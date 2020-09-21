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Про экологическое движение

13:56. 21 сентября 2020 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

На кассе супермаркета пожилая женщина выбирает пластиковый пакет для покупок. Кассирша обвиняет её в том, что она не заботится об экологии и говорит ей:

- Ваше поколение просто не понимает экологическое движение. Молодое поколение платит за старое поколение, которое потратило все ресурсы!

Старуха извиняется перед кассиром и объясняет:

- Извините,в моё время не было никакого экологического движения.

Кассир добавляет:

- Именно такие люди, как вы, уничтожили все ресурсы за наш счет, потому что вы абсолютно не думали о защите окружающей среды в свое время!

Немного расстроившись, старушка заметила, что в её время стеклянные бутылки возвращали в магазин. Магазин отправлял их обратно на фабрику для мытья, стерилизации и заправки: бутылки перерабатывали, и да,мы не знали об экологическом движении.

И добавляет:

- В свое время мы поднимались по лестнице пешком: у нас не было эскалаторов и было мало лифтов.

Мы не брали машину каждый раз, когда нам нужно было сходить в магазин,мы шли до ближайшего магазина пешком

Но это правда, мы не знали что такое экологическое движение.


- Мы не знали одноразовых подгузников:мы стирали пелёнки.

И сушили одежду снаружи на веревке

У нас был будильник, который мы заводили вечером.

На кухне мы были заняты приготовлением еды;

У нас не было всех этих специализированных электрических гаджетов, чтобы без труда приготовить все, и они не потребляли столько ватт, сколько потребляют современные бытовые приборы..

При упаковке хрупких предметов для отправки по почте мы использовали в качестве набивки газету или вату и уже использованные коробки, а не пузыри из пенополистирола или пластика.

У нас не было самоходных бензиновых косилок: Мы использовали косу, чтобы косить газон.

Мы работали физически; нам не нужно было ходить в спортзал, чтобы бегать на электрических беговых дорожках.

Но это правда, мы не знали экологического движения.

Мы пили воду из фонтанчика, когда хотели пить, а не использовали одноразовые пластиковые стаканчики или бутылки. Мы заполняли свои ручки из бутылки с чернилами вместо того, чтобы покупать новую ручку.

Бритвенные лезвия заменяли новым, вместо того, чтобы выбрасывать всю бритву после нескольких использований.

Но это правда, мы не знали что такое экологическое движение.

Люди садились в автобус, метро, поезд и дети отправлялись в школу на велосипеде или пешком вместо того, чтобы использовать семейный автомобиль и маму в качестве круглосуточного такси. Продолжали от года к году пользоваться одними и теми же цветными карандашами, ластиками, точилками, тетрадями. Они служили столько времени, сколько могли, а не выбрасывали в конце июня каждый год и не покупали в новом году новые с новым слоганом.

Но это правда, мы не знали экологическое движение!

У нас была только одна розетка на комнату, и у нас не было разветвителя для питания всего спектра электрических аксессуаров, необходимых сегодня для молодежи.

Все, о чем мы сожалеем, так это о том, что у нас не было противозачаточной таблетки , чтобы избежать появления поколения таких молодых идиотов, как вы, которые думают, что они все изобрели, которые не умеют написать 10 строк, не делая 20 орфографических ошибок, которые никогда не открывали книги, кроме комиксов, которые не знают, кто написал Болеро Равеля… (даже думают, что он отличный дизайнер), кто не знает совсем, где течёт Дунай, или где находится Вена или Афины и т.д., но кто все еще верит, что может учить других, демонстрируя своё дремучее невежество!


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5224542.html

Метки: народ, общество, экология

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