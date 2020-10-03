ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ ВЛАДИСЛАВ КУЧМА УВОЛЕН С ПОСТА ДИРЕКТОРА НИИ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ ЗА ЧЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ОГРАНИЧИТЬ ЦИФРОВИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАНИЯ.

Воистину странные и темные дела творятся за кулисами российского образования и здравоохранения.

Информированный источник ОУЗС узнал о внезапном, совершенном в абсолютно недопустимой форме увольнении доктора медицинских наук, профессора, член-корреспондента РАН и РАМН Владислава Ремировича Кучмы с должности директора НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава РФ. Отставку провернули оперативно и без лишнего шума: никаких официальных вменяемых объяснений этому действу просто нет и быть не может, на сайте НИИ гигиены детей информация об этом событии на утро 2 октября 2020 г. отсутствует.



По нашей информации, решение об увольнении выдающегося ученого, искренне радеющего за здоровье детей со студенческой скамьи и руководившего исследовательским институтом с 1998 года, было принято на очень высоком уровне. Более того, Владислав Ремирович получил серьезную взбучку от этого самого уровня, после чего попал в реанимацию (сейчас его здоровье, к счастью, вне опасности).



Небольшая выдержка из огромного послужного списка авторитетного деятеля науки:

С 1991 года руководит кафедрой гигиены детей и подростков 1-го ММИ имени И.М. Сеченова (ныне Первый МГМУ им. И.М. Сеченова). Признан не только российскими, но и европейскими коллегами. Под его руководством научно обоснована система донозологической гигиенической диагностики в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения. Разработаны подходы и обоснованы критерии социально-гигиенического мониторинга здоровья детского населения на местном, региональном и федеральном уровнях. Владислав Ремирович создал свою научную школу – под его руководством подготовлено 12 докторов и 27 кандидатов наук.



Кучма В.Р. является автором и соавтором свыше 800 научных трудов, в т. ч. монографий, книг, учебников, руководств для врачей и студентов. Им и его учениками подготовлено и утверждено более полусотни нормативно-методических документов. Среди них санитарные правила, регулирующие вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения, Технический регламент о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков, технический регламент таможенного союза Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.



Владислав Ремирович многие годы является главным внештатным специалистом по гигиене детей и подростков Министерства здравоохранения Российской Федерации; председателем Научного совета по гигиене и охране здоровья детей и подростков ОМедН РАН; национальным координатором Европейской сети школ укрепления здоровья (SHE); сопредседателем Координационного совета Президиумов ОМедН РАН и РАО «Здоровье и образование детей, подростков и молодежи».

Более 10 лет назад по его инициативе была создана Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины и здоровья» (РОШУМЗ), работу которой он возглавляет. Его профессионализм и организаторский талант востребован в работе Экспертного совета при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Экспертного совета по оценке новых лекарственных средств, медицинских изделий и приборов, методов диагностики, профилактики и лечения при ФАНО России, Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при Комитете Государственной Думы по образованию, экспертной группы Минздрава России по научной платформе «Профилактическая среда» и многих других.

Также Кучма является главным редактором журнала «Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья», членом редколлегий журналов «Гигиена и санитария», «Здоровье населения и среда обитания», «Российский педиатрический журнал», «Вопросы современной педиатрии», «Профилактическая и клиническая медицина», «Репродуктивное здоровье детей и подростков», «Справочник педиатра».

Ежегодно выступает с докладами, лекциями на ведущих научных форумах, как в регионах России, так и за рубежом. Неоднократно выступал на Бюро отделения профилактической медицины и Президиуме ОМедН РАН, круглых столах в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Министерстве образования и науки РФ, Правительстве Москвы и других правительственных и неправительственных форумах по вопросам охраны здоровья детского населения.

Имеет огромное количество государственных и общественных наград, среди которых: знак «Отличник здравоохранения», знак «Наставник молодежи», медаль «850-летия Москвы», Лауреат Премии Ленинского комсомола в области науки (1988), памятная медаль «90 лет Госсанэпидслужбе России» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (2014), медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением» (2016), медаль Фёдора Гааза за вклад в развитие пенитенциарной медицины России.

Кучма отличался такой работоспособностью и инициативностью, которой могут позавидовать и студенты, и в преддверии 70-летия даже не думал об уходе на пенсию. Его увольнение явилось настоящим шоком для коллег и учеников, среди которых он пользуется абсолютным признанием и уважением. Владислав Ремирович в буквальном смысле вкладывал в институт и в сферу охраны здоровья детей душу, жил этим делом, и то, что его фактически выкинули «в благодарность» за безупречную работу, за повышение научного статуса России на международном уровне – большой личный удар. Да и сотрудники НИИ гигиены, по нашим сведениям, до сих пор находятся в состоянии ступора. Уже сейчас очевидно, что адекватной замены Кучме на занимаемых им постах не существует, будущее его научной школы, а значит, и детской гигиены и здоровья, оказались под ударом.

А теперь переходим к самому главному – наиболее вероятных причинах скоропостижной отставки. В последнее время Кучма с коллективом единомышленников сделали одним из приоритетов своей работы исследования по воздействию цифровых/электронных технологий на здоровье детей, особенно в среднем и высшем образовании, где т.н. «цифровая образовательная среда» (ЦОС) в последние годы внедряется очень активно.

В конце июля 2020 г. Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей при РАН и Минздраве совместно с Всероссийским обществом развития школьной и университетской медицины и здоровья опубликовали утвержденное после серьезного экспертного согласования руководство – «Гигиенические нормативы и специальные требования к устройству, содержанию и режимам работы в условиях цифровой образовательной среды в сфере общего образования» (https://niigd.ru/pdf/ZOS_21.07.2020.pdf).

Данный научно обоснованный документ, создание которого курировал Владислав Ремирович, изначально планировался как проект будущих СанПиНов по дистанционным образовательным технологиям (ДОТ) и электронному обучению. Он стал по-настоящему прорывным, т.к. впервые на столь высоком научном уровне говорилось о необходимости полного запрета Wi-Fi в начальной школе, не рекомендовалось использование беспроводной связи и в старших классах, базовых станций сотовой связи на зданиях школ, о необходимости полного запрета использования смартфона для чтения и поиска информации (не как «звонилки») детям – до наступления совершеннолетия. Также были приведены допустимые временные алгоритмы для использования электронных устройств в обучении – непрерывные, ежедневные, еженедельные, которые исключают возможность полного перевода детей и подростков на дистанционную учебу как адекватный и безопасный аналог очной формы обучения (подробнее, см. материал РИА «Катюша» по теме). Этот документ произвел настоящий фурор и получил много положительных отзывов в международном научном сообществе.

Имеет смысл добавить, что в материале «Медицинской газеты» № 28 от 15.07.2020г. коллектив авторов во главе с профессором Кучмой, проанализировав все имеющиеся у него данные, пришел к однозначным выводам (прямая цитата):

«Дистанционное обучение детей показало, что современная цифровая школа НЕ РАСПОЛАГАЕТ БЕЗОПАСНЫМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ, включая электронные средства доставки учебной информации в зависимости от возраста и состояния здоровья обучающихся. НА ПРОВЕДЕНИЕ ШИРОКОМАСШТАБНЫХ МНОГОЦЕНТРОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ по обоснованию системы гигиенической безопасности цифровой школы ФИНАНСОВ НЕТ!».



Кроме того, Кучма является руководителем программы многоцентровых исследований по обеспечению безопасных для здоровья детей цифровых образовательных технологий. Это то самое растянутое по времени исследование, о наличии которого Минздрав регулярно уведомляет возмущенных родителей в ответах на вопросы о доказанной безвредности для учеников МЭШ, РЭШ, ЦОС и прочих «цифровых образовательных платформ». Только окончательные его выводы будут представлены очень не скоро – не хватает госфинансирования. И непонятно теперь, какой специалист продолжит это непростое дело и насколько он будет объективен. Напрашивается вывод, что правда о небезопасных для детей цифровых технологиях стала очень мешать руководству Минздрава.

Похоже, что еще больше взбудоражилась команда «цифровых трансформаторов» РФ после широкой публикации в СМИ в сентябре 2020 г. данных онлайн-опроса школьников, посвященного их самочувствию во время и после нескольких месяцев дистанта. Опрос проводился НМИЦ здоровья детей при Минздраве, в котором Кучма до недавнего времени занимал должность замдиректора по научной работе.

По данным опроса, из более 30 тыс. школьников с 5 по 11 класс из 79 регионов России (проводился с конца апреля по конец мая 2020 г.) примерно у 80% проявились неблагополучные психические реакции на фоне самоизоляции и дистанционного обучения. Так, депрессивные состояния фиксируются предположительно у 42,2%, астенические состояния — у 41,6%. Помимо депрессивных и астенических проявлений, авторы исследования предполагают более чем у трети (37,2%) обсессивно-фобические состояния, у 26,8% — синдром головных болей, у каждого второго учащегося (55,8%) — нарушения сна.

Из-за самоизоляции стали меньше гулять 68% школьников, у 55% снизилась физическая активность. У 59% увеличилось время на выполнение домашних заданий, на занятия с компьютером или другим гаджетом (46%), на общение в соцсетях (35%). Каждый четвертый школьник рассказал о недостаточной продолжительности сна (семь часов и менее).

Самым популярным устройством, которое использовали подростки во время самоизоляции, стал смартфон (89%). Непосредственно для учебы его использовали большинство подростков (73%). При этом школьники жаловались на покраснение глаз (18%), на их усталость (44%), на общее утомление при длительной работе на компьютере или другом устройстве. Наконец, только 13% школьников удалось благоприятно адаптироваться к условиям самоизоляции и дистанционного обучения.

После знакомства с исследованиями, предлагаемыми гигиеническими нормативами и требованиями, составленными под руководством член-корреспондента РАН Кучмы, становится понятно, кому он насолил более всего, кто был наиболее заинтересован в устранении этого «фактора риска». Как известно, цифролоббисты с середины 90-х оказывают сильное давление на принятые нормы и стандарты, чтобы обеспечить себе безграничный рынок. Оцифровка школ – помимо прочего, отличный бизнес, участникам которого по определению плевать на здоровье детей. А у профессора Кучмы всегда было стойкое отвращение к финансовым и коррупционным схемам, в которые цифролоббисты втягивают нужных им деятелей…

История с «необъяснимым» увольнением, пожалуй, самого авторитетного ученого в сфере охраны здоровья детей с безупречной репутацией, наглядно показывает, как глубоко цифросектанты пустили корни во власти – их влияние на кадровые и управленческие решения огромно. В контексте поднимающейся по всей стране волне родительского протеста против электронной школы, внедряемой в добровольно-принудительном порядке в связи с очередными «антиковидными» ограничениями, такой шаг можно охарактеризовать не иначе как вредительство и элемент гибридной войны против России, против нашего будущего. ОУЗС публично выражает поддержку Владиславу Ремировичу и требует справедливости – скорейшего восстановления ученого в должности с оглашением имен зачинщиков этой диверсии.

Источник: https://ouzs.ru/news/on-pytalsya-ostanovit-ubiystva-umov-i-dush-nashikh-…