На кассе супермаркета пожилая женщина выбирает пластиковый пакет для покупок. Кассирша обвиняет её в том, что она не заботится об экологии и говорит ей:

- Ваше поколение просто не понимает экологическое движение. Молодое поколение платит за старое поколение, которое потратило все ресурсы!

Старуха извиняется перед кассиром и объясняет:

- Извините,в моё время не было никакого экологического движения.

Кассир добавляет:

- Именно такие люди, как вы, уничтожили все ресурсы за наш счет, потому что вы абсолютно не думали о защите окружающей среды в свое время!

Немного расстроившись, старушка заметила, что в её время стеклянные бутылки возвращали в магазин. Магазин отправлял их обратно на фабрику для мытья, стерилизации и заправки: бутылки перерабатывали, и да,мы не знали об экологическом движении.

И добавляет:

- В свое время мы поднимались по лестнице пешком: у нас не было эскалаторов и было мало лифтов.

Мы не брали машину каждый раз, когда нам нужно было сходить в магазин,мы шли до ближайшего магазина пешком

Но это правда, мы не знали что такое экологическое движение.