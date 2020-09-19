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Американская АУГ вошла в Персидский залив

00:15. 19 сентября 2020 68 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Американская АУГ во главе с атомным авианосцем "Нимиц" прошла через Ормузский пролив в Персидский залив. "Для обеспечения безопасности и стабильности".
Помимо авианосца, в состав входят два ракетных крейсера типа "Тикондерога" и 1 эсминец УРО. Также его предположительно может сопровождать 1 АПЛ типа "Лос-Анджелес".
Выглядит как демонстративная попытка показать, что несмотря на ослабление позиций США и в регионе, в том числе и военного присутствия в Ираке, США полностью уходить пока что не собираются. Это сигнал как местным сателлитам, так и Ирану.
Впрочем, вряд ли Иран будет слишком впечатлен, в Персидском заливе АУГ сильно уязвима для атак иранских ракет и дронов, поэтому иранская пропаганда, как обычно в таких случаях сосредоточится на тезисе, что при необходимости, такую АУГ Иран может уничтожить.







Наверняка где-то рядом шныряли иранские катеры и дроны, так что возможно какое-то видео с их стороны появится.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6180011.html

Метки: авианосцы, иран, Персидский залив, США, флот сша, фотографии

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