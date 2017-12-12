Иван Кульбертинов. Невероятная история снайпера

Было дело в Якутии. Однажды Кульбертинов после демобилизации возвращался домой. Зашел в Иркутске в ресторан поужинать. И тут к нему прицепились два пьяных офицера с издевками: “Ты, чукча, че это нацепил на грудь ордена, с мертвых снимал?!”. Кульбертинов не вытерпел да и расстрелял обоих из именного ТТ. Отсидел, вернулся домой…

В 1917 году в семье бедного охотника-эвенка на берегу реки Тяни родился сын. Дата его рождения символична тем, что в этот день выстрел “Авроры” оповестил о начале новой эры. Мальчика назвали русским именем Иван. Вскоре после его рождения отец Николай Романович Кульбертинов умер, а мальчик остался с больной матерью Анной Васильевной. Учиться ему не довелось, в 10 лет Иван познал секреты охотничьего дела, которому его учил старший брат. Так и жили кочевые охотники-эвенки, пока в далекое эвенкийское село, до которого в ту пору можно было добраться зимой только на оленьих упряжках, долетело тревожное известие: “Война!” Иван Кульбертинов отправился на призывной пункт, объяснив военкому: “Зверя в глаз бью, хочу фашистов бить!”

Его желание сбылось —12 июня 1942 года Ивана призвали в Красную Армию. Военную подготовку проходил на Урале. Первое боевое крещение получил в начале 1943-го на Северо-Западном фронте вблизи Демьянска.

Познакомившись с личным делом И.Н.Кульбертинова и оценив то, что он из Сибири, за ловкость и смекалку его назначили в отделение разведчиков. В феврале 1943 года Кульбертинова определили в снайперы. С 1943 по 1945-й годы, по официальным данным, сразил 428 немецких фашистов, преимущественно лиц офицерского состава, в том числе, одного оберштурмбанфюрера (полковник) с двумя железными крестами. По признанию самого Кульбертинова, он довел список до пятисот немцев, но не по его вине, многие достижения остались незамеченными. Фронтовые статистики оказались и в этом плане «грамотеями».

Свой боевой счёт в роли снайпера Иван Кульбертинов открыл 27 февраля 1943 года. В бою под Старой Русской он сразил метким выстрелом первого вражеского солдата. Всего доли секунды требуются снайперу, для того чтобы произвести меткий выстрел, но для этого ему приходилось часами, иногда и сутками просиживать в каком – нибудь укрытии, порой не имея возможности попить и поесть. Переносить все это ему помогало то, что с детства он привык бродить по тайге, выслеживать зверя.

Вот отрывок из воспоминаний самого Кульбертинова: “Лежу вторые сутки в засаде, каждая жилка, каждый нерв напряжены – слежу за сараем, где расположились немцы. В трудные минуты представляю себе необъятные просторы олекминской тайги и мне становится легче. Вижу – подъехала повозка с боеприпасами. Ну, думаю, устрою вам фрицы “северное сияние” !

Немцы стали разгружать боеприпасы. Я подождал, пока они все ящики сняли с повозки, зарядил снайперку бронебойно – зажигательным патроном и послал “сладкий гостинец”. Всё полетело верх тормашками, поднялся огромный столб огня, дыма, пыли. Более десятка фашистов погибли от этого взрыва”.

Родина достойно оценила ратные подвиги солдата: он был награжден орденами “За отвагу”, «Славы» третьей степени, “Красного Знамени”, “Великой Отечественной войны» первой и второй степеней. Дважды был представлен к званию Героя Советского Союза, но так его и не получил. Это про него 11 января 1944 года писала газета “Сталинское знамя” 4-го Украинского фронта: “Лучший снайпер нашего фронта, гвардии старший сержант Кульбертинов отправил в могилу своего 232-го фрица”. Ветераны-однополчане с восхищением вспоминали, как на Моравско-Остравском направлении Кульбертинов вышел победителем на трех снайперских дуэлях с хвалеными фашистскими асами – прямыми попаданиями в головы он сразил одного штурмбанфюрера и двух оберштурмбанфюреров из егерского спецподразделения «Ваффен СС».

В районе города Чернигова у убитого немецкого офицера с опознавательными знаками «Ваффен СС» нашли неотправленное письмо, где он отмечал, “Большие потери несём от русского снайпера. Он преследует нас на каждом шагу, не даёт поднять нам головы. Сидим без воды и пищи, нет возможности выйти из блиндажа”. Этим снайпером был Иван Кульбертинов.

Осенью, в районе города Мукачево, в одном из кварталов города была обнаружена доска с надписью “Achtung Kulbert! (Осторожно, Кульберт!)”. А в одном из прикарпатских сел было вывешено немецкое предупреждение: “Achtung – Der sibirischen mitternacht” (Осторожно – сибирская сова!”. Надпись непосредственно адресовалась офицерскому составу вермахта: чтобы были бдительнее на ватерлинии. Все эти хлопоты фрицам создал наш земляк Кульбертинов. Эсэсовское предупреждение было прочитано с неподдельной гордостью его однополчанами. Таким образом, имя Кульбертинова было хорошо известно немцам, его именем пугали на передовой, и не только.

В боевых условиях Кульбертинову не было равных в физической и психологической подготовке. Недаром его на родине прозвали Бусхаа (по-эвенкийски «могучий»). Это только он мог ударом кулака зашибить оленя, играючи разломать на две части толстую жердь. А в драках он был буен и неустрашим. Старожилы Токко хорошо помнят, как он на олекминском берегу раскидал зарвавшихся дюжих парней, осмелившихся обидеть его земляков. И на фронте он никому не давал спуску. Некоторые вояки, наивно полагая, что маленький северянин не способен дать сдачу, не единожды пытались спровоцировать его на драку. Кульбертинов бил рослых южан молниеносно, безо всяких словесных перепалок. Сраженные несоразмерно большими кулаками коротышки, они не могли понять, как распластались по земле. Его боялись, некоторые ненавидели, завидовали, но тайно восхищались им.

Бусхаа как будто был рожден для войны. Впоследствии, когда его спрашивали “Не страшно ли было убивать людей?”, он отвечал – “На войне чувствовал себя, как на охоте, и я для себя внушил, что фашист – это настоящий зверь, которого нужно незамедлительно обезвредить». Вот так охотник из Якутии с ростом, не превышающим 1 метр 54 сантиметра и весом 53 килограмма, уничтожил полк фрицев, создал для частей Вермахта серьезные проблемы.

Дальнейшая судьба Ивана Николаевича не была увенчана лаврами. Одолевали завистники, появились недоброжелатели, ему долго не давали привилегий, заслуженных на фронте. Причиной тому был его непримиримый, гордый характер. Кульбертинов никогда не любил ходить по инстанциям, доказывать что-то, просить, вести себя подобострастно. “Король” снайперов, награжденный Советской Армией именным пистолетом “ТТ” и автомашиной “Чайка”, не встретил особого почитания на родине, да и не стремился к “лаврам”.

…Домой в Олекминский район фронтовик вернулся после восстановления Праги в сентябре 1947 года и занялся любимым делом — охотой. За одну зиму 1947—1948 годов добыл и сдал государству 900 белок. В последующие годы работал охотником зверофермы, и за это время его промысел составили 32 лося, восемь медведей, 2500 белок, 86 соболей. Никто еще в нашем крае не добивался таких высоких успехов. За самоотверженный труд в мирное время и героический подвиг в годы войны в 1968 году был награжден именным карабином с оптическим прицелом.

Меткий глаз и верная рука Ивана Кульбертинова востребованы были всегда. Много вреда приносили совхозу “Токкинский” волки. Вот тогда-то опытному охотнику и предложили заняться охотой на них. Иван Николаевич решил использовать старый охотничий способ — “давки”. Приходит к приваду волк, начинает тянуть на себя приманку, но тут срабатывает сторожок, и тяжелое бревно придавливает зверя. Но сначала надо выследить, где обитает волчья стая, потом насторожить ловушку так, чтобы хищники не заметили подвоха… В итоге за один 1979 год Иван Николаевич добыл 11 серых разбойников, спасая оленьи стада от хищных зверей. Немало пользы принес и именной подарок.

Кульбертинов жил скромно, те редкие подарки, которые ему вручали район и республика, раздаривал родственникам. Сердце великого снайпера Ивана Кульбертинова перестало биться 13 февраля 1993 года. Герой Бусхаа умер, так и не дождавшись заслуженных почестей на родине.(по материалам СМИ)