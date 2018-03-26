Сводки от ополчения Новороссии 26 марта 2018

Военное решение затянувшегося на целых 4 года конфликта на Востоке бывшей Украины становится наиболее логичным.

Об этом заявил бывший руководитель МГБ ДНР Андрей Пинчук во время двухдневного Съезда региональных командиров Союза добровольцев Донбасса, завершившегося в Московской области в воскресенье.

«Учёные, математики знают, что, если взять организационную систему и в этой системе обозначить проблему, то эта проблема иногда может сама себя решить. Есть даже такая формула, когда с течением времени проблема сама себя решает.

В армии эта схема работает по принципу поговорки — „не нужно торопиться выполнять указания, потому что может последовать команда о его отмене”.

Но, если проблема системная, то с течением времени отпадают все варианты. Если в начале проблемы их было десять, то постепенно они отпадают и остаётся одна самая неблагоприятная, самая проблемная схема решения ситуации.

Так вот, ситуация на Украине касается системного вопроса государства под названием „Украина”, то есть она затрагивает саму суть существования этого государства.

Если в начале проблемы была куча вариантов — федерализация, автономия, мирное решение, то проходит время и остаётся одна, самая неблагоприятная схема решения — война.

Прошло четыре года. За них отвалился десяток, а, может быть, и больше (схем) решения этой проблемы. Осталась война. К сожалению.

Было бы хорошо, если бы были реализованы и иные схемы, такие как перезагрузка власти в Киеве, приход пророссийских сил, федерализация, автономия, но они все отваливаются. Потому осталась только война», — цитирует слова Пинчука издание «ПолитНавигатор»​.

Бывший премьер Донецкой Народной Республики, а ныне лидер «Союза Добровольцев Донбасса» Александр Бородай согласился, что причины, вызвавшие кровопролитную войну Украины против ДНР и ЛНР, так и не были устранены.

«Проблема, которая привела к войне в Донбассе, до сих пор не решена, и конфликт не исчерпан. И чем дальше он длится, тем меньше шансов на то, что он будет решён мирным способом.

Собственно говоря, с нашей точки зрения, иным путём, кроме военного, данный конфликт не может быть решён. Мы не хотим этого, мы не стремимся к этому, но мы понимаем, что это — довольно объективная реальность. Когда это произойдёт — мы не знаем, но мы должны быть готовы к силовому разрешению конфликта.

Такое псевдогосударство, как Украина, в конечном итоге должно исчезнуть с карты, потому что сейчас это государство античеловеческое и по своему характеру оно русофобское, несмотря на то, что Киев есть, был и будет матерью городов русских», — заявил экс-глава ДНР.

Кроме того, Бородай подвёл итоги состоявшегося Съезда региональных представителей СДД — ветераны добровольческого движения обсуждали, как помогать раненым бойцам, защищавшим Народные Республики, взаимодействовать с властями в регионах Российской Федерации, а также осуществлять юридическую поддержку бывшим ополченцам, которым грозит депортация на Украину.

«Организация у нас большая, распространена по всей стране, с кем-нибудь что-нибудь да случается постоянно. Именно поэтому очень часто мы сами не успеваем генерировать те идеи, которые были бы нужны и ценны для развития всего добровольчества в России.

Сейчас же мы не только поговорили с нашими региональными руководителями о том, как налаживать взаимоотношения с местными органами власти, с иными организациями, занимающимися патриотической работой, как правильно ставить юридическую сторону вопроса, как правильно работать с теми людьми и с органами власти, когда случаются проблемы с депортацией тех людей, наших добровольцев, у которых есть украинские паспорта и которые принимали участие в событиях 2014 года.

Мы поговорили о том, что ещё можно сделать для развития „СДД” и всей организации и каждого из нас», — цитирует слова Александра Бородая корреспондент ПН.

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