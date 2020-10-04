Константин Сёмин. Ответы на вопросы 04.10.2020
22:09. 4 октября 2020 43 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Интересные вопросы из чата собирает модератор. Ответы на них в конце стрима.
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https://agitblog.ru/donate/
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Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин