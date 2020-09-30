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Война в Карабахе. Соотношение сил.

18:33. 30 сентября 2020 287 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Коротко по вопросу о соотношении сил в карабахской войне.

Азербайджан. 64-я позиция в рейтинге Global Firepower 2020




https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=azerbaijan – цинк

Армения. 111-е место в рейтинге Global Firepower 2020





https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=armenia – цинк

К армянам можете еще приплюсовать армию НКР.
От 18 до 25 тыс. штыков (плюс от 30 до 60 тыс. моб.потенциал)

– танков от 177 до 371 ед.;
– БМП и БТР от 278 до 396 ед.;
– артиллерийских орудий и минометов от 291 до 322 ед. (в том числе до 44 РСЗО БМ-21 «Град»);
– самолетов – два Су-25;
– вертолетов – три Ми-24 и пять других моделей вертолетной техники.

https://oborona.ru/includes/periodics/geopolitics/2018/0416/115923986/detail.shtml

К азербайджанцам можно приплюсовать от 1,5 до 3,5 тыс. сирийских боевиков, турецкие БПЛА"Байрактар", возможно, турецкие системы РЭБ и истребители F-16 (разверныте на авиабазе в Гяндже).

В целом, очевидно, что армяне уступают в числе активных штыков, у них несколько меньше техники, плюс технологически азербайджанцы имеют превосходство.
В плюс у Армении играет рельеф местности удобной для обороны и многолетняя работа по возведению полевых укреплений.
При этом стоит понимать, что чем активнее Турция будет помогать Азербайджану, тем более неблагоприятным будет становится для Армении соотношение сил.

Экономический потенциал также не в пользу Армении.





В целом, Армения способна успешно вести оборонительную войну с одним только Азербайджаном.
Армения может определенное время противостоять Азербайджану, которому помогает Турцию.
Но чем более длительным будет конфликт, тем тяжелее Армении будет выдерживать его напряжение без посторонней помощи.
Соответственно, после неудачного блицкрига, шансы Азербайджана лежат в плоскости длительного конфликта на истощение ресурсов, где Армения находится в худшем положении.
Для Армении будет успехом удержание плюс-минус текущих позиций и прекращение огня спустя 1,5-2 недели после начала войны.

Метки: азербайджан, армения, кавказ, карабах, нкр, турция

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6207863.html

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