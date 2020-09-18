Белоруссия закрывает границы с Западом
01:55. 18 сентября 2020 61 просмотр Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Белоруссия официально закрывает границы с Польшей, Литвой, а также усилила охрану границы с Украиной. Армия Белоруссии на текущий момент сосредоточена на вопросах укрепления границ с означенными странами. Сам Лукашенко обосновал это тем, что в этих странах безумные политики толкают дело к войне.
"Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне! (с) Лукашенко
Вот и славно.
Из трех стран НАТО закрыты границы с двумя (Латвия осталась в качестве канала для сообщения с Западом, но если ситуация будет эскалироваться, то и с ней границу закроют. Украина при дальнейших попытках соучастия в свержении Лукашенко, также будет закрыта. Иронично, как Лукашенко своими руками вынужден ликвидировать каналы своей излюбленной многовекторности, но ситуация обязывает.
РФ разумеется может только приветствовать такой поворот событий, когда кроме как договариваться с Россией, у Лукашенко фактически не остается вариантов. Вот уже и отмену роуминга в рамках союзного государства анонсировали с 1 октября. И думается, это только начало.
Чем сильнее Запад будет давить на Лукашенко (грозя Хуанитой из прекрасного далека или провоцируя митинги), тем сильнее все это будет подталкивать Батьку к России. Так что части польско-литовской оппозиции под змагарскими флагами еще предстоит сыграть свою роль полезных дурачков.
Можно также отметить, что в пику "Женскому маршу" змагаров, Лукашенко собрал свой "Женский форум".
Мера это конечно реактивная, но с другой стороны – актив собран и картинка для ТВ сделана.
PS. И так, по мелочи, Тихановскую Лукашенко теперь называет Гуаидихой.
Гуаидо (нарицательное) – назначенный Западом президент какой-нибудь страны, который ничем не управляет, но делающий вид, что управляет.
А ведь если так подумать, то Хуанита теперь не скоро в Белоруссию вернется. А ведь еще есть ее муж, который до сих пор сидит. Белорусским властям будет сложно удержаться, по мере раскручивания Хуаниты на Западе, чтобы не впаять ее мужу по полной программе, за соучастие.
По мере того, как папочка уголовного дела будет пополняться новыми фактами и заявлениями.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6177444.html
Западные технологии не дали хорошего эффекта для людей.
Спасибо домохозяйке Хуаните за то что нам так весело