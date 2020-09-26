В этом выпуске:- На улице-витрине российского капитализма закрываются кафе и рестораны;- Сбербанк заплатит рекордные дивиденды;- В связи с резким ростом заболеваемости в России и Москве новых ограничений ПОКА не планируется, рассказал Песков;- Потанин нанес ущерб рыбе в 3.5 миллиардов рублей;- Минвостокразвития набросало новую программу для Арктики;- Леса в России могут стать частными;- Канада признала наступление второй волны и обнародовала новый план спасения экономики;- Счетная палата насчитала — национальная цель по двукратному снижению бедности к 30му году достигнута не будет._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R3eoVdX-blg