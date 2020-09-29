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Новости Украины и Новороссии 29 сентября 2020

10:31. 29 сентября 2020 147 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Серый кардинал Зеленского создал дубль Слуг


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Их вонючая дивизия Галичина


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Украина начинает торговую войну с Китаем

Украина начинает торговую войну с Китаем | Русская весна

Правительство Украины с 29 сентября вводит антидемпинговые меры на импорт болтов и винтов китайского производства. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщило издание «Экономическая правда» со ссылкой на решение украинской Межведомственной комиссии по международной торговле.

При импорте болтов и винтов производителя Hisener Industrial Co. Ltd. ставка составит 32,47% от таможенной стоимости товара. Для поставщика Ningbo Jinding Fastening Piece Co. Ltd. — 38,37%, для других производителей — 67,40%. Все пошлины введены на пять лет. Речь идет о винтах с шестигранным шлицем диаметром от 6 мм до 20 мм и болтах с шестигранной головкой диаметром от 6 мм до 30 мм.

Под пошлины также попали болты и винты с квадратным подголовком или усом диаметром от 6 мм до 20 мм, гайки шестигранные и шестигранные с фланцем диаметрами от 6 мм до 12 мм и от 14 мм до 36 мм.

Антидемпинговое расследование проводилось по обращению Дружковского (Дружко́вка — оккупированная территория ДНР — прим. РВ) метизного завода, который пожаловался на недобросовестную конкуренцию со стороны китайских производителей.

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«Сумасшествие!» — как Зеленский выдвинул безумный ультиматум президенту Польши (ВИДЕО)

«Сумасшествие!» — как Зеленский выдвинул безумный ультиматум президенту Польши (ВИДЕО) | Русская весна

Недавно президент Украины Владимир Зеленский поставил ультиматум своему польскому коллеге Анджею Дуде: к их ближайшей встрече восстановить осквернённое захоронение воинов УПА* на горе Монастырь возле с. Верхрата.

В конце сентября Офис президента Украины проинформировал о телефонном разговоре президентов Польши и Украины, в ходе которого был поднят «вопрос исторической памяти, а именно внесение в реестр воинских захоронений и восстановление легальной украинской могилы на горе Монастырь возле с. Верхрата».

«Президент Польши отметил, что надеется, что уже до следующей встречи глав государств этот вопрос будет снят с повестки дня», — говорится в тексте сообщения.

Что на самом деле стоит за этим требованием Зеленского — выясняли эксперты программы «60 минут» на канале «Россия-1».

«Казалось бы, от рук украинских националистов во время Второй мировой войны погибли десятки тысяч поляков. Как вообще у Зеленского язык повернулся такие требования выдвигать?

Тем не менее, может быть, потому что, даже по словам людей из его ближайшего окружения, Зеленский слишком, слишком устал? Ну, и судя по последним выступлениям украинского президента, он сам не всегда понимает, что хочет сказать», — прокомментировал телефонный разговор между президентами обоих государств журналист Евгений Попов.

Он добавил, что «как бы то ни было, Зеленский поднимает вопрос о восстановлении и захоронении нацистов-воинов УПА уже не в первый раз». И Польша, «как ни странно, не протестует».

«Выглядит как сумасшествие!» — сказал Попов.

Его слова подтверждает и та историческая сводка, озвученная украинским блогером Анатолием Шарием, который считает, что эти так называемые герои УПА совершили настоящее преступление — геноцид против польского народа. 

«Захоронены там люди, которые участвовали в неком мероприятии, которое называется “Рейд УПА на пассажирский поезд на маршруте „Белжец“ (польск. Bełżec — нацистский концентрационный лагерь и лагерь смерти — прим. РВ) — Рава-Русская”.

Воины УПА, которые похоронены в этой могиле, остановили поезд, который там двигался, остановили и начали убивать пассажиров. То есть они отделили украинцев и немцев, которые там ехали, от поляков. И поляков просто по принципу, что у них национальность — поляки, начали убивать.

В общей сложности „герои“ убили более 70 мирных граждан, из них — 33 женщины (в другом источнике указывается — 75). Фамилии всех погибших известны, их трупы были абсолютно обезображены. И это настоящий, конечно же, геноцид», — сказал Шарий.

Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, между тем, согласился с мнением украинского президента.

«Я удивительным образом соглашусь с господином Зеленским. Захоронить-то их надо и восстановить тоже надо. Только написать: „Здесь похоронены убийцы и мучители польского народа“. И всё, и всё будет сразу понятно! Всё станет на места. Другой вопрос, что советовать польским властям — это себе дороже. Они все равно делают наоборот», — сказал он.

Украинский эксперт Гордей Белов, который присутствовал в студии во время прямого эфира, осторожно заметил, что «какая история ни есть, правильная или неправильная, а она всё равно наша». И «танцевать на костях погибших», как минимум, «неправославно». 

«Они (поляки — прим. РВ) должны его восстановить всё-таки как христиане, как православные люди», — уверен Белов. 

На что другой гость программы — Владимир Корнилов, политолог, политический обозреватель ИА «РИА Новости», ответил, что памятник бойцам УПА «никто и не осквернял». 

«Никто ничего не осквернял. Просто там было написано, что тут похоронены бойцы УПА, которые погибли в бою с НКВД, что оказалось неправда, — сказал он.

— У поляков закон принят: надпись должна соответствовать правде. Они эту надпись просто ликвидировали. Это было официальное решение убрать эту надпись».

При этом Корнилов обратил внимание на то, что в Польше было демонтировано множество памятников этническим украинцам, в том числе памятник лейтенанту Советской армии Ивану Гончаренко, освобождавшему Прагу.

«Но он (Зеленский — прим. РВ) звонит по поводу боевиков УПА! Это главная тема украинско-польских отношений», — сказал Корнилов.

Олег Морозов, член комитета СФ РФ по международным делам, профессор РЭУ им. Плеханова, уверен, что у Зеленского «всё в порядке с головой». Просто «он делает совершенно понятную для себя вещь» и сделал свой выбор «политический и исторический». 

«Зеленский уже перестал быть президентом всей Украины и всех украинцев. Он чётко сосредоточил свою базу будущую политическую на той части украинского общества, которая пробандеровская, которая одобряет вот этих вот бандитов и убийц, которые там лежат в польской земле. Он такой выбор сделал и ведёт себя сообразно этому», — пояснил Морозов.

Важнее другое, считает он. А именно то, что сегодня Зеленский «пробует на этот нацистский зуб современную Европу». Вопрос в том, отрекутся ли поляки от своей памяти, которая для них является «скрепой»?

«Они герои! Они пролили колоссальное количество крови в борьбе с нацизмом, это одна из самых пострадавших наций! Наряду, кстати, с белорусами… Так вот если сегодня поляки прогибаются под Зеленского в этом — Бога нет! Тогда всё можно!

Тогда, получается, что главное сегодня — вот эта вот историческая память, которая делает поляков поляками, евреев евреями, которые говорят о том, что Холокост — это святое! Немцам, которым запрещено по закону оправдывать фашизм, нужно перейти эту грань, эту черту, разрешить — тогда всё дозволено! Вот, что делает Зеленский! И поляки под него прогибаются», — сказал  Морозов.

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*Запрещённая на территории Российской Федерации экстремистская группировка.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: важное, компиляция

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