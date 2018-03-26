Сводки от ополчения Новороссии 26 марта 2018
- 11:21 ВСУ непрерывно обстреливают Коминтерново.
- 08:28 Донбасс: штаб «АТО» сообщает о новых потерях.
- 05:30 «Украина должна исчезнуть с карты мира», — итоги сбора Добровольцев Донбасса (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:55 Бомжатский полк ВСУ.
- Вчера 23:48 Ополченец ДНР спас женщину от изнасилования (ФОТО).
ВСУ непрерывно обстреливают Коминтерново
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Донбасс: штаб «АТО» сообщает о новых потерях
25 марта в зоне боевых действий на Донбассе погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба так называемой АТО.
В сообщении также говорится об обстрелах украинских укреплений в Опытном, Лебединском, Широкино и Песках.
Среди горячих точек прошедших суток украинские оккупанты называют Талаковку, где огонь якобы вёлся из миномётов, Авдеевку, Богдановку, Новотроицкое, Водяное, шахту «Бутовка».
Как сообщала вчера «Русская Весна», в результате обстрела со стороны украинских оккупантов в Горловке погибла мирная жительница 1952 года рождения. По другую сторону линии разграничения среди мирного населения погибших и раненых нет. Именно через эту призму необходимо рассматривать заявления штаба «АТО». Когда украинские военные пропагандисты перечисляют в своих сообщениях населённые пункты, это, как правило, точки, откуда вёлся огонь по мирным городам и посёлкам Донбасса и позициям ВС ДНР.
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«Украина должна исчезнуть с карты мира», — итоги сбора Добровольцев Донбасса (ФОТО, ВИДЕО)
Военное решение затянувшегося на целых 4 года конфликта на Востоке бывшей Украины становится наиболее логичным.
Об этом заявил бывший руководитель МГБ ДНР Андрей Пинчук во время двухдневного Съезда региональных командиров Союза добровольцев Донбасса, завершившегося в Московской области в воскресенье.
«Учёные, математики знают, что, если взять организационную систему и в этой системе обозначить проблему, то эта проблема иногда может сама себя решить. Есть даже такая формула, когда с течением времени проблема сама себя решает.
В армии эта схема работает по принципу поговорки — „не нужно торопиться выполнять указания, потому что может последовать команда о его отмене”.
Но, если проблема системная, то с течением времени отпадают все варианты. Если в начале проблемы их было десять, то постепенно они отпадают и остаётся одна самая неблагоприятная, самая проблемная схема решения ситуации.
Так вот, ситуация на Украине касается системного вопроса государства под названием „Украина”, то есть она затрагивает саму суть существования этого государства.
Если в начале проблемы была куча вариантов — федерализация, автономия, мирное решение, то проходит время и остаётся одна, самая неблагоприятная схема решения — война.
Прошло четыре года. За них отвалился десяток, а, может быть, и больше (схем) решения этой проблемы. Осталась война. К сожалению.
Было бы хорошо, если бы были реализованы и иные схемы, такие как перезагрузка власти в Киеве, приход пророссийских сил, федерализация, автономия, но они все отваливаются. Потому осталась только война», — цитирует слова Пинчука издание «ПолитНавигатор».
Бывший премьер Донецкой Народной Республики, а ныне лидер «Союза Добровольцев Донбасса» Александр Бородай согласился, что причины, вызвавшие кровопролитную войну Украины против ДНР и ЛНР, так и не были устранены.
«Проблема, которая привела к войне в Донбассе, до сих пор не решена, и конфликт не исчерпан. И чем дальше он длится, тем меньше шансов на то, что он будет решён мирным способом.
Собственно говоря, с нашей точки зрения, иным путём, кроме военного, данный конфликт не может быть решён. Мы не хотим этого, мы не стремимся к этому, но мы понимаем, что это — довольно объективная реальность. Когда это произойдёт — мы не знаем, но мы должны быть готовы к силовому разрешению конфликта.
Такое псевдогосударство, как Украина, в конечном итоге должно исчезнуть с карты, потому что сейчас это государство античеловеческое и по своему характеру оно русофобское, несмотря на то, что Киев есть, был и будет матерью городов русских», — заявил экс-глава ДНР.
Кроме того, Бородай подвёл итоги состоявшегося Съезда региональных представителей СДД — ветераны добровольческого движения обсуждали, как помогать раненым бойцам, защищавшим Народные Республики, взаимодействовать с властями в регионах Российской Федерации, а также осуществлять юридическую поддержку бывшим ополченцам, которым грозит депортация на Украину.
«Организация у нас большая, распространена по всей стране, с кем-нибудь что-нибудь да случается постоянно. Именно поэтому очень часто мы сами не успеваем генерировать те идеи, которые были бы нужны и ценны для развития всего добровольчества в России.
Сейчас же мы не только поговорили с нашими региональными руководителями о том, как налаживать взаимоотношения с местными органами власти, с иными организациями, занимающимися патриотической работой, как правильно ставить юридическую сторону вопроса, как правильно работать с теми людьми и с органами власти, когда случаются проблемы с депортацией тех людей, наших добровольцев, у которых есть украинские паспорта и которые принимали участие в событиях 2014 года.
Мы поговорили о том, что ещё можно сделать для развития „СДД” и всей организации и каждого из нас», — цитирует слова Александра Бородая корреспондент ПН.
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Бомжатский полк ВСУ
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Ополченец ДНР спас женщину от изнасилования (ФОТО)
Воины ДНР совершают подвиги не только на поле боя.
Это случилось в четверг 22 марта. Был обычный будний день, время приближалось к 15.00, сообщает КП.ру.
— Я ехал в троллейбусе № 10 в гости, вышел из него, перешел дорогу и тут вдруг услышал женские крики о помощи, которые раздавались из сквера между парком Щербакова и стадионом «Шахтер». Женщина кричала «Спасите! Люди! Помогите!» — рассказывает Николай Гризун — в прошлом военнослужащий ДНР.
Неподалеку была остановка, там стояли десять человек, в том числе мужчин, но никто не отреагировал на крики женщины.
— Запомнился почему-то среди остальных мужчина с портфелем в руках, с таким он видом стоял невозмутимым, — вспоминает Николай. — Я побежал туда и краем глаза видел, что на остановке никто не пошевелился, хотя крики женщины туда были очень хорошо слышны.
Скромный герой — Николай Гизун. Фото: архив героя публикации
Подбежал туда и увидел сверху на женщине лежит мужчина, он уже успел стянуть с нее брюки и теперь снимал свои. У женщины была разбита губа. А мужик крикнул мне: «Отстань! Это моя телка!» Я сунул ему под нос свое удостоверение международной группы «Москва-Донбасс», а оно красное с гербом РФ. Мужик не стал разбираться что там за удостоверение у меня, тут же оставил свою жертву в покое и подорвался убегать.
Николай успел ударить убегавшего ногой в плечо.
— Удар получился прямым, мужика чуть откинуло, он принялся удирать в сторону парка Щербакова, — продолжает мой собеседник. — Я за ним, навстречу нам выбежал сторож парка Щербакова с рацией. Насильник увидел сторожа и метнулся в сторону памятника в виде большого мяча.
А там две девушки шли, они видят такое дело, достали мобильные телефоны и начали снимать его. Он тогда рванул в сторону «Золотого Кольца».
Я вам передать не могу, как быстро он бежал. Я тоже ускорился и упал на льду, да так сильно, что не сразу пришел в себя. Пока я встал на ноги, он уже был далеко.
Девушки подбежали к той женщине, помогли ей подняться. Она вызвала полицию. Когда мы осмотрелись, нас ждала большая удача — на месте преступления беглец забыл куртку, в которой остался телефон с его фотографиями и контактами.
Николай сокрушается, что, если бы не гололед, он бы и сам задержал преступника. Теперь это предстоит сделать полиции ДНР.
Сам Николай родом из города Славуты Хмельницкой области, где до войны был сотрудником аппарата центрального комитета Коммунистической партии Украины, а когда война пришла в Донбасс, не смог остаться в стороне. Служил под позывным «Коммунист» в разведке Республики. Воевал в Краматорске, Карловке, Горловке, где применял навыки, полученные в юности при службе в спецназе.
Николай получил несколько тяжелых ранений и четыре контузии. Стали пропадать слух и голос. Перенес сложнейшие операции, был комиссован.
Но даже в госпитале мужчина помогал медработникам. А вскоре стал волонтером международной группы «Москва-Донбасс» — помогает вместе с другими волонтерами нуждающимся жителям Донбасса продуктами, бытовой химией, лекарствами. О том, что он совершил героический поступок, говорит с усмешкой:
— Ну, какой я там герой?
Кстати, среди операций по ранениям у Николая была трепанация черепа и ему никак нельзя бегать, волноваться и уж тем более падать. Об этом я узнала даже не от него. Посчитал, что не по-мужски жаловаться на свои болячки.
Такая вот неугомонная натура, которая не дала ему пройти мимо женских криков о помощи в тот день. Ну, а о тех, кто остался равнодушен и побоялся хотя бы полицию вызвать, чтобы спасти женщину, мне говорить совсем не хочется. Так может случиться, и они будут в такой ситуации, когда окружающие сделают вид, что не слышат их призывов о помощи.
Юлия Андриенко
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