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России навязывается психология нытиков. Жёсткая правда о нашем времени. А. Фурсов. Н. Сапелкин

18:22. 26 сентября 2020 102 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Андрей Фурсов и Николай Сапелкин рассказывают о писателе Вячеславе Дёгтеве. Почему его труды в наше время как никогда актуальны.

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#ДеньТВ #Фурсов #Сапелкин #Дёгтев #СССР #история #книги #общество

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=S1mBXNmb-G4

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