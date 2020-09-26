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1960-1968. Хмельницкая область на фотографиях Николая Гуменюка. Часть 2

09:57. 26 сентября 2020 118 просмотров Один комментарий Опубликовал:


1960-1968. Хмельницкая область на фотографиях Николая Гуменюка. Часть 1

1967. Велосипедист
1967. Велосипедист

1967. Друзья
1967. Друзья

1967. Портрет селянина
1967. Портрет селянина

1967. Опытный
1967. Опытный

1967. Деражня. Деревенские будни
1967. Деражня. Деревенские будни

1967. Деражня. Сельские будни

1967. Деражня. Дорога в село
1967. Деражня. Дорога в село

1967. Деражня. Долгий путь
1967. Деражня. Долгий путь

1967. Деражня. Граница станции
1967. Деражня. Граница станции

1967. Деражня. Прибытие пассажирского поезда
1967. Деражня. Прибытие пассажирского поезда

1967. Деражня. На перроне
1967. Деражня. На перроне

1967. На выпас
1967. На выпас

1967. Купание лошадей
1967. Купание лошадей

27. 1967. Рыбалка
1967. Рыбалка

1967. Рыбаки

1967. Портрет серьезной девочки. Август
1967. Портрет серьезной девочки. Август

1967. Домашние гуси. Август
1967. Домашние гуси. Август

1967. Рассвет. Лошади на выпасе. Август
1967. Рассвет. Лошади на выпасе. Август

1968. Портрет пожилой женщины
1968. Портрет пожилой женщины

1968. август
1968. август

1968. Деражня, Ожидание
1968. Деражня, Ожидание

1968. Модная прическа
1968. Модная прическа

1968. Деражня, Вишня для варенья
1968. Деражня, Вишня для варенья

1968. Деражня. Обида
1968. Деражня. Обида

1968. Деражня. Празднование Дня Молодежи
1968. Деражня. Празднование Дня Молодежи

1968. Деражня. Празднование Дня Молодежи

1968. Новая шляпа
1968. Новая шляпа

1968. Деражня. В магазин
1968. Деражня. В магазин

1968. Деражня. Строительство нового дома.
1968. Деражня. Строительство нового дома

1968. Деражня. Велосипед не роскошь, а средство передвижения.
1968. Деражня. Велосипед не роскошь, а средство передвижения

Источник: https://humus.livejournal.com/7405047.html

Метки: история, Россия, фото

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