21 февраля в Норильске, по делу о гибели трех рабочих при обрушении дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики, задержали четырех человек. Об этом сообщило управление СК по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

«В рамках расследования уголовного дела задержаны 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО „Медвежий Ручей“, а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста „Норильскникельремонт“, ответственный за допуск сотрудников к работам», — говорится в сообщении.

Напомним, обрушение двух пешеходных галерей, узла перегруза, конвейерной галереи N11 и конструкций на складе руды, в том числе, опорных балок и 15-метрового пролета произошло 20 февраля. Площадь обрушения составила 200 квадратных метров. Погибли трое рабочих, еще пятеро госпитализированы с различными травмами.

О критическом износе конструкций было известно еще в 2018 году, но задержанные стрелочники по версии следствия "не предпринимали ничего", чтобы обеспечить безопасность.

Владелец «Норникеля» Владимир Потанин, который недавно стал первым российским бизнесменом с состоянием $ 30 млрд по версии Forbes, заявил, что авария произошла из-за грубого нарушения техники и норм. Он пообещал инвестировать 100 млрд рублей в промышленную безопасность.

И возникает риторический вопрос: Потанин снова выйдет сухим из воды, а за ЧП ответят «стрелочники»?

— В прошлом году в Норильске и Таймыре был введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в группу «Норильский никель»), ущерб составил 146 млрд рублей, директора ТЭЦ-3, главного инженера и его зама обвинили в том, что они допустили к эксплуатации аварийный топливный резервуар, — говорит главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Да, вина исполнителя в подобных случаях всегда есть. Но главная ответственность, конечно, на собственнике — это он не обеспечил своевременную модернизацию оборудования, он недоглядел. Но тут собственник так высоко, что с высоты его $ 30 миллиардов проблемы какого-то рухнувшего завода не очень видны…

«СП»: — Можно ли говорить, что советская еще инфраструктура в России полностью пришла в негодность?

— Инфраструктура не приходит в негодность одномоментно, сроки эксплуатации вещь сугубо оценочная. Да, есть срок службы — допустим, 40 лет. Но это не значит, что на 41-м году объект обязательно рухнет — может и постоять, и довольно долго. Вон есть на Черноморском флоте корабль, который принимал еще государь император Николай Второй, и ничего, ходит. Но это не значит, что все остальные корабли можно эксплуатировать по сто лет. Вопрос вероятности и удачи. Но имеет ли право ответственный руководитель полагаться целиком на удачу?

«СП»: — Почему Потанин не может обеспечить безопасность собственных предприятий? Денег жалко?

— У Потанина, как и других российских олигархов, получивших гигантскую собственность в подарок, не возникло ощущения, что это именно его собственность, они ж понимают, что не хозяева… Только у нас бывает, что капиталист крадет у самого себя — выводит из производства деньги и тратит на личное потребление. Им это все дано «в кормление», они вынуждены делиться с кем надо, они в любой момент все это могут потерять росчерком пера

Что, Потанин исключение? Или он, на самом деле очень умный человек, чего-то там не понимает? За обвалившуюся крышу много не присудят, а вот если он скажет, мол, нет денег сейчас на очередной дворец или яхту-авианосец, что нужно там технику безопасности где-то за Полярным кругом подтянуть — этого не простят.

«СП»: — Какими, по-вашему, могут быть политические последствия этой аварии и возможных техногенных катастроф в России?

— Сейчас никакими. Я бы для примера на Донбасс глянул — вот где инфраструктура рушится на глазах, а люди работают, причем за гроши, гибнут, но работают. В этом плане Норильск выглядит далеко на самым безнадежным местом, там еще ведь инвестируют, там не все подчистую выгребают.

Но вот когда реально посыплется все, когда мы о таких катастрофах будем читать чуть ли не ежедневно, последствия будут.

— «Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придется относиться с еще большей серьезностью. Наша компания этот урок, я считаю, усвоила», — это слова Потанина о майской экологической катастрофе под Норильском, — напоминает член политсовета партии «Другая Россия Э.В. Лимонова» Андрей Милюк. — Лучшего комментария к нынешней и всем последующим авариям сложно придумать. Переводя на русский: всё останется, как было — плевать мы хотели, откупимся.

Наверное, лишним будет развивать очевидную мысль, что дело не в конкретных «стрелочниках"-виновниках аварии, а в хищническом управлении советским промышленным наследием. Это и так понятно. Другой вопрос, какие выводы будут сделаны властью? Когда суд взыскал с Потанина рекордные 146 млрд. рублей штрафа, многие увидели в этом сигнал из Кремля, и теперь хотят знать, последуют ли репрессии против олигарха?

С большой долей уверенности можно сказать: не последуют, даже если что-то будет рушиться в Норильске каждый день. Владимир Потанин — один из авторов путинской России. Он был среди тех, кто придумал залоговые аукционы, и потому до сих пор является богатейшим человеком в стране. А значит и одним из наиболее влиятельных.

Кроме того, он прекрасно понимает, как устроено взаимодействие государства и крупного бизнеса. Это известная схема «приватизация прибылей, национализация убытков». Поэтому Потанин будет эксплуатировать советское наследие, пока это возможно. Когда станет невозможно, ненужные предприятия можно будет продать государству по цене выше рыночной. А через несколько лет вливания бюджетных денег те же предприятия будут снова приватизированы.

Реализация этой простой схемы — и есть основная цель властей и приближенных к ним олигархов. Потанин делает ровно то же, что и остальные фигуранты «списка Форбс», просто в силу своего положения он может позволить себе большее. Кстати, сам Потанин — уже престарелый человек, но созданная при его участии система вполне способна его пережить.

Хищническая эксплуатация доставшегося олигархам промышленного комплекса, вывоз прибыли за рубеж, роскошная жизнь - в итоге на само производство остаются крохи. Ремонт, регламентные работы, плановые реконструкции и замены - это все отброшено и забыто, так как нормальное содержание имущественного комплекса - это прямой убыток олигарха. Списывание вины на стрелочников - это фактическое "отмазывание" реальных виновников катастроф: собственников и "бенефициаров".

Поэтому все ветшает, приходит в негодность, разрушается. И разрушается как

правило, аварийно и в процессе производственных катастроф. Гибнут люди,

гибнет природа, всё, что было построено тяжелейшим трудом

предшествующих поколений буквально идёт прахом. Принцип олигархов

вполне в духе текущего момента - на наш век хватит.

Все новые производства, которые можно, кстати, пересчитать буквально на

пальцах, построены в той же парадигме - добыть, выкачать, вывезти и

продать. Жадная саранча, выедающая территорию страны, абсолютно не

заботится о том, что останется после ее нашествия. А останется - выжженная

пустыня и обезлюдевшие территории. И беспросветная нищета там, где по

стечению обстоятельств и по недосмотру воров еще останутся живые люди.