“Кавказ 2020″. 21-22.09.2020
22:36. 22 сентября 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Учения "Кавказ 2020"
В России стартовали командно-штабные учения "Кавказ 2020". Задействовано до 80 тыс. российских военных + около 1 тыс. иностранных, около 700 танков и ББМ, до 200 единиц ствольной и реактивной артиллерии.
Пройдут учения с 21 по 26 сентября. На Украине и странах НАТО ожидаемо закатили истерику про очередную российскую угрозу.
Ниже, видео и фото первых дней учений.
Старт учений.
Выдвижение на учения.
Корабли ЧФ из Севастополя отправились на учения.
Обеспечение системы управления войсками подразделениями РЭБ и войск связи
Развертывание средств ПВО
Переправа мотострелков через реку.
Морпехи Каспийской военной флотилии.
Совместные действия российских и абхазских военных.
Погрузка морпехов на корабли ЧФ.
Поиск и уничтожение спецназом боевиков НВФ.
Уничтожение базы НВФ кораблями Каспийской военной флотилии.
Стрельбы гранатометчиков.
Белорусские военные на учениях.
Десантное подразделение "нового типа".
Стрельбы расчетов ПТРК "Конкурс"
Стрельбы расчетов С-300ПМ2 на полигоне Ашулук.
Ракетные стрельбы кораблей Черноморского флота.
Отражение массированного ракетно-авиационного удара на полигоне Ашулук. Крутое видео.
Работа Су-30СМ.
Пуски комплекса "Бастион" по морским мишеням.
Фото вот отсюда https://www.facebook.com/mod.mil.rus/
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6189141.html