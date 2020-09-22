Скрытые шифры доклада Дойче Банка – к чему готовится мировое сообщество. Почему кризис, которого ждали 10 лет всё равно стал неожиданностью для сильных мира. Как меняется восприятие обществом власти в последние годы. Об этом и многом другом беседуют Игорь Нагаев и Александр Анискевич.Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BКнижный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shopСайт ДеньТВ http://dentv.ru/#ДеньТВ #экономика #мироваяторговля #банки #финансы

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DRWR2vi--TY