов в СССР было всего три — в Крыму, в Приморском крае (пос.Галенки) и недостроенный в Ташкенте.

Уникальность РТ-70 в его мощности. Сила отправляемого им в космос электромагнитного потока сравнима только голдстоунским телескопом в США. Других таких в мире просто нет.

Строить весь объект НИП-16 начали в 1960-м году, и состоит он из целого ряда объектов разного размера на трёх площадках: в Молочном, Витино и Заозёрном.

Сделано это было по причине большой мощности оборудования: передающие и принимающие сигнал телескопы пришлось разнести на 10-километровое удаление друг от друга, чтобы сигналы не создавали помехи.

В 80-х годах на этих площадках функционировал Центр управления полётами (ЦУП), который отсюда, из Крыма, управлял 41-м запущенным в космос кораблём «Союз» , 6 орбитальные станциями «Салют» и 14-ю грузовыми кораблями «Прогресс».

Телескоп РТ-32 на площадке №2 НИП-16, в поселке Заозёрное под Евпаторией

И вот, после развала Союза всё это уникальное добро из целого комплекса огромных телескопов и тарелок досталось Украине.

Сначала в 1993-м расформировали в/ч 34436, которая обеспечивала функционирование комплекса космической связи.

В последующие годы Украина превратила бывший секретный объект в гражданскую обсерваторию, которая подчинялась академии наук Украины. Но так как бОльшая часть науки и научных площадок на Украине находились в упадочном состоянии и с очень плохим финансированием, многие уникальные объекты на площадках НИП-16 просто пришли в негодность.

А уникальнейшая антенна космической связи АДУ-1000, с помощью которой в 1962 году в космос отправили послание внеземным цивилизациям — слова ЛЕНИН, МИР и СССР, была и вовсе порезана на металлолом для покрытия долгов комплекса.

Кто знает, что дальше происходило с телескопами и другими объектами НИП-16, если бы не наступил 2014-й год.

Глядя на удручающее состояние антенны РТ-32, которая, по сути, превратилась в груду металлолома, «на иголки» порезали бы и остальное уникальное оборудование.

Сейчас, по крайней мере, все объекты охраняются военными, а созданный на базе НИП-16, Центр дальней космической связи переоборудуют под актуальные задачи.

Причем часть советских телескопов, включая огромный РТ-70, модернизируют для дальнейшего использование по своему прямому назначению.

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Метки: новости / украина

Источник: http://voicesevas.ru/news/54741-kak-vyglyadyat-seychas-gigantskie-kosmicheskie-teleskopy-kotorye-ukraina-chut-ne-prevratila-v-grudu-metalloloma.html

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 1341 738
    Max 5 октября 2020 в 12:25

    Грудой металлолома, я полагаю они выглядят, судя по заголовку или автор сам не понял шо написал?..

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    2
  • 5457 3665
    чужой 5 октября 2020 в 17:35

    Сейчас Украину не нужно даже делить по Днепру.
    Я за целостность Украины.
    Евреи организовали ограбление Украины под призывом бить русских москалей.
    Сделали это евреи с помощью “западенцев”, которые очень любят евреев.
    Сейчас нужна только малость. Нужна организация слаженных действий украинцев.
    И украинцы сами погонят всех западенцев вместе с евреями.
    Во будет смех, когда Украина упадет спелой ягодкой в союзное государство.

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    1
  • 12896 10582
    марина 5 октября 2020 в 17:55

    “Сейчас нужна только малость. Нужна организация слаженных действий украинцев.
    И украинцы сами погонят всех западенцев вместе с евреями.”
    Это ваша мечта или фантазия ,с какого перепуга 200 лет создаваемый хохол и сегодня еще не плохо кормленный(первый экспериментальный служебный Ч.) пойдет не против москалей (которые вбиты в мозг),а против хозяина-еврея.Еврей с деньгами (для хохлов деньги -это смысл),москаль сыт,но никогда не станет богатым-где для них смысл.Душа,теории и будущее их не волнует,так ,как и белоруссов на 80%.Пока нет критической массы к развороту на Восток.

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    1

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