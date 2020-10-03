Состояние Трампа ухудшилось
Состояние здоровье президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом, ухудшилось за последние сутки.
Об этом журналистам президентского пула заявил источник.
По словам инсайдера, в последние сутки показатели состояния Трампа внушали беспокойство.
«Последующие 48 часов будут критически важны с точки зрения его лечения. Мы еще пока не стоим на четком пути к полному выздоровлению», — приводит РИА Новости слова источника. Издание уточняет, что неизвестно, является ли собеседник журналистов врачом или нет.
Утром в субботу, 3 октября, медики утверждали, что Трамп чувствует себя хорошо, передает телеканал «360». Также коронавирусом заразилась жена президента США Мелания Трамп. Перед госпитализацией американский лидер выступил с видеообращением к гражданам.
Трамп заразился коронавирусом за месяц до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября. В связи с этим все предвыборные мероприятия с участием главы Белого дома отложены или переведены в виртуальный формат, передает деловая газета «Взгляд».
Ранее Трамп встретился на дебатах со своим оппонентом Джо Байденом. Последний, в частности, назвал президента США «щенком Путина».
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..”Однако, ныне действующий президент свою легитимность с трудом, но все же к концу срока доказал. И готов доказывать решимость отстаивать интересы финконтроля как единственной опоры против очередной временной коалиции банкстеров. Поэтому совсем не удивительно, что в наступающий угрожаемый период, когда будет решаться окончательный расклад сил по управлению финансовыми рычагами, Трамп предпочел укрыться в военном госпитале с жестким режимом карантина, практически в бункере вместе с семьей. Позвольте не поверить, что президент США не имел уже защиты от вируса. Хотя возможно, не от всех его возможных искусственных модификаций, каковую универсальную защиту дает только Sputnik V. Между прочим, симптомы при применении этой вакцины похожи на симптомы самой болезни. Так что, возможно, Трамп и не врет в этой части…”
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