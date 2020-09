«И вот, я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами; все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою…».

Так в Ветхом Завете началась эпическая история Ноя — праведника, избранного богом для строительства огромного корабля и спасения всяческой живности. Однако миф о великом потопе, уничтожавшем грешников, не был изобретением древних иудеев.

«Зима. Всемирный Потоп». Никола Пуссен. Источник: wikipedia.org

Шумерская цивилизация по праву считается одной из самых загадочных в мировой истории. На протяжении нескольких тысяч лет города Лагаш, Ур, Урук (названий им сотни) были экономическими и культурными центрами междуречья Тигра и Ефрата. Пронизанная системой оросительных каналов, долина рек была житницей для многочисленного населения.

Карта Древнего Шумера. Источник: medium.com

Зимние месяцы сопровождались обильными дождями и выходом рек из берегов. Об этом свидетельствуют названия десятого (декабрь-январь) и одиннадцатого (январь-февраль) месяцев по вавилонскому календарю — «потопление» и «побивание ветром». Сельскохозяйственные циклы играли огромную роль в жизни шумерского общества.

Однако слово «потоп» могло использоваться не только применительно к природным катаклизмам. Так, например, «потопом» древние шумерские тексты называют наказание царя аккадской династии Нарам-Суэна, сына Саргона Древнего. Бог воздуха и бурь Энлиль наслал на властителя государства наказание за его неправедность.

Само наказание имело множество стадий, самым тяжёлым являлось разграбление столицы страны Ниппура племенем кутиев. «Плачи по Ниппуру» стали основой городских зимних ритуалов. В них наказание богов наречено «потопом», хотя, по всей видимости, о водной катастрофе речи не было.

Изображение Нарам-Суэна на стелле из города Сузы. Источник: wikipedia.org

В 1872 году 32-летний британский гравер и ассиролог Джордж Смит среди артефактов из библиотеки Ашшурбанапала нашёл обломок глиняной таблички с описанием предания о всемирном потопе.

Находка произвела фурор в европейском обществе — налицо были переклички с известным ветхозаветным сказанием о праведнике Ное, построившем ковчег и пережившем природный катаклизм. В следующем году Смит смог отправиться в экспедицию в Ниневию для поиска недостающих фрагментов эпоса.

Спонсором этой поездки стал Эдвин Арнольд, издатель газеты The Daily Telegraph. Поиски увенчались успехом, и уже в 1875 году Смит опубликовал результаты своих поисков в труде Assyrian Discoveries: An Account of Explorations and Discoveries on the Site of Nineveh, During 1873 to 1874.

Джордж Смит. Источник: ruspekh.ru

Легенда гласила о гневе богов на людей за их неправедность, вновь инициатором наказания стал уже упоминавшийся Энлиль. Дожди шли много дней и ночей. Однако был один спасшийся — царь города Шуруппак Зиусудра, предупреждённый богом мудрости Эа о надвигающихся тёмных временах.

Утнапиштим Источник: Зиусудра) и бог Энки (Эа). (godsbay.ru

Действительно, в 1930-е годы экспедиция Пенсильванского университета под руководством археолога Эриха Шмидта обнаружила в Шуруппаке культурный слой, состоящий из отложений глины и ила, что говорило о затоплении. Наводнение, датируемое рубежом 5 и 4 тысячелетий до нашей эры, причинило ущерб и более крупным городам Шумера — Уру, Уруку и Кишу.

Зиусудра, правивший в Шуруппаке, по преданию, на протяжении нескольких десятков тысяч лет, воздвиг огромный корабль для спасения своей семьи, имущества и живности, обитавшей на Земле:

«Все, что я имел› погрузил я туда: Все серебро сложил на корабль; И золото все принес; И всех божьих тварей согнал я туда. А также семью и родных. И с полей, и из степи Всех букашек принес я туда; И всех мастеровых привел на корабль».

Ноев ковчег. Источник: ulltable.com

Катаклизм шёл 6 дней, после чего вода стала спадать, а судно оказалось на вершине горы Нисир — так в древности называли Арарат. Боги даровали Зиусудре бессмертие, и от него вновь пошёл род человеческий. Предание поразительно похоже на историю о Ное. Это позволило учёным утверждать, что семитские библейские сказания базировались на шумерских, аккадских, ассирийских и вавилонских мифах.

На этом, однако, история шумерского праведника не закончилась. В последний раз, но уже под другим именем, он появляется в эпосе о Гильгамеше — героическом правителе города Урука. Утнапиштим (именно так в аккадском эпосе звался Зиусудра) рассказывает царю, как достиг бессмертия. Однако таблички, которая повествовала бы о конце разговора двух могущественных героев, обнаружено не было.

Гильгамеш. Источник: tainy.net

Вполне возможно, что мотивы шумерской, а затем и аккадской, ассирийской и вавилонской культуры проникли в еврейскую культуру в результате знаменитого Вавилонского пленения 598−582 гг. до нашей эры. Вернувшиеся после завоевания персидским царём Киром Великим столицы государства X Халдейской династии и впитавшие в себя мифологический пласт древней цивилизации бывшие пленники, по всей видимости, зафиксировали ветхозаветные сказания в Торе. Множество сюжетов, отражённых в Библии, так или иначе связаны с вавилонскими традициями, которые, в свою очередь, неразрывно связаны с шумерской культурой.

Источники

Белицкий Мариан. Шумеры. Забытый мир. М.: Вече, 2000.

Емельянов В.В. Древний Шумер. Очерки культуры. СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2001.

Гуляев В.И. Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории. М.: Алетейя, 2004.

Емельянов В.В. Шумерский календарный ритуал. СПб., 2009.

Изображение лида: ru.wikipedia.org

Изображение анонса: vistanews.ru

Никита Николаев