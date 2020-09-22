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Битва за Тик-Ток. Качественно новый уровень управления массами: кому из сверхдержав он достанется?

15:51. 22 сентября 2020 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Как случилось, что самую совершенную на сегодня технологию массового управления сознанием создали не американцы, а китайцы. В чём её уникальная особенность. Как на наших глазах разворачивается глобальная битва за "умы и сердца" и почему именно в подобных ситуациях порой становятся явными подробности, которые обычно скрыты от людей. Об этом и многом другом рассказывает криптожурналист, исследователь искусственного интеллекта Игорь Шнуренко. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YTAsDo1BD3M

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