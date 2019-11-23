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Новости Украины и Новороссии 23 ноября 2019

09:59. 23 ноября 2019 287 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Итоги Майдана. Расплата за революцию всегда одна



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День Г Украины

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Авария танкера под Одессой: экологическая ситуация ухудшается (ФОТО)

Авария танкера под Одессой: экологическая ситуация ухудшается (ФОТО) | Русская весна

В Одесском заливе на месте аварии танкера Delfi содержание нефтепродуктов в воде превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз.

Об этом со ссылкой на заместителя начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николая Гаврикова сообщает одесское издание «Думская».

Сообщается, что пробы были взяты в районе одесского пляжа Дельфин по состоянию на 18.00 (19:00 мск) 22 ноября. Мониторинг места загрязнения продолжается.

Днём в пятницу уровень содержания нефтепродуктов в море возле места аварии превышал норму в 53 раза.

Напомним, в ночь на 22 ноября из-за сильного шторма в Одесском заливе танкер Delfi под флагом Молдовы сорвало с якоря и отнесло к берегу, где судно ударилось о волнорез и перевернулось.

В пресс-службе Военно-морских сил ВСУ сообщили подробности спасательной операции, в ходе которой трое членов экипажа танкера были доставлены на берег. 

«В связи с плохими погодными условиями не было возможности применить вертолет, также нельзя было подойти к месту происшествия спасательными катерами морской поисково-спасательной службы. Более того, судно находилось в аварийном состоянии», — рассказал начальник поисково-спасательной службы Командования ВМС Алексей Нестеров

По его словам, учитывая все обстоятельства было принято решение протянуть до корабля «канатную дорогу».

«То есть водолаз проплыл в холодной штормовой воде, завел направляющий конец за судно, доставил спасательные жилеты для оптимального обеспечения экстренной эвакуации экипажа», — уточнил начальник поисково-спасательной службы.

После этого каждого моряка с помощью водолазов-спасателей по тросу транспортировали на берег в ледяной штормовой воде, где уже ждали медики.

Как подчеркнул Нестеров, самой сложной стала эвакуация капитана судна, который на то время уже потерял сознание.

В спасательной операции участвовали военнослужащие Водолазной школы и поисково-спасательного дивизиона ВМС ВСУ вместе с представителями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и водолазами аварийно-спасательной службы Одессы.

В ходе пятничного заседания в Одесской ОГА сообщалось, что в больнице находятся двое из троих членов экипажа Delfi.

Капитану судна Анатолию Слинько врачи поставили диагноз «общее переохлаждение», его состояние оценивается как средне-тяжелое. Также в больнице находится старший механик Константин Михайленко. У него острый трахеобронхит.

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Авария танкера под Одессой: экологическая ситуация ухудшается (ФОТО) | Русская весна
Авария танкера под Одессой: экологическая ситуация ухудшается (ФОТО) | Русская весна

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Мир должен узнать правду: Малайзия требует обнародовать засекреченные доказательства по делу Boeing МН17

Мир должен узнать правду: Малайзия требует обнародовать засекреченные доказательства по делу Boeing МН17 | Русская весна

Власти азиатской страны уверены, что нужно перестать обманывать людей. 

Как сообщалось, Малайзия настаивает на обнародовании абсолютно всех доказательств по делу сбитого «Боинга» МН17.

В особенности тех, что были засекречены следствием по тем или иным причинам.

По мнению малайзийского министра иностранных дел Сайфуддина Абдуллы, это необходимо для того, чтобы у любой заинтересованной стороны была возможность проследить за расследованием и, возможно, провести свое на основании официальных документов.

Абдулла подчеркнул, что следствие не должно возлагать вину на кого-либо до тех пор, пока не будут исследованы все свидетельства и нюансы. Но, как у нас это бывает, виновных не ищут, а назначают. Именно поэтому за столько лет мир не услышал ничего внятного, кроме обвинений в адрес ополченцев, которым якобы помогала Россия.

Следствие не учитывало ни данные российской стороны, ни важные доказательства с места происшествия, ни свидетелей детектива Реша. Это просто игнор, за которым скрывается страшное.

Если Малайзии удастся пролоббировать идею, то реальные заказчики и исполнители сильно напрягутся. С другой стороны, пора положить конец этой бесконечной лжи и поставить точку в расследовании ужасной трагедии.

Малайзия за правду и против западной русофобии

«Правильнее будет сказать, что они (Сергей Лавров и Сайфуддин Абдулла) обсудили отсутствие какого-либо расследования со стороны так называемой международной следственной группы. В неё входят Нидерланды, Бельгия, Украина и Австралия. На более поздних этапах в группу соизволили включить Малайзию.

Теперь абсолютно понятно, почему этот хор кивающих болванчиков не хотел брать в свой состав малазийских представителей. Ещё бы! Те постоянно выбиваются из общей русофобной волны и требуют каких-то фактов и доказательств. Они наотрез отказываются верить голословным обвинениям и утверждениям в стиле „хайли лайкли“. А самое главное, малазийцы реально хотят найти виновных в этой ужасной трагедии. Просто варварство с их стороны», — прокомментировал Александр Самохвалов, автор антирусофобского блога «Радио Стыдоба».

Он напомнил, что на пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым, Сайфуддин Абдулла заявил об этом расследовании:

«„Мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы, и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования“. Вот такое опасное, антидемократическое желание выразил дипломат.

В свою очередь Россия пригласила экспертов из Малайзии для ознакомления со всеми материалами по этой трагедии, которые имеются в распоряжении нашей страны. Как ранее приглашала представителей всех других государств. Но „международная следственная группа“ не считает нужным изучать даже то готовое, что добывают для неё другие своим кропотливым трудом. Просто у „следствия“ совсем другие задачи, с установлением истины не связанные», — подчеркнул Самохвалов.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

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Вернуть унитазы и Крым! — В Госдуме жёстко высмеяли планы Украины

Вернуть унитазы и Крым! — В Госдуме жёстко высмеяли планы Украины | Русская весна

Депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал заявление команды президента Украины Владимира Зеленского о разработке «стратегии возвращения Крыма».

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе российского парламентария.

«Команда Зеленского продолжает бредить. Теперь они хотят вернуть не только корабельные унитазы, но и Крым. Традиционно разрабатывают очередной „наполеоновский“ план.

Подобные заявления о „дипломатических подходах“ в годовщину энергоблокады звучат как минимум неуместно.

Похоже, единственное, на что сегодня способен Киев, — это разрабатывать стратегии и планы, которые невозможно реализовать в силу бессмысленности и отсутствия логики.

Хочу напомнить, что крымчане высказали свое мнение на референдуме в марте 2014 года.

С тех пор ничего не изменилось, а если у кого-то ещё остались вопросы, с радостью на них ответим.

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Кроме того, как крымчанин и депутат Госдумы хочу пригласить украинских „специалистов“ по разработке стратегий к нам в Россию на повышение квалификации.

К счастью, у нас результаты реализации национальных программ и проектов гораздо выше, чем на Украине», — прокомментировал Андрей Козенко.

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Трамп назвал неожиданную причину увольнения посла США на Украине

Трамп назвал неожиданную причину увольнения посла США на Украине | Русская весна

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему уволил Мари Йованович с должности посла США на Украине. 

«Эта посол не вешала мою фотографию в посольстве. У нее ушло полтора года или два года на то, чтобы повесить мою фотографию. Она говорила плохое обо мне, она не защищала меня. А она ведь принимала решения в посольстве. И у меня было право сменить посла, тем более, что это был человек Обамы», — сказал Трампу в эфире Fox News, единственного телеканала, которому, по словам Трампа, он верит.

Этими словами Трамп прокомментировал тот факт, что Йованович дает показания конгрессу в рамках процедуры импичмента, и высказывается не в пользу американского президента.

Кроме того, в этой же передаче американский лидер заявил, что «предотвратил войну в Гонконге». «Если бы не я, Гонконг был бы раздавлен за 14 минут. У Китая был миллион солдат, стоящих под Гонконгом. Но они так и не двинулись, потому что я позвонил главе Китая попросил его: «Пожалуйста, не делай этого. Ты совершишь большую ошибку, это окажет огромное влияние на сделку по торговле», — рассказал Трамп.

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Коломойский перешёл в наступление и заявил, что скоро вернёт себе «Приватбанк»

Коломойский перешёл в наступление и заявил, что скоро вернёт себе «Приватбанк» | Русская весна

Украинский олигарх и бывший совладелец «Приватбанка» Игорь Коломойский заявил, что сможет вернуть себе банк уже в ближайшее время.

«Международный валютный фонд знает, что «Приватбанк будет возвращен мне в ближайшее время», — подчеркнул он.

Коломойский также сказал, что ему неизвестно, почему подконтрольный ему Никопольский завод ферросплавов «выкупил на год аренду парковки перед главным офисом «Приватбанка». Он заявил, что завод «справедливо требует компенсации от «Приватбанка», причем, по его словам, протест может обостриться, если банк не сдастся. «Если Приватбанк продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут войти в «Приватбанк», — пригрозил Коломойский.

«ПриватБанк» и средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам, в свою очередь, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук и заверил, что в правительстве готовы к любому развитию событий.

За последнюю неделю Коломойский перешел в наступление. Об этом свидетельствует и его личная медийная активность, и ряд посылов, с которыми выходят на публику политики, близкие к Коломойскому. Проблема очевидна. При новой власти он явно рассчитывал стать «олигархом № 1», однако не добился особенных преференций, кроме разве что энергетических (в части «Центрэнерго» — госкомпании, контролируемой близким к олигарху менеджментом, плюс упрочил позиции «Укрнафты», 42% которой владеет его группа «Приват»).

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Те, кого боится новая власть

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Метки: важное, компиляция

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