Новости Украины и Новороссии 23 ноября 2019

В Одесском заливе на месте аварии танкера Delfi содержание нефтепродуктов в воде превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз.

Об этом со ссылкой на заместителя начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николая Гаврикова сообщает одесское издание «Думская».

Сообщается, что пробы были взяты в районе одесского пляжа Дельфин по состоянию на 18.00 (19:00 мск) 22 ноября. Мониторинг места загрязнения продолжается.

Днём в пятницу уровень содержания нефтепродуктов в море возле места аварии превышал норму в 53 раза.

Напомним, в ночь на 22 ноября из-за сильного шторма в Одесском заливе танкер Delfi под флагом Молдовы сорвало с якоря и отнесло к берегу, где судно ударилось о волнорез и перевернулось.

В пресс-службе Военно-морских сил ВСУ сообщили подробности спасательной операции, в ходе которой трое членов экипажа танкера были доставлены на берег.

«В связи с плохими погодными условиями не было возможности применить вертолет, также нельзя было подойти к месту происшествия спасательными катерами морской поисково-спасательной службы. Более того, судно находилось в аварийном состоянии», — рассказал начальник поисково-спасательной службы Командования ВМС Алексей Нестеров

По его словам, учитывая все обстоятельства было принято решение протянуть до корабля «канатную дорогу».

«То есть водолаз проплыл в холодной штормовой воде, завел направляющий конец за судно, доставил спасательные жилеты для оптимального обеспечения экстренной эвакуации экипажа», — уточнил начальник поисково-спасательной службы.

После этого каждого моряка с помощью водолазов-спасателей по тросу транспортировали на берег в ледяной штормовой воде, где уже ждали медики.

Как подчеркнул Нестеров, самой сложной стала эвакуация капитана судна, который на то время уже потерял сознание.

В спасательной операции участвовали военнослужащие Водолазной школы и поисково-спасательного дивизиона ВМС ВСУ вместе с представителями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и водолазами аварийно-спасательной службы Одессы.

В ходе пятничного заседания в Одесской ОГА сообщалось, что в больнице находятся двое из троих членов экипажа Delfi.

Капитану судна Анатолию Слинько врачи поставили диагноз «общее переохлаждение», его состояние оценивается как средне-тяжелое. Также в больнице находится старший механик Константин Михайленко. У него острый трахеобронхит.

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