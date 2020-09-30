О безответственных псевдолевых деятелях
Разворачивающийся конфликт вокруг Карабаха, словно фонарь в темном месте высветил недостаток государственного мышления у некоторых товарищей, которые активно используют левую фразеологию. И, возможно, даже искренне считают себя политиками левого толка. Марксистами. Ленинцами. Сталинцами.
Вот только факты говорят нам об обратном.
Как вел себя Ленин в сложных ситуациях? Он всегда старался сохранить главное – Советскую Россию. Ребенка, который появился в муках мировой войны и, будучи политическим младенцем, мог быть легко уничтожен.
Отсюда и Брестский мир, который сам Ленин называл «похабным», но за заключение которого с немцами, ратовал всеми силами и всем своим авторитетом.
Как вел себя Сталин в сложных ситуациях?
Он старался как можно дольше не вступать в войну. Оттягивал этот момент, как мог.
Если же выбора не было, то Иосиф Виссарионович не объявлял войну никому, при этом помогая республиканской Испании и Монголии на Халхин-Голе.
А чтобы возможность не воевать стала еще реальней, то спокойно заключал Договор о ненападении с Германией и Договор о нейтралитет с Японией.
Какова должна быть позиция России в конфликте Армения-Азербайджан из-за Карабаха?
Вхождение обоих противников в состав России – это лучший вариант.
Россия больше всех заинтересована в мире, потому, что в случае войны «между двумя «А» именно мы понесем неизбежные потери и наживем большие проблемы.
Всеми возможными способами не давать разжигаться войне, при этом ни в коем случае не занимать открыто ни одной из сторон конфликта – вот единственная верная позиция Москвы сегодня.
А теперь несколько слов о тех, кто называет себя левыми политиками, наследниками Ленина и Сталина. Но при этом ничего не понял или не хочет понять в действиях мудрых вождей советского государства.
Перед нами два деятеля. Оба «типа левого толка». И сегодня они занимают диаметрально противоположную позицию. Один требует от России «оказать помощь Армении и братскому армянскому народу», другой – говорит о том, что «Азербайджан возвращает свои земли».
Оба не понимают или не хотят понять, что тем самым толкают Россию в войну! В одну войну, но в диаметрально противоположных направлениях!
(тот факт, что фото Платошкина под заявлением движения, а не его лично, нас не удивляет – сидя под домашним арестом, иначе действовать невозможно. Однако у Н.Н. Платошкина всегда есть возможность потребовать не публиковать с ним не согласованные заявления с его же фотографией на обложке!)
Вот такие у нас безответственные левые политики!
Хотя так говорить неверно – если не понимают очевидных вещей, того, что России нельзя становиться на одну из сторон – то перед нами не политики.
А безответственные общественные деятели псевдолевого толка…
Источник: https://nstarikov.ru/o-bezotvetstvennyh-psevdolevyh-dejateljah-119832
Боже ,взрослые мужики ,один дипломант,здесь Серые его даже примеряли в лидеры,вместо Пищика ,но дана команда и нужно отрабатывать ахинею.А шевченко -это уже маразматик с поехавшей крышей.Странно ,но именно в этот конфликт ,как по команде ввязались все кагтавые и сидельцы в Лондоне -опять цука Англия повела игру,тем более накануне османиста и бывшего посла в Турции Мура назначили руководителем Ми 6.
Итак вопрос -Россия империя или торговая организация газом и нефтью с владельцами в Лондоне и по словам Л.Максаковойв бытность её депутатшей в ГД ,там было 2/3 с израильскими и др.паспортами.Ау,Малеос ,а ты с полужидком Женей всё еще с ними борешься или в основном с дубиной США,как велено.Все со Стариковым воюешь,вы конкуренты в Думу?
Совсем скурвился Коля Стариков! И таких на ЯП всё больше…