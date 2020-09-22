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Скрытые шифры доклада Дойче Банка. Что предсказали России и миру. Александр Анискевич

09:23. 22 сентября 2020 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Скрытые шифры доклада Дойче Банка – к чему готовится мировое сообщество. Почему кризис, которого ждали 10 лет всё равно стал неожиданностью для сильных мира. Как меняется восприятие обществом власти в последние годы. Об этом и многом другом беседуют Игорь Нагаев и Александр Анискевич.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DRWR2vi--TY

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