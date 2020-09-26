Андрей Фурсов и Николай Сапелкин рассказывают о писателе Вячеславе Дёгтеве. Почему его труды в наше время как никогда актуальны.Приобрести книги А.И. Фурсова без торговой наценки http://bit.ly/2XiWpzM Поддержать передачи А. И. Фурсова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B Официальный Телеграм Андрея Фурсова https://bit.ly/aifursov А. И. Фурсов. Все записи 2020-го https://www.youtube.com/playlist?list=PLM8nzAoHbcBMyDEW-h67iCOfg4OwCE6OP Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/#ДеньТВ #Фурсов #Сапелкин #Дёгтев #СССР #история #книги #общество

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=S1mBXNmb-G4