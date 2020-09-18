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Почему власти США сами делают протесты и погромы? Конец доллара как мировой валюты

10:44. 18 сентября 2020 73 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=l4UGhi1AhBo

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