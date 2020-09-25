Человек, разгадавший Волю Вселенной. Авторский фильм Дмитрия Мелёшина
17:34. 25 сентября 2020 44 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Известно, что предугадывать будущее очень сложно …Но возможно ли его проектировать и если да то насколько трудно и каких качеств это требует?
Это история о человеке кому инвалидность и тяжёлые условия жизни не помешали ответить на волнующий вопрос: как мы будем жить в будущем? Этот человек дал своё видение, а в приложении к нему – огромное количество уникальных изобретений и научных решений, намного опередивших своё время…
Полная версия фильма:
https://plus.dentv.ru/video/kJ678daFyk1zPEQKb76E14.html
Мы запускаем новый сервис просмотра видео и просим вас делиться в комментариях информацией о качетсве картинки и звука, а также общими впечатлениями об удобстве просмотра.
#ДеньТВ #наука #будущее #космос #аэродинамика #космонавтика #фантастика #философия #воздухоплавание
Это история о человеке кому инвалидность и тяжёлые условия жизни не помешали ответить на волнующий вопрос: как мы будем жить в будущем? Этот человек дал своё видение, а в приложении к нему – огромное количество уникальных изобретений и научных решений, намного опередивших своё время…
Полная версия фильма:
https://plus.dentv.ru/video/kJ678daFyk1zPEQKb76E14.html
Мы запускаем новый сервис просмотра видео и просим вас делиться в комментариях информацией о качетсве картинки и звука, а также общими впечатлениями об удобстве просмотра.
#ДеньТВ #наука #будущее #космос #аэродинамика #космонавтика #фантастика #философия #воздухоплавание