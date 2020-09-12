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Приручить «итальянца»: почему «копейка» стала лучшим автомобилем СССР

16:50. 12 сентября 2020 130 просмотров 4 коммент. Опубликовал:
Источник: ria.ru @ Николай Протопопов
Рекордные темпы производства, характеристики на уровне мировых стандартов, всенародная любовь и признание — ровно 50 лет назад, 7 сентября 1970-го, легендарная «копейка» ВАЗ-2101 получила имя «Жигули», а через несколько дней в полную силу заработал конвейер Волжского автозавода. Как итальянская модель стала символом советского автопрома — в материале РИА Новости.

Зарубежный опыт

В середине 1960-х массовый выпуск недорогих автомобилей рассматривался советским руководством как способ ликвидировать избыток не обеспеченных товарами денег, накопленных населением.
К строительству нового автозавода решили привлечь партнеров из-за рубежа. В качестве основы для будущей народной легковушки выбирали между «Фордом», «Пежо», «Рено» и «Фиатом». Итальянская машина была самой подходящей: «Фиат-124» в 1965-м признали «Автомобилем года» в Европе, а у Кремля были хорошие отношения с социалистическим правительством Италии.
Волжский автомобильный завод в Тольятти заложили в 1966-м. Производственное оборудование сюда поставляли более 800 смежников со всего СССР, а также компании ФРГ, Франции, Великобритании и Германии. К 1970-му здесь, на 600 га, вырос настоящий автогигант.
 
Это было самое крупное предприятие в Европе, способное выпускать 600 тысяч машин в год. Численность персонала превысила 120 тысяч человек.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк
Работники АвтоВАЗа

«Итальянцы» в России

С технической точки зрения «Фиат-124» — вполне обычный, без каких-либо революционных решений. Однако по советским меркам это была весьма комфортабельная и современная машина. Несколько новых «Фиатов» подвергли суровым испытаниям — гоняли не только по полигонам, но и по всей стране, в самых разных климатических условиях, по асфальтированным, грунтовым и проселочным дорогам.
 
На просторах России изнеженному «итальянцу» пришлось несладко, и его сразу начали менять, приспосабливать к новым условиям. Укрепили подвеску, шаровые опоры и пружины, задние дисковые тормоза заменили на более стойкие к бездорожью «барабаны», переработали четырехступенчатую коробку передач, усилили кузовные элементы, увеличили клиренс, модернизировали ведущий мост. Всего было более 800 доработок, но внешне автомобиль практически не изменился.
 
От фиатовского двигателя с нижним расположением распределительного вала отказались. Рабочий объем рядного четырехцилиндрового 64-сильного мотора остался прежним — 1200 кубических сантиметров. Но распредвал переместили в верхнюю часть головки блока цилиндров, что было тогда серьезным новшеством.
 
Первая партия доработанных ВАЗ-2101 сошла с конвейера в апреле 1970-го. К концу августа завод был готов к массовому производству. Оставалось присвоить новинке звучное имя. Объявили всесоюзный конкурс, и со всей странны посыпались письма и телеграммы.

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк Автомобиль Fiat 124 в Музее прототипов АвтоВАЗа в Тольятти. Прототип советского автомобиля ВАЗ-2101

В итоге 7 сентября 1970-го автомобилю официально присвоили имя «Жигули» в честь гор Приволжской возвышенности. Этот бренд был таким популярным, что и все последующие модели ВАЗ долгие годы называли не иначе как «Жигули». Хотя уже в 1973-м появилась другая марка — «Лада».
 
Это понадобилось для экспортных поставок: иностранцам было сложно воспринимать на слух и правильно произносить слово «Жигули». Кроме того, в некоторых странах получалось созвучно с «жиголо».

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк / Испытания легковых автомашин ВАЗ-2101

Рекордсмены производства

«Копейка», как прозвали ВАЗ-2101 в народе, стала настоящим бестселлером советского автопрома. Несмотря на солидную цену почти в пять с половиной тысяч рублей, очередь за машинами растянулась на несколько лет вперед.
 
И это было вполне понятно. «Жигули» были качественным автомобилем, по крайней мере, в те годы. Комфортный, надежный. В первые несколько лет эксплуатации требовалась только своевременная замена технических жидкостей, не надо было ничего регулировать и дополнительно смазывать, в отличие от другой советской автомобильной продукции.

© Фото : предоставлено пресс-центром «АвтоВАЗ» / Автомобиль ВАЗ-2101

В 1974-м тольяттинцы выпустили первую модификацию «Жигулей» ВАЗ-21011, или, как сейчас говорят, провели рестайлинг. Хромированные бамперы конструктивно упростили и покрыли резиновой окантовкой для защиты от ударов, на задние стойки крыши добавили дополнительные воздуховоды, изменили решетку радиатора, на корме появился фонарь заднего хода, а в салоне установили более комфортные передние сиденья. Кроме того, «одиннадцатую» оснастили новым, более мощным двигателем объемом 1,3 литра, прибавившим пять лошадиных сил.

Потом разработали и ещё несколько моделей на базе «копейки» — в СССР продавались универсал ВАЗ-2102, «тройки», «пятерки», «шестерки» и «семерки». В каждую новую версию старались внедрять технические новинки. Например, ВАЗ-2103 получил вакуумный усилитель тормозов, тахометр и даже электрические часы в салоне. «Тройка» приобрела немного люксовости: кузов — с хромированными боковыми молдингами, спереди было уже четыре фары, задние фонари сделали более информативными. А «шестерка» для повышения безопасности водителя и переднего пассажира обзавелась подголовниками сидений.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк / Волжский автозавод имени 50-летия СССР. В сборочном цехе завода

Особое внимание уделяли экспортным вариантам. Автомобили поставляли не только во все страны социалистического блока, но и в Швецию, Австрию, Новую Зеландию и Канаду. Перед отправкой за границу «Жигули» тщательно дорабатывали, чтобы они соответствовали стандартам и пожеланиям более избалованных иностранцев. LADA пользовалась большой популярностью за счет невысокой цены и хороших потребительских качеств — неприхотливости, простоты и ремонтопригодности.
 
«Копейку» выпускали целых тринадцать лет — к 1983-му с конвейера сошли более двух миллионов семисот тысяч ВАЗ-2101. Всего же с 1970-го тольяттинский автозавод изготовил почти пять миллионов «Жигулей» различных модификаций.

© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанк / Объединение АвтоВАЗ

Обложка: © РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк

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Источник: https://nstarikov.ru/priruchit-italjanca-pochemu-kopejka-stala-luchshim-avtomobilem-sssr-119167

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 22774 2732
    Русофил 12 сентября 2020 в 17:30

    Гениальные советские конструкторы ))
    Слава Пол-Поту,Сталинидзе и Землячке-Залкинд.

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    • 6409 5993
      KTРусофил 12 сентября 2020 в 18:31

      Вот же тебя клинит.Смотри,а то ещё в манечку перерастёт.))

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    • 8663 7844
      strelezРусофил 12 сентября 2020 в 18:59

      Из протокола.
      Как показали опросы, находящийся в отпуске военнослужащий ВСУ Хохленко Х.З. находился в гостях у родителей жены Хохленко Горпины Дормидонтовны Хохленко Дормидонта Тарасовича и Хохленко Солохи Виевны (урождённой Пацюк).
      При регистрации брака Хохленко Х.З., ранее Лохохов Х.З., принял фамилию жены, чем очень порадовал Хохленко Д.Т., не имевшего наследников мужского пола.
      Поскольку приезд зятя был первым, радости тестя и тёщи не было предела, потому на следующий по приезду день было решено забить быка.
      Начав день с распития спиртных напитков в виде 3-литровой банки первача за завтраком мужчины плавно перешли к обеду, во время которого закончилась вторая банка.
      Видя, что банка пуста, сало съедено, а Солоха Виевна заявила о необходимости забоя быка, а без этого она даже воды не даст, зять и тесть пошли искать быка. Посетив по дороге гостеприимного соседа, который хотя и служил в ПВО, но танкистов уважал. Когда гостеприимство в размере 1,5 литровой банки закончилось, они трио исполнили на хорошем уровне песни о ревущем Днепре с вербами на берегу, взметнувшейся из-под гусениц земле, щедрой кукушке, узнаваемую походку милого. Потом сосед вдруг запел песню афроамериканцев, ищущих дом солнца. Жалость пронзила сердца всех троих на словах «моя любовь уходит навсегда».
      Крупные мужские слёзы с хрустальным звоном падали на пол, образуя лужицы, исчезающие в щелях между половицами.
      Распрощавшись после трёх посошков и двух стремянных зять и тесть пошли к своему дому.
      Мирно спящего быка они обнаружили в собственном сарае и разбудили.
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      Зять надел краги и шлемофон, т.к. тесть приказал взять быка за рога, держать и не пущать. Сам взял кувалду.
      Первый удар пришёлся по голове зятя, защищённой шлемофоном и вывел из строя гарнитуру.
      Удивлённый зять заявил, что если это повторится, то быка он не удержит.
      Второй удар пришёлся по лбу Хохленко Х.З. и передней части шлемофона, разрушив её, при этом рукоятка кувалды, улетевшей в заросли крапивы, треснула, а также были повреждены мягкие ткани головы зятя.
      Находясь в состоянии аффекта Хохленко Х.З. вырвал левый по ходу быка рог и ударил им тестя, мгновенно потерявшего сознание и упавшего на земю. Затем кулаком ударил быка по голове в районе между глаз, после чего бык также потерял сознание и тоже упал на землю.
      Испуганная тёща, т.е. Хохленко Солоха Виевна (урождённая Пацюк) вызвала местного ветфельдшера Коноваленко А.А., который осмотрев быка установил у него травму головы, не совместимую с жизнью.
      Осмотр тестя, т.е. Хохленко Д.Т., показал, что он находится в состоянии глубокого сна, который фельдшер объяснил недопитием и предписал лечебные дозы в виде 3-х литровой банки, содержимое которой он лично должен проанализировать, а также недостатком в организме спящего сала. Выслушав рецепт Солоха Виевна достала из холодильника коробку «Сало в шоколаде» ф. «Rochen».
      Хохленко Х.З. от обеззараживания повреждений мягких тканей головы зелёнкой отказался, заявив, что ранее, проживая в Архангельской обл., часто выходил в море с дедом и отцом на лодке на рыбную ловлю, при этом его часто и отец, и дед, наказывали ударом весла по голове, что привело его голову к адаптации к внешним механическим воздействиям.
      Единственно о чём он высказал сожаление, что запасных шлемофонов у него больше нет, и не представляет, как он закончит отпуск.
      Внезапно появившемуся участковому Черноморденко С.В. все участники данного события категорически заявили, что никаких претензий нет, никто не намерен писать заявление, мог бы бык, но почил.
      Тем не менее, протокол был составлен:
      «…На основании изложенного:
      1.За отсутствием потерпевших и заявлений от них в возбуждении дела отказать.
      2. Выставленные гр. Хохленко С.В. третью и четвёртую 3-литровые банки уничтожить в присутствии понятых ветфельдшера Коноваленко А.А. и соседа Халявы М.Г. и вещественным доказательством не считать…».

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  • 5696 4644
    Женечка 12 сентября 2020 в 19:18

    Кино. 2002 год. Краско бесподобен
    https://m.youtube.com/watch?v=7Ymh9Qe8Y64

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