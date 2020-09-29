Конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул внезапно. Боевые действия начались без какого бы то ни было нарастания напряжения. Ещё с 80-х годов XX века, когда война между Арменией и Азербайджаном была заморожена усилием Советского Союза, между обоими странами оставалась напряжённость.

За прошедшие десятилетия примирения не наступило. Более того, регулярно случались обострения. Но всегда прежде чем перейти к «огневому» противостоянию, были некий период, нарастания взаимных претензий.

События, начавшиеся 27 сентября, поразили своей стремительностью: вчера ещё худо-бедно спокойный регион вдруг взорвался стрельбой, полыхающими танками и подбитыми вертолётами.

Поэтому Общественная служба новостей обратилась к общественному деятелю и политическому эксперту Николаю Старикову в попытке разобраться, что происходит. Вот что нам рассказал Николай:

Система залпового огня. Фото: http://rusinros.ru

«Конфликты можно условно разделить на две части. Первая часть – это внезапно вспыхивающие, где рост напряжённости иногда предсказуем, а иногда вообще предвидеть это невозможно. И конфликты, которые подобны бочке с бензином или куче сухого хвороста – достаточно поднести спичку, чтобы этот пожар запылал. Точно так бывает, когда летом нерадивый человек идёт в сухой лес (а, может быть, и специальный поджигатель) – это может вызвать страшные лесные пожары.

Вот, конфликт между Арменией и Азербайджаном относится ко второму типу конфликтов : это напряжённость на годы, десятилетия, и если ничего с этим не делать, то, в принципе, на века. Это значит, что те, кто желают обострения, те, кто

Нужно, чтобы, всего лишь, каждая из сторон конфликта почувствовала себя атакованной. При этом ни одна из них может даже не атаковать другую. Я имею в виду участие провокаторов, которые могут обстрелять сначала одну сторону, потом – другую. Или ограничиться обстрелом только одной стороны.

Для того, чтобы это случилось нужно всего лишь несколько снайперских выстрелов, несколько артиллерийских выстрелов. И, вообще, подобную деятельность по разжиганию войны мы наблюдали на Украине, где в самом начале Гражданской войны украинская сторона публиковала материалы, в которых с удивлением рассказывала о неких артиллерийских батареях (и даже системах залпового огня!), которые с украинской территории куда-то стреляют, но при этом никто не знает, что это за артиллеристы и кому они подчиняются.

Так и здесь нельзя исключать, что каждая из сторон была обстреляна некой третьей стороной, заинтересованной в разжигании конфликта. При этом каждая из сторон искренне убеждена, что именно она стала жертвой агрессии».

Напомним, член в комитете по международным делам Совета Федерации РФ уверены, что конфликт в Карабахе надо останавливать и переходить к переговорам. Пусть они будут сколь угодно долгими и трудными, это лучше, чем гибель мирных жителей, заявил член Совфеда Владимир Джабаров.

хочет вызвать военное противостояние, реальные боевые действия, могут организовать их относительно просто.

Источник: https://www.osnmedia.ru/world/starikov-rasskazal-kto-mog-byt-realnym-initsiatorom-konflikta-v-karabahe/