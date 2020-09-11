Главная » Видео, История, Мировоззрение, Творчество

Александр Попов Московское метро: первая линия открыта!

19:27. 11 сентября 2020 81 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Поддержать проект \

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=77Y_28tbicM

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Александр Попов. Московское метро: от проекта до первого тоннеля
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...2010 года произошли взрывы в московском метро, в которых нашли дагестано... бюджетного воровства – Александра Карманова. … Заработав свои первые несколько миллионов долларов ...10.2004) Алексей Попов возил еще первого председателя Государственного таможенного ...
Стенограмма большой пресс-конференции Путина
... ситуации, в которую попал отечественный спорт.Совсем недавно...в организации взрывов в Московском метро. И это не...первых.И, во-вторых, позвольте Вам передать книгу о Александре..., это инициатива ректора Московского государственного университета. Насколько...
Утопающий хватается за теракт
... крупная авария в истории московского метро. Поезд двигался на высокой... зовут Александр, ему 51. Он работает в метро уже 15...Париже на месте преступления попались сотрудники и агенты ... Другая версия еще ужаснее первой. Если теракт организовали иностранные...
Утопающий хватается за теракт
... крупная авария в истории московского метро. Поезд двигался на высокой... зовут Александр, ему 51. Он работает в метро уже 15...Париже на месте преступления попались сотрудники и агенты ... Другая версия еще ужаснее первой. Если теракт организовали иностранные...
КОРУПЦИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
...бизнеса Иваном Назаровым уличены первый зампрокурора Московской области Александр Игнатенко, а также несколько... «крышевании» запрещенного игорного бизнеса попал и ряд руководителей ГУВД Подмосковья... площадью 20 тыс. кв. метров. Речь идет о земле сельского...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)