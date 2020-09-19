275 лет назад родился выдающийся российский полководец Михаил Кутузов. Он вошёл в историю как победитель Османской империи в Русско-турецкой войне 1806—1812 годов и организатор разгрома Наполеона в Отечественной войне 1812 года. Талант полководца сочетался у него с хорошими дипломатическими способностями — Кутузов умел создавать международные союзы и добиваться максимально выгодных условий мира после завершения войны. При этом он, по словам экспертов, имел непростой характер и сложные отношения с руководством страны и другими военачальниками, поэтому исторические оценки его деятельности не всегда однозначны.

Михаил Кутузов родился 16 сентября 1745 года в Санкт-Петербурге в семье генерал-поручика Иллариона Голенищева-Кутузова. В наши дни часть учёных со ссылкой на архивы оспаривают год рождения полководца, утверждая, что он мог родиться в 1747 году. Единой точки зрения по этому вопросу в науке нет.

Под началом Суворова

Образование Михаил Кутузов получил в Артиллерийской и инженерной дворянской школе, из которой выпустился в 1761 году в звании инженер-прапорщика. Некоторое время он преподавал в этом учебном заведении математику.

В марте 1762-го Кутузов стал флигель-адъютантом принца Петра Августа Фридриха Гольштейн-Бекского, занимавшего на тот момент пост генерал-губернатора Ревеля. Однако при принце он находился недолго. В августе того же года капитан Кутузов стал командиром роты в Астраханском пехотном полку, которым командовал Александр Суворов.

В 1764 году Кутузов был переведён в Польшу, где несколько месяцев командовал отрядами, боровшимися с местными мятежниками-конфедератами. Три года спустя он был прикомандирован к Комиссии по составлению проекта нового Уложения (свода основных законов Российской империи), однако уже в 1768 году Кутузов вернулся в Польшу.

В 1770 году был переведён в Молдавскую армию и принял участие в Русско-турецкой войне 1768—1774 годов, отличившись в ряде сражений с османами и получив назначение при штабе армии. Затем он был направлен в Крымскую армию на должность командира гренадёрского батальона Московского легиона.

В 1774 году в бою возле крымской деревни Шумы (в наши дни — Верхняя Кутузовка) он получил тяжёлое ранение в голову, после чего два года лечился. В память о тех событиях недалеко от места ранения был установлен названный в честь Кутузова фонтан-памятник.

За боевые действия в Крыму Кутузов был награждён орденом Святого Георгия 4-го класса. Почти 40 лет спустя, в 1812 году, он станет первым в истории России полным Георгиевским кавалером.

Кутузовский фонтан © Wikimedia Commons

Вернувшись после выздоровления в армию, Кутузов несколько лет служил у южных границ Российской империи под руководством Суворова. Он командовал различными полками, а с 1785 года — Бугским егерским корпусом. В 1788-м в боях под Очаковом Кутузов снова был ранен в голову.

В 1789—1791 годах он участвовал в нескольких сражениях и взятии турецких крепостей, особо отличившись под Измаилом, где командовал одной из колонн российских войск, штурмующих крепость.

«Показывая собою личный пример храбрости и неустрашимости, он преодолел под сильным огнём неприятеля все встреченные им трудности; перескочил чрез палисад, предупредил стремление турок, быстро взлетел на вал крепости, овладел бастионом и многими батареями, и когда усилившийся неприятель в превосходном числе принудил его остановиться, закричал: «С нами Бог!» — и с этими словами мужественно и отважно нагрянул на врагов» — так описывал действия Кутузова при взятии Измаила Александр Суворов.

Когда Измаил пал, Кутузов стал комендантом крепости. В 1791 году действия Кутузова сыграли решающую роль при разгроме турок при Бабадаге и в Мачинском сражении.

«В русско-турецких войнах Кутузов поначалу выступал как правая рука Суворова и поэтому был в известной мере заслонён фигурой Александра Васильевича», — рассказал RT профессор кафедры истории России МПГУ Леонид Ляшенко.

Дипломат и полководец

В 1792 году Кутузов был направлен чрезвычайным и полномочным послом в Османскую империю. По словам историков, искусно воздействуя на окружение султана, он смог помешать созданию союза между Турцией и Францией и добился заключения ряда выгодных России договоров.

Вернувшись на родину, Кутузов несколько лет руководил Сухопутным шляхетским кадетским корпусом и войсками в Финляндии. В 1798 году он успешно справился с новой дипломатической миссией — привлёк Пруссию на сторону России в борьбе с Францией.

В 1799 году Кутузов был назначен литовским генерал-губернатором, а в 1801-м — военным губернатором Санкт-Петербургской губернии.

«Кутузов был настоящим царедворцем, человеком ловким и дипломатичным, умеющим вовремя кого-то поддержать или промолчать», — подчеркнул Леонид Ляшенко.

Однако, несмотря на всю дипломатичность, характер у Кутузова, по словам историков, был сложный. Он сумел найти общий язык с Екатериной II и Павлом I, но отношения с Александром I у него не заладились. После прихода Александра к власти полководец попросил предоставить ему отпуск по болезни и удалился в своё поместье в Горошках (сегодня это территория Житомирской области Украины). При этом формально он оставался на военной службе в должности шефа Псковского мушкетёрского полка.

После начала Русско-австро-французской войны 1805 года Кутузов был назначен главнокомандующим российскими войсками, выступившими против Наполеона. Несмотря на то что французы разгромили союзных России австрийцев, Кутузов, по словам историков, искусно маневрировал и нанёс полководцам Наполеона несколько болезненных поражений.

В Аустерлицком сражении 1805 года российские войска, вопреки мнению Кутузова, не закончив сосредоточение сил, вместе с австрийцами атаковали французов и потерпели серьёзное поражение.

«Александр I считал, что Кутузов не настоял на своём, но как он мог настоять, если наступления требовали сразу два императора?» — говорит Леонид Ляшенко.

После Аустерлица отношения между императором и Кутузовым, по словам историка, стали ещё более напряжёнными. В 1806—1810 годах полководец занимал должности военного губернатора и генерал-губернатора в различных регионах Российской империи, некоторое время командовал корпусом в Молдавской армии.

В 1811 году Кутузов получил назначение на пост главнокомандующего Молдавской армией. В Рущукском и Слободзейском сражениях он разгромил турецкие войска, оказав тем самым решающее воздействие на исход всей войны. Благодаря военным и дипломатическим усилиям Кутузова османские власти согласились пойти на мир с Россией, уступив Бессарабию.

«Учитывая приближение войны с Наполеоном, Кутузов, прекратив боевые действия с Турцией, совершил очень полезное дело. Но Александр I был им всё равно недоволен, считая, что у турок можно было выторговать побольше, хотя это весьма сомнительно», — отметил Леонид Ляшенко.

Кутузов перед битвой при Бородине © Н. С. Самокиш (1912)

После нападения Наполеона на Россию Кутузов командовал Нарвским корпусом, Петербургским ополчением, а затем всеми войсками в Санкт-Петербурге, Кронштадте и Финляндии. В августе 1812 года Александр I под давлением своего окружения назначил Кутузова главнокомандующим всей действующей армией.

«Некоторое время Кутузов продолжал существовавшую до его назначения стратегию — заманивал противника вглубь своей территории, растягивал его коммуникации. Французские военные при этом теряли боевой дух, дезертировали», — отметил Ляшенко.

В результате Бородинского сражения российской армии не удалось одержать победу над французами, но и разбита она не была. Русские войска отошли с Бородинского поля и от Москвы, чтобы сохранить силы и перейти к войне на истощение противника.

«Гениальным решением Кутузова стал проведённый после Бородинской битвы Тарутинский манёвр. Это была совершенная операция, в которой российские войска фланговым движением отрезали Наполеону путь к хлебному российскому югу. Результатом этих событий стала утрата Наполеоном своих основных сил. В итоге в историю Кутузов вошёл как победитель Наполеона», — заявил Ляшенко.

Как утверждает историк, сам Кутузов полагал, что уничтожать Наполеона лично не нужно, так как он мог быть ценен России в Европе в качестве противовеса Англии. Однако у историков нет уверенности в том, что такой план можно было бы реализовать на практике.

Атака Шевардинского редута © Самокиш (1910)

В начале заграничного похода Кутузов тяжело заболел. 28 апреля 1813 года он умер в силезском городке Бунцлау (сегодня — Болеславец, Польша). Тело полководца было забальзамировано и погребено в Санкт-Петербурге в Казанском соборе.

Свои произведения великому полководцу посвятили Александр Пушкин, Гавриил Державин, Василий Жуковский и другие русские литераторы. Монументы в память о нём установлены в нескольких странах мира. В годы Великой Отечественной войны в СССР был учреждён орден Кутузова трёх степеней.

«Слава Кутузова неразрывно соединена со славою России, с памятью о величайшем событии новейшей истории. Его титло: спаситель России; его памятник: скала святой Елены», — писал о Кутузове Александр Пушкин.

По словам специалиста в области изучения Отечественной войны 1812 года Лидии Ивченко, единого взгляда на деятельность Кутузова в истории нет. Но со временем применённая им против Наполеона стратегия измора получает всё более высокие оценки военных историков.

«В 1812 году Кутузов с разгромным счётом выиграл две важнейшие военные кампании. Это делает его самым результативным полководцем своего времени», — подытожила Ивченко.

Обложка: © Wikimedia Commons

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Источник: https://nstarikov.ru/samyj-rezultativnyj-polkovodec-svoego-vremeni-kak-mihail-kutuzov-izmenil-mirovuju-istoriju-119429