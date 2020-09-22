Как случилось, что самую совершенную на сегодня технологию массового управления сознанием создали не американцы, а китайцы. В чём её уникальная особенность. Как на наших глазах разворачивается глобальная битва за "умы и сердца" и почему именно в подобных ситуациях порой становятся явными подробности, которые обычно скрыты от людей. Об этом и многом другом рассказывает криптожурналист, исследователь искусственного интеллекта Игорь Шнуренко.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YTAsDo1BD3M