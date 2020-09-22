Учения "Кавказ 2020"

В России стартовали командно-штабные учения "Кавказ 2020". Задействовано до 80 тыс. российских военных + около 1 тыс. иностранных, около 700 танков и ББМ, до 200 единиц ствольной и реактивной артиллерии.

Пройдут учения с 21 по 26 сентября. На Украине и странах НАТО ожидаемо закатили истерику про очередную российскую угрозу.

Ниже, видео и фото первых дней учений.Старт учений.Выдвижение на учения.Корабли ЧФ из Севастополя отправились на учения.Обеспечение системы управления войсками подразделениями РЭБ и войск связиРазвертывание средств ПВОПереправа мотострелков через реку.Морпехи Каспийской военной флотилии.Совместные действия российских и абхазских военных.Погрузка морпехов на корабли ЧФ.Поиск и уничтожение спецназом боевиков НВФ.Уничтожение базы НВФ кораблями Каспийской военной флотилии.Стрельбы гранатометчиков.Белорусские военные на учениях.Десантное подразделение "нового типа".Стрельбы расчетов ПТРК "Конкурс"Стрельбы расчетов С-300ПМ2 на полигоне Ашулук.Ракетные стрельбы кораблей Черноморского флота.Отражение массированного ракетно-авиационного удара на полигоне Ашулук. Крутое видео.Работа Су-30СМ.Пуски комплекса "Бастион" по морским мишеням.Фото вот отсюда https://www.facebook.com/mod.mil.rus/

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6189141.html