Почему Россия отдала Западу Украину, но вступилась за Беларусь? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
11:37. 27 сентября 2020 111 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Общество изобилия порождает и изобилие свободного времени, которое хоть, по идее, и предоставляет возможность для осмысленной организации жизни, в действительности же лишь ещё сильнее способствует проявлению экзистенциального вакуума.
Это чё, Россию втягивают в войну через ОДКБ на стороне Армении? Отвлекая на 2 стороны : Беларусь – Армения ? Конфликт Армения – Азербайджан подогреют через религии ?
Россия, конечно, не смирилась с потерей Украины и ВСЕХ вернёт в границы 1945-91 годов. И сделает это через экономику. Например, практически всё экономическое сотрудничество между Россией и Украиной (и с прибалтийскими Вымиратами тоже) уже прекращено, а Европа этих пассажиров содержать не станет. То же самое будет и со всеми остальными сепаратистами (бывшими союзными республиками). Поэтому прибегут взад и будут канючить, чтобы приняли. Примут, но уже на других условиях, чем в СССР.