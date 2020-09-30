Разворачивающийся конфликт вокруг Карабаха, словно фонарь в темном месте высветил недостаток государственного мышления у некоторых товарищей, которые активно используют левую фразеологию. И, возможно, даже искренне считают себя политиками левого толка. Марксистами. Ленинцами. Сталинцами.

Вот только факты говорят нам об обратном.

Как вел себя Ленин в сложных ситуациях? Он всегда старался сохранить главное – Советскую Россию. Ребенка, который появился в муках мировой войны и, будучи политическим младенцем, мог быть легко уничтожен.

Отсюда и Брестский мир, который сам Ленин называл «похабным», но за заключение которого с немцами, ратовал всеми силами и всем своим авторитетом.

Как вел себя Сталин в сложных ситуациях?

Он старался как можно дольше не вступать в войну. Оттягивал этот момент, как мог.

Если же выбора не было, то Иосиф Виссарионович не объявлял войну никому, при этом помогая республиканской Испании и Монголии на Халхин-Голе.

А чтобы возможность не воевать стала еще реальней, то спокойно заключал Договор о ненападении с Германией и Договор о нейтралитет с Японией.

Какова должна быть позиция России в конфликте Армения-Азербайджан из-за Карабаха?

Вхождение обоих противников в состав России – это лучший вариант.

Россия больше всех заинтересована в мире, потому, что в случае войны «между двумя «А» именно мы понесем неизбежные потери и наживем большие проблемы.

Всеми возможными способами не давать разжигаться войне, при этом ни в коем случае не занимать открыто ни одной из сторон конфликта – вот единственная верная позиция Москвы сегодня.

А теперь несколько слов о тех, кто называет себя левыми политиками, наследниками Ленина и Сталина. Но при этом ничего не понял или не хочет понять в действиях мудрых вождей советского государства.

Перед нами два деятеля. Оба «типа левого толка». И сегодня они занимают диаметрально противоположную позицию. Один требует от России «оказать помощь Армении и братскому армянскому народу», другой – говорит о том, что «Азербайджан возвращает свои земли».

Оба не понимают или не хотят понять, что тем самым толкают Россию в войну! В одну войну, но в диаметрально противоположных направлениях!

(тот факт, что фото Платошкина под заявлением движения, а не его лично, нас не удивляет – сидя под домашним арестом, иначе действовать невозможно. Однако у Н.Н. Платошкина всегда есть возможность потребовать не публиковать с ним не согласованные заявления с его же фотографией на обложке!)

Вот такие у нас безответственные левые политики!

Хотя так говорить неверно – если не понимают очевидных вещей, того, что России нельзя становиться на одну из сторон – то перед нами не политики.

А безответственные общественные деятели псевдолевого толка…

Источник: https://nstarikov.ru/o-bezotvetstvennyh-psevdolevyh-dejateljah-119832