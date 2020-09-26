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“Кавказ 2020″. 25-26.09.2020

21:37. 26 сентября 2020 54 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Сегодня завершились масштабные международные учения "Кавказ-2020".
На Украине подгорало все шесть дней, так как еще до начала учений упоротые заявляли, что под прикрытием учений готовится вторжение на Украину.
Ниже, фото и видео завершающих дней.


Финальный день учений.


Работа РСЗО "Торнадо-Г".


Артиллерийские стрельбы кораблей Черноморского Флота.


Применение тактики "Сирийского вала".


Применение тактики "танковый трезубец" в наступлении.


Массовое десантирование с Ил-76.


Уничтожение объектов условного противника.


"Я заснял". Расчет наблюдает. как во время стрельб одна из ракет не сработала штатно.
UPD: Читатели уточняют, что видео с других учений.


"Лови ее!"


Нарезка лучших моментов.





































Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6198203.html

Метки: Видео, кавказ-2020, мо рф, Россия, учения, фотографии

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