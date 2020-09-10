... видишь, что эта человеческая мясорубка работает день и ночь, ...взглянуть на растянувшиеся по Европе и Северной Африке театры..., агонизирующих. Радиовещание теперь готовит почву для сообщения об их...Мы завоевали почти всю Европу. Наши фронты растянулись до...
... Господи) попавшим в эту мясорубку? Ужасающих своей беспощадностью материалов ...Он хотел уволиться. Он готов был пожертвовать своей долгой карьерой...привести? - В США и Европе среди больных более 80% ... СПИДа в США и Европе распространялась постепенно с ранних ...
...резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы.«Согласно пункту 12.1...ответственность «Газпром». «Для Европы и в долговременной перспективе ...Гаджиева, единственного выжившего в «мясорубке» под Дебальцево. В ...Вишневой улице почти неделю готовят себе обед на ...
... числе и в западной Европе, не может похвастаться наличием...сирийские паспорта неоднократно обнаруживались в Европе: в частности, их ... обречён на кровавую мясорубку. Надо отметить, мясорубка в Сирии начиналась ... твоих сограждан хочет и готов тебя убить, а кто...
... на ближайшие дни может готовится провокация построенная вокруг попытки ...мясорубка, фарш Что делать, если вы самозваный правитель самой нищей страны Европы...малых бронированных артиллерийских катера, готовятся к государственным испытаниям десантно-штурмовые...
...том, чтобы еще больше дестабилизировать Европу», — заметили в нидерландском аналитическом...давление. Известно, что Кыргызстан готовится принять окончательное решение по Транзитному...гаубичная батареи. Представьте картину ночной мясорубки, когда в окна пачками ...
Лишь в той мере, в какой мы забываем себя, отдаём себя, жертвуем себя миру, тем его задачам и требованиям, которыми пронизана наша жизнь, лишь в той мере, в какой нам есть дело до мира и предметов вне нас, а не только в какой мы выполняем задачи и требования, осуществляем смысл и реализуем ценности, мы осуществляем и реализуем также самих себя.
Начало третьей фазы сетецентрической войны внутри партизанского отряда.