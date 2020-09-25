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Человек, разгадавший Волю Вселенной. Авторский фильм Дмитрия Мелёшина

17:34. 25 сентября 2020 44 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Известно, что предугадывать будущее очень сложно …Но возможно ли его проектировать и если да то насколько трудно и каких качеств это требует?
Это история о человеке кому инвалидность и тяжёлые условия жизни не помешали ответить на волнующий вопрос: как мы будем жить в будущем? Этот человек дал своё видение, а в приложении к нему – огромное количество уникальных изобретений и научных решений, намного опередивших своё время…

Полная версия фильма:
https://plus.dentv.ru/video/kJ678daFyk1zPEQKb76E14.html
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 #ДеньТВ #наука #будущее #космос #аэродинамика #космонавтика #фантастика #философия #воздухоплавание

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xDct3lQRAe4

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