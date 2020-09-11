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... крупная авария в истории московскогометро. Поезд двигался на высокой... зовут Александр, ему 51. Он работает в метро уже 15...Париже на месте преступления попались сотрудники и агенты ... Другая версия еще ужаснее первой. Если теракт организовали иностранные...
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