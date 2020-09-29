Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Кто мог быть реальным инициатором конфликта в Карабахе

17:26. 29 сентября 2020 94 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Общественная служба новостей @ Александр Петренко

Конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул внезапно. Боевые действия начались без какого бы то ни было нарастания напряжения. Ещё с 80-х годов XX века, когда война между Арменией и Азербайджаном была заморожена усилием Советского Союза, между обоими странами оставалась напряжённость.

За прошедшие десятилетия примирения не наступило. Более того, регулярно случались обострения. Но всегда прежде чем перейти к «огневому» противостоянию, были некий период, нарастания взаимных претензий.

События, начавшиеся 27 сентября, поразили своей стремительностью: вчера ещё худо-бедно спокойный регион вдруг взорвался стрельбой, полыхающими танками и подбитыми вертолётами.

Поэтому Общественная служба новостей обратилась к общественному деятелю и политическому эксперту Николаю Старикову в попытке разобраться, что происходит. Вот что нам рассказал Николай:

Система залпового огня. Фото: http://rusinros.ru

«Конфликты можно условно разделить на две части. Первая часть – это внезапно вспыхивающие, где рост напряжённости иногда предсказуем, а иногда вообще предвидеть это невозможно. И конфликты, которые подобны бочке с бензином или куче сухого хвороста – достаточно поднести спичку, чтобы этот пожар запылал. Точно так бывает, когда летом нерадивый человек идёт в сухой лес (а, может быть, и специальный поджигатель) – это может вызвать страшные лесные пожары.

Вот, конфликт между Арменией и Азербайджаном относится ко второму типу конфликтов : это напряжённость на годы, десятилетия, и если ничего с этим не делать, то, в принципе, на века. Это значит, что те, кто желают обострения, те, кто

Нужно, чтобы, всего лишь, каждая из сторон конфликта почувствовала себя атакованной. При этом ни одна из них может даже не атаковать другую. Я имею в виду участие провокаторов, которые могут обстрелять сначала одну сторону, потом – другую. Или ограничиться обстрелом только одной стороны.

Для того, чтобы это случилось нужно всего лишь несколько снайперских выстрелов, несколько артиллерийских выстрелов. И, вообще, подобную деятельность по разжиганию войны мы наблюдали на Украине, где в самом начале Гражданской войны украинская сторона публиковала материалы, в которых с удивлением рассказывала о неких артиллерийских батареях (и даже системах залпового огня!), которые с украинской территории куда-то стреляют, но при этом никто не знает, что это за артиллеристы и кому они подчиняются.

Так и здесь нельзя исключать, что каждая из сторон была обстреляна некой третьей стороной, заинтересованной в разжигании конфликта. При этом каждая из сторон искренне убеждена, что именно она стала жертвой агрессии».

Напомним, член в комитете по международным делам Совета Федерации РФ уверены, что конфликт в Карабахе надо останавливать и переходить к переговорам. Пусть они будут сколь угодно долгими и трудными, это лучше, чем гибель мирных жителей, заявил член Совфеда Владимир Джабаров.

хочет вызвать военное противостояние, реальные боевые действия, могут организовать их относительно просто.

Метки: блог

Источник: https://www.osnmedia.ru/world/starikov-rasskazal-kto-mog-byt-realnym-initsiatorom-konflikta-v-karabahe/

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Феномен Страны Городов. Почему, Зачем, Кто?
...». Причём, нет никаких реальных доказательств того, что именно... (например, никаких межплеменных конфликтов) на территории учебного заведения...могла выступать в роли инициатора или организатора таких экспедиций..., кто мог в III-II тыс. д.н.э. быть носителем...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...оперативно изменить потенциал конфликтующих групп. «Героино...опубликована статья «Кто такой Каприлес ...является информирование общественности о реальных событиях. Наоборот, ... Во-первых, инициаторы активного мероприятия обладали... годы Качур мог быть вовлечен в ...
Мировая война близится к завершению… "О текущем моменте" № 1 (117), 02.2015
...может быть только политически мотивированным и управляемым. А те, кто ... не Европа, стояли все инициаторы агрессивных войн против России на.... Не думаю, что реальный военный конфликт между США и Россией ... в котором человек не мог получить доступа ни какой ...
Стенограмма большой пресс-конференции Путина
... наказание должно быть индивидуально. Если кто-то в ... пять-семь пропусков инициаторам подписей. Это и...экономика, это я могу совершенно с полной ... что с обеими конфликтующими сторонами разные страны ...и образования с реальными потребностями наших производителей...
Новости Украины и Новороссии 09 декабря 2015
... бывают разные - реальные и фиктивные. Собственно... Украины, могут быть переданы на обмен...Барна, являясь непосредственным инициатором, подтвердил соответствующую информацию...судить, кто прав, кто виноват. Но конфликт здесь ... и сейчас.Кто мог представить себе ...
Новости Украины и Новороссии 29 июля 2017
... являются те, кто принимает решения, ...что я не могу быть в одной компании...чем политический. К реальной политике малороссийская инициатива... РФ общественно-политических конфликтов» на Украине, ... Не Россия является инициатором прекращения авиасообщения между...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)