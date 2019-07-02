Война паразитизма с Русским языком.

Автор статьи: Мирошниченко Ольга Фёдоровна, доктор филологических наук, доцент МПГУ, член союза журналистов России.

Русский Язык, а точнее древнеславянский, является прародителем всех языков в мире — доказано учеными. Например, санскрит — потомок древнеславянского языка.

Борьба с русским языком, так же, как и с самими русами, ведётся не первое столетие. Наши непримиримые враги хорошо знают, что делают и не жалеют зелёных фантиков для подкупа чиновников, помогающих им превращать нас в животных…

Мы живём в условиях 4-й Мировой войны, которая ведётся против человека на всех возможных направлениях: война экономическая, политическая, информационная, продуктовая, алкогольная, табачная, наркотическая, война в изобразительном искусстве (авангард, андеграунд, «Чёрный квадрат»), война в музыке (тяжёлый рок, металлика, попса), и, наконец, война с русским языком, о которой мало кто знает.

В условиях наступающего глобализма совершенно отчётливо видятся попытки Агасфера (дьявола, под которым понимается «мировое правительство», руководимое жрецами, выполняющими свои чисто теологические, религиозные инструкции, враждебные всем людям на Земле) зомбировать людей, особенно молодое поколение, превратив их в людей не понимающих, что такое хорошо и что такое плохо. Происходит то, что Достоевский называл «обрютированием», т.е. превращением людей в животных.

Все эти манипуляции с человеческим сознанием проходят сравнительно легко, так как мы абсолютно безграмотны в вопросах воздействия на нашу психику электронных средств массовой информации (телевидения, компьютера) и вообще электромагнитных средств на наш мозг. Разработчики такого рода технологий скрыты от людей. Что касается языка, вернее, попыток воздействовать на сознание людей через язык, то нашей Академии Наук и «Институту русского языка» такие мысли в голову не приходят, хотя, может быть, мы ошибаемся… Очень многое стало ясно, благодаря работам академиков П.П. Гаряева, А.В. Акимова, Г.И. Шипова, А.Д. Плешанова и др.

Но прежде, чем переходить к конкретному разбору особенностей языковой политики, хотелось бы подчеркнуть некоторые особенности русского языка на которые нужно обратить внимание. В нашей книге «Тайны русского Алфавита» (М., 2004, 2007) мы уже отмечали, что русский язык является первым языком, которым владело первое человечество («И был один язык и один народ»).

Доказательствами этого является то, что самые древние письменные памятники на планете Земля, расшифрованные С. С. Гриневичем, Ф. Воланским, П.П. Оринкиным др., написаны на протославянском слоговом письме (таблички из местечка Винча в Югославии и из Тёртерии, Румыния), а также свидетельство профессора Делийского университета санскритолога Дурга Прасад Шастри, что «русский язык более древен, чем санскрит, и является древнейшим диалектом санскрита». Но это не всё.

В 2008 году в Интернете появились интересные сведения израильских учёных, которые заслуживают самого пристального внимания. Учёные из университета г. Хайфы пишут: «Школьники, знающие русский язык, имеют больше шансов достичь успехов в образовании, чем те, которые не владеют языком Пушкина и Достоевского… Овладение навыками чтения и письма на русском языке в дошкольный период даёт ученикам значительные преимущества в овладении знаниями, – утверждает проф. Мила Шварц, – Как показали исследования, школьники, имеющие представления о грамматике русского языка, показывают более высокие результаты в учёбе по сравнению со сверстниками, владеющими только ивритом или другими языками. При этом одни лишь разговорные навыки такой форы не дают». Мила Шварц объясняет эту загадку исключительной лингвистической сложностью русского языка.

О связи языка и мышления хорошо сказал гениальный русский учёный А.А. Потебня (1835-1891): «В настоящее время мы с уверенностью можем сказать, что первенство народов индоевропейского племени среди других племён Земли, составляющее факт несомненный, основано на превосходстве строения языков этого племени и причина этого превосходства не может быть выяснена без должного исследования свойств их языков; хотя и необходимо признать, что ребёнок, говорящий на одном из индоевропейских языков, уже в силу этого одного является философом в сравнении с взрослым и умным человеком другого племени». Здесь Потебня говорит вообще о европейских языках.

Израильские учёные пошли дальше. В настоящее время многие из них склоняются к тому, что в основе всех индоевропейских языков лежит язык русский. Доказательства этого рассмотрены в книге О. Ф. Мирошниченко «Славянские Боги Олимпа», М., 2009.

Итак, мы можем констатировать связь языка и мышления. «Вся логика мышления вышла из языка», – писал выдающийся лингвист, почётный академик Санкт-Петербургского университета Д.Н. Овсянико-Куликовский. – Все логические категории первоначально были даны в качестве членов предложения».

Второй очень важный аспект языка, который необходимо отметить, учитывая связь языка и мышления, – это то, что можно через язык осуществлять контроль за сознанием (что было открыто в 90-х годах XX века). Именно язык контролирует и направляет наше сознание, мышление, а отчасти и работу всего организма, т.е. выполняет над ними управленческие функции.

Доказательства были приведены академиком П.П. Гаряевым в его работе «Волновой геном», где описаны многочисленные опыты. В некоторых из этих опытов брали совершенно мёртвые зёрна пшеницы и воздействовали на них обычной человеческой речью, пропущенной через микрофон и спектрограф, т.е. преобразованной в электромагнитные волны. Речь человека оказывала на растения совершенно невероятный, ни с чем не сравнимый эффект: 90% мёртвых зёрен пшеницы оживали! При этом результат поражал устойчивостью и повторяемостью. В другом опыте брали живые семена растения и воздействовали на них таким же путём преобразованной в электромагнитные волны речью, содержащей нецензурную брань с матом. При этом все подопытные семена погибали. Под микроскопом было видно, что у них порвались хромосомные нити и полопались мембраны, что было адекватно воздействию радиоактивного облучения интенсивностью порядка 40 тыс. рентген в час!

Таким образом, было подтверждено, что наша речь, слова и даже письменные тексты имеют ещё и электромагнитную, и торсионную природу.

Учёные, сравнив волновые характеристики ДНК растений и речи человека, установили, что они совпадают на 30%, а следовательно, оказывается, что в ДНК растений (и не только растений) заложены характеристики человеческой речи. Работа с лингвистами и математиками МГУ показала, что структура человеческой речи, книжного текста и структур последовательности ДНК, т.е. хромосом, математически близки. Это доказывает, что на организм человека можно воздействовать через язык. Факты эти были обнаружены относительно недавно, и их сразу попытались использовать в работах, ставящих целью изменение сознания человека, независимо от его воли.

Джон Колеман в своей известной книге «Комитет 300» утверждает, что Тавикстокский институт человеческих отношений, входящий в состав Суссекского университета и Калифорнийский научно-исследовательский Стэнфордский институт разрабатывают специальные тексты, слова, шутки, анекдоты, предназначенные для массового управления людьми, и прежде всего, молодёжью, путём изменения их сознание помимо их воли. В недрах этих организаций разработаны программы зомбирования людей, особенно наиболее уязвимой молодёжи, не выработавшей ещё навыков защиты.

Так, по свидетельству Колемана, существует программа под названием «Изменение облика человека». В кого же должен превратиться человек? В зверя? В идиота? Коллеман пишет, что необходимо обратить внимание на намеренно раздражающий, вызывающий язык тинейджеров, мерчендайзеров, ряда других групп людей. «Молодёжи и в голову не может придти, что все эти нетрадиционные ценности, к которым они стремятся, вырабатываются почтенным, пожилыми учёными в мозговых центрах Стэнфордского университета». Например: «Изменить любимому кофе – то же, что изменить любимому мужчине». А что такое неземное блаженство? Оказывается, всего лишь новая шоколадка!

Молодёжь учат: «Бери от жизни всё!» (ничего не давая взамен, заметим). В результате наша «умножадная» (!!!) молодёжь «обогатила» свою лексику такими перлами и, к сожалению, понятиями как: бой-френд, гей-клуб, бодипирсинг, ксивник, лейбл, пофигист, ништяк, хавальник, шопинг, татуаж, транссексуал, прикид и т.д. Эти слова и понятия, которых не было раньше, хлынули лавиной в незащищённые умы и души, превращая их в хранилище аморальных разлагающихся отбросов. При этом высокие понятия опошляют, принижают, «замещают». Например, в институтской студенческой среде экзамен по современному русскому языку называют «сря», а сам! наш язык («великий и могучий») аббревиатурой «ВиМ».

Всё это теперь известно, об этом много пишут, и все эти извращения в принципе можно было бы легко прекратить, т.к. у нас есть литературный язык с его строгими правилами и нормами. Но… не хотят и порою даже насаждают и принуждают к противному, насильно заменяя исходный основной корнеслов русского языка. С упоением занимается этим, например, пятая власть – телевидение.

И здесь мы должны добиваться принятия закона о языке, защищающего наш язык, как это уже сделано во многих странах, например, во Франции. Нужно добиваться отставки Швыдкого, который нагло заявляет, что русский язык без мата не бывает, что язык – это стихия и регулировать её, дескать, нельзя.

Ложь! Наглая ложь! У нас есть литературный язык, выработанный тысячелетиями. Мы имеем самый большой лексический фонд: около 1 млн. слов активного словаря. Для сравнения: словарь Пушкина насчитывает 22 тыс. слов, словарь Ленина – около 30 тыс., а словарь Шекспира– 16 тыс., словарь Сервантеса – 18 тыс., великая литература, которой нет ни у кого в мире. Отрегулировать словоупотребление на телевидении и радио, в театре и литературе не составляет больших трудностей. И для этого нужно, в числе прочего, запретить в законодательном порядке швыдким калечить русский язык и русские души.

С этим всё ясно, и нам хотелось бы поговорить здесь о другой опасности, угрожающей русскому языку, о которой люди и даже учёные ничего не знают и не подозревают – об Алфавите. Дело в том, что Алфавит – это не просто перечень букв, которые отражают существующие в языке звуки. Это внутриприродный код, электромагнитная матрица которого на 30% является общей для людей, животных и растений. Это доказано трудами академиков П.П. Гаряева (1997 г.), Г.И. Шипова и А.Е. Акимова. То есть наша речь и письменные тексты имеют электромагнитную и торсионную природу. Буквы русского Алфавита (и латиницы тоже, т.к. она произошла от русского языка и 17 знаков у них общие) являются как бы физическими знаками (Пифагор, например, говорил, что буквы – это цифры), имеющими свою геометрию и свои математические формулы. Буква – это геометрия звука.

Как мы знаем, у нашего многострадального Алфавита произошли уже 2 реформы (при Петре I и в 1918 г.). Мы не застрахованы от попыток реформировать наш Алфавит в будущем. Так, за последние 8 лет (с 2000 г.) было уже 3 попытки сократить, урезать наш Алфавит (были поданы предложения в Думу). И сейчас Интернет заполнен сведениями о готовящейся реформе Алфавита. Так, некто А. Макеев и его единомышленники заявляют, что ими создан новый алфавит, симметрица, что наш Алфавит должен быть сокращён до 27 букв, т.е. должны быть изъяты 6 букв: е, я, ю, ё, ъ, ь, а также, что реформы в образовании должны начаться с Алфавита.

Мы помним, что в Кириллице было 43 буквы, при этом 19 гласных букв. Как утверждает физика («Энциклопедия юного филолога»), наши гласные – это энергетика, согласные же отбирают энергию, особенно взрывные. Чем больше гласных в языке, тем больше энергии у народа. Так вот, в результате всех реформ Алфавита было сокращено почти 50% гласных: из 19 – осталось 10, даже 9, потому что букву Ё не печатают в надежде на то, что через 2-3 поколения она уйдёт из языка, как многострадальные юсы, которые были очень важными буквами (юсы, юстиция, юстировать – однокоренные слова). Они передавали носовые звуки, вибрация которых была самой высокой и достигала высоких слоёв космоса.

Почему не ставят точки над Ё? На этот вопрос не отвечает никто, и всё продолжается. И это притом, что Сталин в разгар Сталинградской битвы в декабре 1942 г. издал специальный указ об обязательной постановке точек над буквой Ё. А в 1956 г. проф. С.Е. Крючков при очередной реформе орфографии отменил этот приказ. Почему важна постановка точек над буквой Ё? Буква Ё, седьмая буква Алфавита, является совершенно особой буквой. Она употребляется только под ударением и передаёт очень сильный звук, усиленный как бы в два раза. При этом буква Ё является символом земного человечества (все буквы имеют символические значения, но это отдельный разговор). Как стало совсем недавно, в 1997 г., после эпохальных работ академика Г.И. Шипова и А.Е. Акимова, когда были открыты торсионные поля, любая точка, линия, любой узор на платье искривляет линейное пространство и создаёт торсионный эффект (торсионные поля – носители информации). А в системе Пифагора точки знаменуют собой целые миры.

Итак, против нашего Алфавита развязана целая война.

Но почему?! Почему в других странах не бывает никаких реформ алфавитов? Англичане пишут «Ливерпуль», а читают «Манчестер». И ничего! Дело в том, что, как мы уже говорили выше, и буквы, и звуки нашей речи имеют электромагнитную и торсионную природу, связаны с генетическим аппаратом человека (работы П.П. Гаряева) и со II сигнальной системой человека. Поэтому обрезание Алфавита есть обрезание структур ДНК человека, есть обрезание способности русского человека ПОЛНО видеть, слышать и отражать мир, общаться с Космосом. Сокращение Алфавита ведёт к сокращению умственных способностей русского человека. Этого, по-видимому, и добиваются, стремясь хотя бы уравнять нас с европейцами. А ведь 3/4 всех научных открытий в мире сделано выходцами из Восточной Европы.

Русский человек мог воспринимать 43 буквы (и звука тоже). Это в два раза больше, чем европеец, у которого в Алфавите 24-27 букв. Это же симфонический оркестр по сравнению с квартетом или октетом! Но западным спецслужбам необходимо уменьшить умственные способности русских и сделать это скрытно. Кто бы мог подумать!

Полную информацию по затронутым вопросам можно найти в книгах О.Ф. Мирошниченко «Тайны русского Алфавита» и «Славянские Боги Олимпа».

Источник: https://www.oum.ru/literature/raznoe/zakulisie-russkii-yazik/