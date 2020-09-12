Приручить «итальянца»: почему «копейка» стала лучшим автомобилем СССР
Зарубежный опыт
«Итальянцы» в России
Рекордсмены производства
В 1974-м тольяттинцы выпустили первую модификацию «Жигулей» ВАЗ-21011, или, как сейчас говорят, провели рестайлинг. Хромированные бамперы конструктивно упростили и покрыли резиновой окантовкой для защиты от ударов, на задние стойки крыши добавили дополнительные воздуховоды, изменили решетку радиатора, на корме появился фонарь заднего хода, а в салоне установили более комфортные передние сиденья. Кроме того, «одиннадцатую» оснастили новым, более мощным двигателем объемом 1,3 литра, прибавившим пять лошадиных сил.
Потом разработали и ещё несколько моделей на базе «копейки» — в СССР продавались универсал ВАЗ-2102, «тройки», «пятерки», «шестерки» и «семерки». В каждую новую версию старались внедрять технические новинки. Например, ВАЗ-2103 получил вакуумный усилитель тормозов, тахометр и даже электрические часы в салоне. «Тройка» приобрела немного люксовости: кузов — с хромированными боковыми молдингами, спереди было уже четыре фары, задние фонари сделали более информативными. А «шестерка» для повышения безопасности водителя и переднего пассажира обзавелась подголовниками сидений.
Обложка: © РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк
Источник: https://nstarikov.ru/priruchit-italjanca-pochemu-kopejka-stala-luchshim-avtomobilem-sssr-119167
Гениальные советские конструкторы ))
Слава Пол-Поту,Сталинидзе и Землячке-Залкинд.
Вот же тебя клинит.Смотри,а то ещё в манечку перерастёт.))
Из протокола.
Как показали опросы, находящийся в отпуске военнослужащий ВСУ Хохленко Х.З. находился в гостях у родителей жены Хохленко Горпины Дормидонтовны Хохленко Дормидонта Тарасовича и Хохленко Солохи Виевны (урождённой Пацюк).
При регистрации брака Хохленко Х.З., ранее Лохохов Х.З., принял фамилию жены, чем очень порадовал Хохленко Д.Т., не имевшего наследников мужского пола.
Поскольку приезд зятя был первым, радости тестя и тёщи не было предела, потому на следующий по приезду день было решено забить быка.
Начав день с распития спиртных напитков в виде 3-литровой банки первача за завтраком мужчины плавно перешли к обеду, во время которого закончилась вторая банка.
Видя, что банка пуста, сало съедено, а Солоха Виевна заявила о необходимости забоя быка, а без этого она даже воды не даст, зять и тесть пошли искать быка. Посетив по дороге гостеприимного соседа, который хотя и служил в ПВО, но танкистов уважал. Когда гостеприимство в размере 1,5 литровой банки закончилось, они трио исполнили на хорошем уровне песни о ревущем Днепре с вербами на берегу, взметнувшейся из-под гусениц земле, щедрой кукушке, узнаваемую походку милого. Потом сосед вдруг запел песню афроамериканцев, ищущих дом солнца. Жалость пронзила сердца всех троих на словах «моя любовь уходит навсегда».
Крупные мужские слёзы с хрустальным звоном падали на пол, образуя лужицы, исчезающие в щелях между половицами.
Распрощавшись после трёх посошков и двух стремянных зять и тесть пошли к своему дому.
Мирно спящего быка они обнаружили в собственном сарае и разбудили.
Тесть заявил, что способен ударом кувалды убить это парнокопытное. Когда нашли кувалду, лежавшую на самом виду и о которую оба споткнулись, уже наступили сумерки. На землю опускалась тихая украинская ночь.
Зять надел краги и шлемофон, т.к. тесть приказал взять быка за рога, держать и не пущать. Сам взял кувалду.
Первый удар пришёлся по голове зятя, защищённой шлемофоном и вывел из строя гарнитуру.
Удивлённый зять заявил, что если это повторится, то быка он не удержит.
Второй удар пришёлся по лбу Хохленко Х.З. и передней части шлемофона, разрушив её, при этом рукоятка кувалды, улетевшей в заросли крапивы, треснула, а также были повреждены мягкие ткани головы зятя.
Находясь в состоянии аффекта Хохленко Х.З. вырвал левый по ходу быка рог и ударил им тестя, мгновенно потерявшего сознание и упавшего на земю. Затем кулаком ударил быка по голове в районе между глаз, после чего бык также потерял сознание и тоже упал на землю.
Испуганная тёща, т.е. Хохленко Солоха Виевна (урождённая Пацюк) вызвала местного ветфельдшера Коноваленко А.А., который осмотрев быка установил у него травму головы, не совместимую с жизнью.
Осмотр тестя, т.е. Хохленко Д.Т., показал, что он находится в состоянии глубокого сна, который фельдшер объяснил недопитием и предписал лечебные дозы в виде 3-х литровой банки, содержимое которой он лично должен проанализировать, а также недостатком в организме спящего сала. Выслушав рецепт Солоха Виевна достала из холодильника коробку «Сало в шоколаде» ф. «Rochen».
Хохленко Х.З. от обеззараживания повреждений мягких тканей головы зелёнкой отказался, заявив, что ранее, проживая в Архангельской обл., часто выходил в море с дедом и отцом на лодке на рыбную ловлю, при этом его часто и отец, и дед, наказывали ударом весла по голове, что привело его голову к адаптации к внешним механическим воздействиям.
Единственно о чём он высказал сожаление, что запасных шлемофонов у него больше нет, и не представляет, как он закончит отпуск.
Внезапно появившемуся участковому Черноморденко С.В. все участники данного события категорически заявили, что никаких претензий нет, никто не намерен писать заявление, мог бы бык, но почил.
Тем не менее, протокол был составлен:
«…На основании изложенного:
1.За отсутствием потерпевших и заявлений от них в возбуждении дела отказать.
2. Выставленные гр. Хохленко С.В. третью и четвёртую 3-литровые банки уничтожить в присутствии понятых ветфельдшера Коноваленко А.А. и соседа Халявы М.Г. и вещественным доказательством не считать…».
Кино. 2002 год. Краско бесподобен
https://m.youtube.com/watch?v=7Ymh9Qe8Y64