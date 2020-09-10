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Либералы, вам не страшно?

09:14. 10 сентября 2020 31 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Алексей Навальный, если еще жив, то, конечно, понял, что стал сакральной жертвой в большой геополитической игре. Только представьте: пришел в себя, сел на больничную койку и задумался.




О том, что собственная жизнь ему дороже всех российских газопроводов, вместе взятых, а не только «Северного потока – 2».

О том, что его лишили доступа к твиттеру и видеокамере, который он имел в России, и теперь он не может говорить громко и ясно, как привык (вспомните Скрипалей). А ведь гласность в его положении — единственный шанс выжить.


О том, что в заложниках у его отравителей находится дочь, и даже если ему вернут твиттер, то говорить придется только то, что прикажут, всю оставшуюся жизнь. «Новичок», он такой, дает ужасные осложнения, накроет в любой момент.

О том, что жизнь популярного блогера-разоблачителя закончилась, скорее всего, его закинут куда-нибудь на край света, без доступа к телефону и интернету (опять же, вспомните Скрипалей). Хорошо если с семьей.

О том, что ему неслыханно повезет, если его не убьют. Ибо смерть «главного врага Путина» (разумеется, от «Новичка», от чего же еще) будет использована в дальнейшей геополитической игре. Но уже без него.

Ну да бог с ним, с Навальным.

О том же самом должны задуматься все оппозиционеры — Венедиктов, Собчак, Пархоменко, Яшин, Шендерович, Гудковы и многие, многие другие. Хорошо известные на Западе как борцы с режимом. В любой момент каждый из них может схватиться за дверную ручку с «Новичком».

Готовы ли они умереть за свои идеалы ради новых санкций против России?

Конечно, пока живы, они продолжат обвинять в отравлении Навального ненавистного им Путина. Но в глубине души нашим ребятам-демократам понятно, что Путин ни при чем. И им должно быть очень страшно.

Всем, кроме Яшина — по понятным причинам.

Интересную жизнь выбрали себе либералы. Не позавидуешь.

Павел Шипилин

Источник: http://voicesevas.ru/news/54157-liberaly-vam-ne-strashno.html

Метки: новости / аналитика

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