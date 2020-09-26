Потанин против рыбы, Страх перед Байденом, Крабь накрабленное // Галопом по Европам #302
09:53. 26 сентября 2020 134 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- На улице-витрине российского капитализма закрываются кафе и рестораны;
- Сбербанк заплатит рекордные дивиденды;
- В связи с резким ростом заболеваемости в России и Москве новых ограничений ПОКА не планируется, рассказал Песков;
- Потанин нанес ущерб рыбе в 3.5 миллиардов рублей;
- Минвостокразвития набросало новую программу для Арктики;
- Леса в России могут стать частными;
- Канада признала наступление второй волны и обнародовала новый план спасения экономики;
- Счетная палата насчитала — национальная цель по двукратному снижению бедности к 30му году достигнута не будет.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- На улице-витрине российского капитализма закрываются кафе и рестораны;
- Сбербанк заплатит рекордные дивиденды;
- В связи с резким ростом заболеваемости в России и Москве новых ограничений ПОКА не планируется, рассказал Песков;
- Потанин нанес ущерб рыбе в 3.5 миллиардов рублей;
- Минвостокразвития набросало новую программу для Арктики;
- Леса в России могут стать частными;
- Канада признала наступление второй волны и обнародовала новый план спасения экономики;
- Счетная палата насчитала — национальная цель по двукратному снижению бедности к 30му году достигнута не будет.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам