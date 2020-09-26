“Кавказ 2020″. 25-26.09.2020
21:37. 26 сентября 2020 54 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Сегодня завершились масштабные международные учения "Кавказ-2020".
На Украине подгорало все шесть дней, так как еще до начала учений упоротые заявляли, что под прикрытием учений готовится вторжение на Украину.
Ниже, фото и видео завершающих дней.
Финальный день учений.
Работа РСЗО "Торнадо-Г".
Артиллерийские стрельбы кораблей Черноморского Флота.
Применение тактики "Сирийского вала".
Применение тактики "танковый трезубец" в наступлении.
Массовое десантирование с Ил-76.
Уничтожение объектов условного противника.
"Я заснял". Расчет наблюдает. как во время стрельб одна из ракет не сработала штатно.
UPD: Читатели уточняют, что видео с других учений.
"Лови ее!"
Нарезка лучших моментов.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6198203.html