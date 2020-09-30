Милые бранятся, Война по расписанию, Права на самокаты // Галопом по Европам #304
22:25. 30 сентября 2020 37 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- В Нагорном Карабахе третий день война;
- В России третий день подряд больше восьми тысяч новых случаев коронавируса;
- Правительство ради спасения рубля потребовало от госкомпании ограничить свои валютные резервы;
- Кабмин обещает обсудить возможность продления кредитных каникул;
- Трамп и Байден провели первые очные дебаты;
- В США появился новый онлайн-сервис, который помогает владельцам жилья выселять неплательщиков;
- Зеленский поставил ультиматум польскому президенту;
- Умер старейший арабский правитель – на 92-м году жизни скончался эмир Кувейта ас-Сабах;
- Великобритания запретила в школах учебники, в которых критикуется капитализм;
- На МКС снова дыра, воздух со станции улетучивается с конца августа;
- Путин объявил войну черным лесорубам;
- В российскую радиоэлектронику вкачают 250 миллиардов рублей;
- Электросамокаты приравняли к мопедам.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- В Нагорном Карабахе третий день война;
- В России третий день подряд больше восьми тысяч новых случаев коронавируса;
- Правительство ради спасения рубля потребовало от госкомпании ограничить свои валютные резервы;
- Кабмин обещает обсудить возможность продления кредитных каникул;
- Трамп и Байден провели первые очные дебаты;
- В США появился новый онлайн-сервис, который помогает владельцам жилья выселять неплательщиков;
- Зеленский поставил ультиматум польскому президенту;
- Умер старейший арабский правитель – на 92-м году жизни скончался эмир Кувейта ас-Сабах;
- Великобритания запретила в школах учебники, в которых критикуется капитализм;
- На МКС снова дыра, воздух со станции улетучивается с конца августа;
- Путин объявил войну черным лесорубам;
- В российскую радиоэлектронику вкачают 250 миллиардов рублей;
- Электросамокаты приравняли к мопедам.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности
прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам