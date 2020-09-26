1960-1968. Хмельницкая область на фотографиях Николая Гуменюка. Часть 2
09:57. 26 сентября 2020 118 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
1960-1968. Хмельницкая область на фотографиях Николая Гуменюка. Часть 1
1967. Велосипедист
1967. Друзья
1967. Портрет селянина
1967. Опытный
1967. Деражня. Деревенские будни
1967. Деражня. Дорога в село
1967. Деражня. Долгий путь
1967. Деражня. Граница станции
1967. Деражня. Прибытие пассажирского поезда
1967. Деражня. На перроне
1967. На выпас
1967. Купание лошадей
1967. Рыбалка
1967. Портрет серьезной девочки. Август
1967. Домашние гуси. Август
1967. Рассвет. Лошади на выпасе. Август
1968. Портрет пожилой женщины
1968. август
1968. Деражня, Ожидание
1968. Модная прическа
1968. Деражня, Вишня для варенья
1968. Деражня. Обида
1968. Деражня. Празднование Дня Молодежи
1968. Новая шляпа
1968. Деражня. В магазин
1968. Деражня. Строительство нового дома
1968. Деражня. Велосипед не роскошь, а средство передвижения
Бесподобно,жизненно и искренне ,никакой напряженности и пресловутого фотошопа.И люди милые все.