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Храброе сердце

18:02. 11 сентября 2020 41 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Источник: specnaz.ru @ Павел Евдокимов

«Черная маска скрывает лицо, но не скрывает глаз…» Эти строчки из песни «Голубых беретов», посвященной бойцам Группы «А», в полной мере относятся к полковнику Григорию Мыларщикову — кавалеру трех орденов Мужества, ветерану «Альфы» и «Витязя».

В девяностых и двухсотых годах особой популярностью среди спецов и всех, кто интересуется этой тематикой, пользовались плакаты журнала «Братишка» из серии «Терроризм — это болезнь. Доктор пришел». Да и сейчас они часто встречаются в Сети.

На одном из плакатов изображен боец спецназа ФСБ, в маске и шлеме, и подпись: «Попробуй вкус спецназа. Тебе понравится». И — запоминающиеся глаза. Глаза Григория Мыларщикова, служившего на тот период в Управлении «А» Центра специального назначения ФСБ России.

Три ордена Мужества и три ранения. Две «Отваги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медали Суворова, Жукова и даже американская — «Пурпурное сердце». Краповый берет. Участие во многих специальных операциях, среди которых — Дубровка («Норд-Ост») и Беслан.

В январе 2005 года после тяжелого ранения, полученного в Махачкале, где спецназ ФСБ штурмовал частный дом, в котором укрылись боевики из группировки «Дженнет», Мыларщиков вышел в отставку.

В ноябре 2019 года Григорий Геннадьевич возглавил секретариат руководителя аппарата Совета Федерации РФ. А до этого, с 2009 года, работал заместителем, а затем начальником отдела по защите государственной тайны и режима Управления кадров и государственной службы аппарата верхней палаты российского парламента.

…Военным Григорий хотел стать с детского сада. В школе это желание укрепилось. Но попасть в суворовское училище ему не удалось. Но зато в профессионально-техническом училище ему повстречался человек, сыгравший большую роль в его жизни: преподаватель-фронтовик, который много рассказывал о войне, а ещё показывал фильм о спецназе дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.

Да, мысли материальны. И мечты Григория относительно военной службы, несмотря на преграды, материализовались, и он стал тем, кем ему было предначертано быть.

— Мой отец хотел стать военным, но не сложилось, — вспоминает Мыларщиков. — Видимо, решил воплотить свою мечту во мне. С малых лет я разбирался в погонах, званиях, военной форме. И никогда не думал о другой профессии. Правда, в военное училище не поступил. Но была срочная служба в армии, которая осенью восемьдесят седьмого и дала старт всему дальнейшему пути.

Причем, не просто армия, а та самая родная дивизия имени Дзержинского, ОДОН, фильм о которой, показанный военруком, он знал практически наизусть. Его взяли в роту, которой командовал капитан Олег Луценко (будущий офицер «Альфы»). Ее бойцов натаскивали также, как и бойцов в Учебной роте специального назначения (УРСН) у бати краповых беретов Сергея Лысюка. Их готовили к тому, что в любой ситуации они могли бы выжить, умели бы думать.

1 июля 1988 года Григорий Мыларщиков стал одним из первых военнослужащих Внутренних войск, кто подписал контракт — тогда это было в диковину, дело новое и незнаемое.

— Это был эксперимент, — рассказывает Григорий Геннадьевич, — нас двадцать пять человек, я уже был старшиной, пригласили служить по контракту. В то время это слово имело другое значение, чем сейчас — «контрабас», «контрактник». Я был десятым контрактником СССР, у меня сохранился тот контракт, оформленный на три года. Отбор, хоть я был старшина, надо было делать по максимуму, по баллам: выпрыгивание, подтягивание, пресс, бег и кросс.

Был и тяжелейший экзамен на право ношения крапового берета, придуманный Сергеем Ивановичем Лысюком и его коллегами-энтузиастами, настоящими фанатами своего дела.

После гибели Советского Союза Мыларщиков решить остаться на службе. И вот уже прапорщик, и вот уже командировка в Кабардино-Балкарию, в Нальчик, где за участие в спецоперации по задержанию особо опасного преступника его награждают первой медалью «За отвагу». И как горд был бы военрук-фронтовик из ПТУ за своего ученика!

После командировки Мыларщиков сдал экстерном экзамен в Санкт-Петербургское военное училище. Так жизнь, благодаря верности избранной цели, упорству и настойчивости, была поставлена на военные рельсы, а дальше… была война. Первая чеченская. И бой на Лысой горе в районе высокогорного села Бамут весной девяносто пятого. Контузия.

И вот новая мечта — попасть в Группу «А». Григорий Мыларщиков два года добивался этого, прежде чем оказаться в этом прославленном коллективе. На дворе был девяносто седьмой год. Через полтора года началась вторая военная кампания на Северном Кавказе. Дубровка, Беслан…

— Когда я вошел в здание школы, — вспоминает полковник Мыларщиков, — была такая злость, что я себе сказал: «Вы нелюди, вы не достойны жизни. Я отсюда выйду, но ты, супостат, попробуй! Ты не выйдешь отсюда!»

Увиденное тогда в Беслане навсегда с ним и теми, кто спасал детей, — сотрудниками «Альфы» и «Вымпел». Забыть такое невозможно. Оно всегда с тобой. В душе, в сердце.

— Вот почему, — говорит Григорий Мыларщиков, — именно сегодня крайне важно привить детям четкие, устойчивые понятия относительно базовых нравственных понятий: любви к Родине, мужеству, стойкости и целеустремленности.

Переход с военной службы в гражданскую жизнь дался ему тяжело, но он по-прежнему является бойцом спецназа — это дано или нет, и если дано, то навсегда. Как Группа крови «А»

22 мая 2020 года полковнику Мыларщикову исполняется пятьдесят лет. И в одном из номеров «Спецназа России» мы обязательно расскажем об этом мужественном и скромном солдате России.

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Источник: https://nstarikov.ru/hrabroe-serdce-119104

Метки: чит.клуб

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