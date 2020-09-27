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Почему Россия отдала Западу Украину, но вступилась за Беларусь? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

11:37. 27 сентября 2020 111 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XmwSLk4Pf-U

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 16264 15138
    жора шапов 27 сентября 2020 в 12:16

    Это чё, Россию втягивают в войну через ОДКБ на стороне Армении? Отвлекая на 2 стороны : Беларусь – Армения ? Конфликт Армения – Азербайджан подогреют через религии ?

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  • 14926 8948
    Maleos 27 сентября 2020 в 13:06

    Россия, конечно, не смирилась с потерей Украины и ВСЕХ вернёт в границы 1945-91 годов. И сделает это через экономику. Например, практически всё экономическое сотрудничество между Россией и Украиной (и с прибалтийскими Вымиратами тоже) уже прекращено, а Европа этих пассажиров содержать не станет. То же самое будет и со всеми остальными сепаратистами (бывшими союзными республиками). Поэтому прибегут взад и будут канючить, чтобы приняли. Примут, но уже на других условиях, чем в СССР.

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