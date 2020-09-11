Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Верхом на Фрице до Берлина! Смешная военная история.

09:45. 11 сентября 2020 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=K2P1hTcXRTc

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Видеоблог №71
...— появляется некий товарищ по имени Фриц Платтон, который говорит: «Сейчас ..., товарищ, и спросите в Берлине». Посол пишет такую телеграмму в...почему-то просто лапки к верху подняла и ничего не ... украинцев вы из Варшавы в Берлин не повезёте. Артём Войтенков:...
Кунерсдорф — поле русской славы
...вполне логичное решение. Возможно, Старому Фрицу следовало действовать быстрее, он потерял...быстром сражении конницы русские одержали верх. Архангелогородский и Тобольский драгунские полки... победа открыла русским дорогу на Берлин. Фридрих впал в отчаяние. ...
Ленин: Парвус лижет сапоги Гинденбургу
... интересах, чтобы в России взяло верх влияние радикального крыла революционеров, кажется... действовать в одиночку. Он назначает Фрица Платтена для продолжения ведения переговоров... вступать в неофициальные связи с Берлином. В письме Ганецкому он писал...
Жизненное пространство для "избранных". Во время ВОВ, Украину хотели "зачистить".
... области; 10. Зондерфюрер СС Беккенгоф Фриц — бывший сельскохозяйственный комендант Бородянского района... нас был такой... Брозике из Берлина, каждого, кого он в деревне...: какое направление в мире возьмет верх и доверяют ли люди нам...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)