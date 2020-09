Правительство Украины с 29 сентября вводит антидемпинговые меры на импорт болтов и винтов китайского производства. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщило издание «Экономическая правда» со ссылкой на решение украинской Межведомственной комиссии по международной торговле.

При импорте болтов и винтов производителя Hisener Industrial Co. Ltd. ставка составит 32,47% от таможенной стоимости товара. Для поставщика Ningbo Jinding Fastening Piece Co. Ltd. — 38,37%, для других производителей — 67,40%. Все пошлины введены на пять лет. Речь идет о винтах с шестигранным шлицем диаметром от 6 мм до 20 мм и болтах с шестигранной головкой диаметром от 6 мм до 30 мм.

Под пошлины также попали болты и винты с квадратным подголовком или усом диаметром от 6 мм до 20 мм, гайки шестигранные и шестигранные с фланцем диаметрами от 6 мм до 12 мм и от 14 мм до 36 мм.

Антидемпинговое расследование проводилось по обращению Дружковского (Дружко́вка — оккупированная территория ДНР — прим. РВ) метизного завода, который пожаловался на недобросовестную конкуренцию со стороны китайских производителей.

