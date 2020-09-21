В минувший понедельник Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета Украины на 2021 год и направил документ на рассмотрение Верховной Рады.

Судя по параметрам бюджета, его выполнение в значительной степени будет зависеть от привлечения кредитных средств.

Впрочем, до следующего бюджетного года нужно еще свести концы с концами в запутанной бухгалтерии госказны 2020 года. К тому же, начиная с июля, МВФ молчаливо обозначил, что в сотрудничестве с Украиной взята ситуативная пауза.

Издание Vesti.ua разобралось, какими средствами правительству удается выполнять бюджет и как долго Украина продержится без внешней поддержки.

Удерживание «антикоррупционного поводка»

В следующем году правительство планирует нарастить объем кредитных заимствований на 10,3% (+ 64,2 млрд гривен), одолжив в общей сложности 684,7 млрд гривен. Полтора миллиарда долларов (43,2 млрд гривен) Украина планирует получить от Международного валютного фонда, Всемирного банка и других кредитных организаций.

В рамках действующей кредитной программы stand-by, предусматривающей предоставление Украине 5 млрд долларов кредитных средств в течение 18 месяцев, 12 июня МВФ перечислил первый транш в объеме 2,1 млрд долларов. До конца 2020 года Министерство финансов и Национальный банк рассчитывали получить по меньшей мере еще один транш в размере 700 млн долларов.

Глава Минфина Сергей Марченко еще в середине июня анонсировал приезд миссии МВФ в июле–августе для согласования перечисления второго транша. Но функционеры Фонда взяли затяжную паузу, до сих пор не назвав даже приблизительную дату визита миссии в Киев.

Впрочем, после продолжительного молчания — 21 августа — постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что нет ни согласованной даты выдачи второго транша, ни даты приезда миссии кредиторов.

«Дискуссии по выполнению параметров и показателей кредитной программы продолжаются, дата начала работы миссии МВФ относительно первого пересмотра программы пока еще не определена…

Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала тем критериям, на которых базируется Меморандум об экономической и финансовой политике, и чтобы содержание и временные рамки плана реформ были как можно понятнее. Именно по этим вопросам и продолжаются дискуссии», — пояснил Люнгман.

11 сентября глава Минфина «подкорректировал» свои предыдущие прогнозы. Он вновь заявил, что правительство ожидает подтверждения визита представителей Фонда и что отношения с кредиторами находятся в «нормальном процессе диалога».

«Ожидался приезд миссии в конце июля, потом они попросили времени немного. Август был отпускной период. Мы ожидаем, что в ближайшее время МВФ примет решение, когда все-таки будет миссия», — заявил Марченко.

Несмотря на заявления Минфина, в МВФ вновь отказались назвать дату приезда технической группы и предоставления Украине второго транша.

Более того, кредиторы уточнили перечень требований, без выполнения которых сотрудничество в рамках кредитной линии stand-by не будет продолжено. 10 сентября представитель МВФ Джерри Райс заявил, что предварительным условием сотрудничества Украины и МВФ является сохранение независимости структуры антикоррупционных органов.

«Создание эффективной системы противодействия коррупции было критическим элементом взаимодействия МВФ с Украиной в течение последних нескольких лет.

Поддержание независимости и целостности Национального антикоррупционного бюро Украины, Специальная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд являются ключевым компонентом структурных реформ, направленных на обеспечение более сильного и более справедливого роста и, я бы сказал, необходимым предварительным условием текущей программы, поддерживаемой МВФ», — отметил представитель Фонда.

Райс озвучил важность антикоррупционной повестки, но все равно отказался назвать дату продолжения работы миссии Фонда на Украине.

«Назвать дату прибытия миссии по ее первому просмотру я пока не могу. Сейчас идут переговоры между Украиной и МВФ», — сказал он.

Очевидно, что «озабоченность» кредиторов вызвало решение Конституционного суда Украины от 31 августа о неконституционности указа о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины в 2015 году.

Учитывая бескомпромиссную позицию МВФ в отношении сохранения «независимости» органов антикоррупционной вертикали, Украина может не получить больше кредитов не только в текущем, но и в следующем году.

В связи с этим возникает вопрос — сможет ли правительство справиться с выполнением бюджета-2020 и государственной сметы на 2021 год без программы МВФ и связанной с ней других кредитных линий.

«Экономическая стабильность Украины — это МВФ»

Ответ на этот вопрос попытались дать ведущие американские инвестиционные банкиры.

14 сентября в «Новое время Бизнес» появился материал о перспективах сотрудничества Украины и Фонда со ссылкой на отчет одного из крупнейших инвестиционных банков США — Goldman Sachs. Американские банкиры представили свою точку зрения на вопрос, возможна ли экономическая стабильность Украины без сотрудничества с МВФ.

Аналитики Goldman Sachs отметили, что программа сотрудничества с Фондом наталкивается на нарастающее политическое сопротивление, указывая на снижение рейтинга президента Владимира Зеленского и «дезертирство в его партии» в преддверии местных выборов.

«Это поднимает вопрос о том, как и при каких условиях экономика Украины могла бы работать без МВФ», — подчеркивают американские банкиры.

«С улучшением макроэкономических показателей, большими буферами и низкой уязвимостью Украина теперь, вероятно, меньше нуждается в поддержке МВФ, чем раньше», — говорится в отчете Goldman Sachs.

Аналитики банка США указывают на возможность сохранения общей экономической стабильности без кредитов МВФ в течение 12–18 месяцев, но предрекают, что за это Украине придется «расплатиться» экономическим ростом и курсовой стабильностью.

«… при отсутствии программы МВФ потребуются значимое ужесточение налогово-бюджетной политики и обесценивание национальной валюты. Наша оценка в этом политическом расчете в настоящее время не благоприятствует выходу Украины из программы МВФ, даже если чаша весов постепенно начинает больше склоняться в этом направлении», — прогнозируют аналитики Goldman.

Инвестиционные банкиры США считают, что за последние несколько лет Украине удалось достичь снижения финансовой уязвимости, хотя эти усилия «…не привели к значительному увеличению роста экономики (который в 2016–2019 годах составлял в среднем 2,9% в год после падения почти на 20% в 2014–2015 годах)».

Эксперты Goldman Sachs отметили, что под воздействием программ МВФ Украина «претерпела успешную структурную перестройку». По мнению аналитиков, такого «успеха» Украина добилась за счет чистки банковского сектора и трансформации монетарной политики с переходом на плавающий обменный курс и таргетинг инфляции.

Среди других успешных решений называются «бюджетные корректировки» в виде ограничения «дефицита газового сектора на его пике, составляющем 6% ВВП», и пенсионная реформа.

То есть, по мнению банкиров Goldman Sachs, взаимодействие Украины и МВФ в течение последних шести лет было очень успешным и полезным. А польза состоит в «черепашьем» среднегодовом росте ВВП менее 3%, взвинчивании цен на услуги ЖКХ для населения и экономии бюджетных средств на пенсионерах.

В Goldman Sachs открытым текстом заявляют, что экономическая устойчивость Украины состоит из следующих факторов: внешнего управления монетарной политикой, «ограбления» домохозяйств посредством тарифной политики, «утилизации» украинских стариков с помощью пенсионной «реформы» и других социал-дарвинистских инициатив.

Мягко говоря, это очень сомнительная стратегия достижения экономической стабильности государства за счет социально-экономических экспериментов, исследующих критический порог выживаемости «маленького украинца».

Латентная экономия бюджета

В Кабмине и Национальном банке продолжают демонстрировать оптимизм в отношении предоставления следующих траншей от МВФ до конца текущего года. Однако, судя по всему, на поступление этих средств в правительстве и НБУ уже не рассчитывают. Впрочем, эти деньги до конца 2020-го не особо и нужны.

В первой половине сентября Украина прошла пик годовой нагрузки по выплатам долговых обязательств в объеме 2 млрд долларов. Кроме того, в августе Минфин выкупил ВВП-варрантов на 320 млн долларов. Также наблюдается рост международных резервов Нацбанка, которые на данный момент составляют 29 млрд долларов. Острой необходимости в привлечении дополнительных средств прямо сейчас не наблюдается.

На фоне серьезного недовыполнения планов по доходам казны проблема колоссального дефицита бюджета-2020 почти в 300 млрд гривен была решена Кабмином весьма специфическими методами. Отметим, что, согласно данным Счетной палаты, в первом полугодии доходы госбюджета не выполнены почти на 40 млрд гривен (около 1,3 млрд долларов).

Во-первых, НБУ использует эмиссию гривны на финансирование дефицита бюджета посредством облигаций внутреннего государственного займа. Нацрегулятор активно выдает государственным и коммерческим банкам рефинансирование под 6%, а банки на эти средства покупают ОВГЗ Минфина, имеющие ставку доходности около 10%. В период марта–августа банки вложили в ОВГЗ более 100 млрд гривен, неплохо заработав на безрисковой и дармовой марже в 4%.

Во-вторых, баланс бюджетных показателей выравнивается за счет недофинансирования расходных статей госбюджета.

Минфин рапортует о перевыполнении планов по доходам, обещая выполнить текущий бюджет на 100%, при этом банально экономя на расходах.

Этим механизмом «балансировки» бюджетной бухгалтерии пользовались и предыдущие правительства, но действующее открыло «новые горизонты» возможностей бюджетной экономии.

По данным Счетной палаты, за первое полугодие план бюджетных расходов не выполнен на 51 млрд гривен, даже с учетом того, что план расходов был снижен на 77 млрд гривен. То есть, с учетом невыполнения, государство сэкономило на расходах в первом полугодии 128 млрд гривен, что составляет почти половину от утвержденного плана дефицита.

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан указал, что сэкономленные на расходах средства направлялись на обслуживание долговых обязательств.

«Сокращенный на 77 млрд гривен план на I полугодие расходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 51 млрд гривен, или 9,5%. Это является следствием несоблюдения распорядителями средств требований Бюджетного кодекса относительно сроков утверждений паспортов бюджетных программ, экономии расходов на обслуживание государственного долга и незавершения процедур закупок», — подчеркнул Пацкан.

Учитывая размах применения концепции «экономной экономики», можно свести бюджет даже без кредитов МВФ, налогов от таможни и прочих поступлений.

Однако без изыскания иных — реальных, не кредитных источников наполнения казны, «статистический иллюзионизм» бюджетной госбухгалтерии будет иметь тяжелые последствия. В дальнейшем государственную смету нужно будет сводить с учетом «списания» все большего количества, хотя и не очень здравствующих, но еще живущих в стране украинцев.

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