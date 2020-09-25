Главная » Видео, Новости Ближнего востока, Политика, Экономика

Зачем России ливийская нефть? Холодная война на рынке нефти

11:07. 25 сентября 2020 60 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kDBnj-nGcow

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Разбор статьи Д. Медведева „Новая реальность: Россия и глобальные вызовы”
...концессии европейцам. И зачем это России? Пока не будет... когда России объявлена холодная война, отличающаяся от холодной войны ...за счёт поставок нефти и газа. Интеллектуальный...? Ливийский провал, нанёсший тяжкий урон международному авторитету России, ...
Россия: между Катаром и «Набукко»
... Мюрида, «зачем-то Катар постоянно держит Россию на коротком ...по газу, и по нефти Россия не перенесёт.Уже сейчас ...где Катар плотно садится на ливийский газ, а главное — ...«BP» — рассматривает его с «холодным коммерческим расчётом». Укороченный и соответственно...
Полный список всех военных преступлений США
... поддержка отделившимся от России территориям - Колчакии ...теракт, организованный агентами ливийских спецслужб на дискотеке... недопустить добычу нефти на своей ... предложенный после окончания холодной войны администрацией Буша...гвалт (мол, зачем это мы им ...
Бэкграунд, выпуск-316 за 7 сентября 2013
...на странные обстоятельства "ливийской войны". В ...то ли холодного мира, то ли холодной войны....— цены на нефть взлетают до 200...большевистской революции в России. Страх перед распространением...«Общественный контроль». - Зачем ликвидировать будку, которая стабильно...
Бэкграунд, выпуск-277 за 6 октября 2012
...суд выдал санкцию на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. Позже...когда мы продаём необработанное сырьё нефть газ или рапс, и... холодном поту вся Америка. А его хвалёная перезагрузка с Россией ...дорогие. И самое главное – зачем этот забор?»Субтитр, Наталья ...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...севера Средне-Сибирского плоскогорья – Россия – 1 тыс. человек;...вынужденно переподчинили доллар нефти. Вы спрашиваете,...истоков? Зачем все стерли? Зачем опять ...врага всю страну Ливийскую. Как бы ...Естественно оказавшись в холодной местности ГерМанцы переселились...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)