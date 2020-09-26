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Потанин против рыбы, Страх перед Байденом, Крабь накрабленное // Галопом по Европам #302

09:53. 26 сентября 2020 134 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- На улице-витрине российского капитализма закрываются кафе и рестораны;
- Сбербанк заплатит рекордные дивиденды;
- В связи с резким ростом заболеваемости в России и Москве новых ограничений ПОКА не планируется, рассказал Песков;
- Потанин нанес ущерб рыбе в 3.5 миллиардов рублей;
- Минвостокразвития набросало новую программу для Арктики;
- Леса в России могут стать частными;
- Канада признала наступление второй волны и обнародовала новый план спасения экономики;
- Счетная палата насчитала — национальная цель по двукратному снижению бедности к 30му году достигнута не будет.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R3eoVdX-blg

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