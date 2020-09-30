В этом выпуске:- В Нагорном Карабахе третий день война;- В России третий день подряд больше восьми тысяч новых случаев коронавируса;- Правительство ради спасения рубля потребовало от госкомпании ограничить свои валютные резервы;- Кабмин обещает обсудить возможность продления кредитных каникул;- Трамп и Байден провели первые очные дебаты;- В США появился новый онлайн-сервис, который помогает владельцам жилья выселять неплательщиков;- Зеленский поставил ультиматум польскому президенту;- Умер старейший арабский правитель – на 92-м году жизни скончался эмир Кувейта ас-Сабах;- Великобритания запретила в школах учебники, в которых критикуется капитализм;- На МКС снова дыра, воздух со станции улетучивается с конца августа;- Путин объявил войну черным лесорубам;- В российскую радиоэлектронику вкачают 250 миллиардов рублей;- Электросамокаты приравняли к мопедам._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможностиприкрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UMnp4uNm9GU