Состояние здоровье президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом, ухудшилось за последние сутки.

Об этом журналистам президентского пула заявил источник.

По словам инсайдера, в последние сутки показатели состояния Трампа внушали беспокойство.

«Последующие 48 часов будут критически важны с точки зрения его лечения. Мы еще пока не стоим на четком пути к полному выздоровлению», — приводит РИА Новости слова источника. Издание уточняет, что неизвестно, является ли собеседник журналистов врачом или нет.

Утром в субботу, 3 октября, медики утверждали, что Трамп чувствует себя хорошо, передает телеканал «360». Также коронавирусом заразилась жена президента США Мелания Трамп. Перед госпитализацией американский лидер выступил с видеообращением к гражданам.

Трамп заразился коронавирусом за месяц до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября. В связи с этим все предвыборные мероприятия с участием главы Белого дома отложены или переведены в виртуальный формат, передает деловая газета «Взгляд».

Ранее Трамп встретился на дебатах со своим оппонентом Джо Байденом. Последний, в частности, назвал президента США «щенком Путина».

Читайте также: «Ваше время ушло» — Крым отреагировал на «бред» американской дипломатии