И это было вполне понятно. «Жигули» были качественным автомобилем, по крайней мере, в те годы. Комфортный, надежный. В первые несколько лет эксплуатации требовалась только своевременная замена технических жидкостей, не надо было ничего регулировать и дополнительно смазывать, в отличие от другой советской автомобильной продукции.

© Фото : предоставлено пресс-центром «АвтоВАЗ» / Автомобиль ВАЗ-2101

В 1974-м тольяттинцы выпустили первую модификацию «Жигулей» ВАЗ-21011, или, как сейчас говорят, провели рестайлинг. Хромированные бамперы конструктивно упростили и покрыли резиновой окантовкой для защиты от ударов, на задние стойки крыши добавили дополнительные воздуховоды, изменили решетку радиатора, на корме появился фонарь заднего хода, а в салоне установили более комфортные передние сиденья. Кроме того, «одиннадцатую» оснастили новым, более мощным двигателем объемом 1,3 литра, прибавившим пять лошадиных сил.

Потом разработали и ещё несколько моделей на базе «копейки» — в СССР продавались универсал ВАЗ-2102, «тройки», «пятерки», «шестерки» и «семерки». В каждую новую версию старались внедрять технические новинки. Например, ВАЗ-2103 получил вакуумный усилитель тормозов, тахометр и даже электрические часы в салоне. «Тройка» приобрела немного люксовости: кузов — с хромированными боковыми молдингами, спереди было уже четыре фары, задние фонари сделали более информативными. А «шестерка» для повышения безопасности водителя и переднего пассажира обзавелась подголовниками сидений.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк / Волжский автозавод имени 50-летия СССР. В сборочном цехе завода

Особое внимание уделяли экспортным вариантам. Автомобили поставляли не только во все страны социалистического блока, но и в Швецию, Австрию, Новую Зеландию и Канаду. Перед отправкой за границу «Жигули» тщательно дорабатывали, чтобы они соответствовали стандартам и пожеланиям более избалованных иностранцев. LADA пользовалась большой популярностью за счет невысокой цены и хороших потребительских качеств — неприхотливости, простоты и ремонтопригодности.