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“Кавказ 2020″. 21-22.09.2020

22:36. 22 сентября 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Учения "Кавказ 2020"


В России стартовали командно-штабные учения "Кавказ 2020". Задействовано до 80 тыс. российских военных + около 1 тыс. иностранных, около 700 танков и ББМ, до 200 единиц ствольной и реактивной артиллерии.
Пройдут учения с 21 по 26 сентября. На Украине и странах НАТО ожидаемо закатили истерику про очередную российскую угрозу.

Ниже, видео и фото первых дней учений.


Старт учений.


Выдвижение на учения.


Корабли ЧФ из Севастополя отправились на учения.


Обеспечение системы управления войсками подразделениями РЭБ и войск связи


Развертывание средств ПВО


Переправа мотострелков через реку.


Морпехи Каспийской военной флотилии.


Совместные действия российских и абхазских военных.


Погрузка морпехов на корабли ЧФ.


Поиск и уничтожение спецназом боевиков НВФ.


Уничтожение базы НВФ кораблями Каспийской военной флотилии.


Стрельбы гранатометчиков.


Белорусские военные на учениях.


Десантное подразделение "нового типа".


Стрельбы расчетов ПТРК "Конкурс"


Стрельбы расчетов С-300ПМ2 на полигоне Ашулук.


Ракетные стрельбы кораблей Черноморского флота.


Отражение массированного ракетно-авиационного удара на полигоне Ашулук. Крутое видео.


Работа Су-30СМ.


Пуски комплекса "Бастион" по морским мишеням.













































Фото вот отсюда https://www.facebook.com/mod.mil.rus/

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6189141.html

Метки: Видео, кавказ, кавказ-2020, мо рф, учения, черноморский флот

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