Истеричная реакция супруги Алексея Навального Юлии на предложение уважаемого врача Леонида Рошаля вызывает вопросы. Вдруг вскроется неудобная правда о состоянии блогера?

Накануне Юлия Навальная в очень грубой форме прокомментировала предложение Рошаля о создании совместного российско-немецкого консилиума, который наконец ответил бы на главный вопрос: что случилось с Алексеем?

Юлия публично оскорбила заслуженного врача в Instagram, что натолкнуло на мысль о том, что ее реакция вполне объяснимая — она не хочет, чтобы люди узнали правду, неудобную для окружения Алексея.

Ведь версия с отравлением боевым веществом под названием «Новичок» звучит куда интереснее. Версия о покушении на убийство — тем более.

Консилиум мог бы расставить все точки над «i». По сути, даже нечего удивляться подобным оскорблениям в адрес известных людей.

Чета Навальных постоянно вляпывается в подобные скандалы: то Алексей называет заслуженных ветеранов «холуями и позором страны», то Юлия — известных врачей, готовых отдать свои жизни за жизни детей.

Сейчас возникает один-единственный вопрос: что такого скрывают немецкие врачи о состоянии Навального, которого вывели из искусственной комы?

Кажется, как и в истории со Скрипалями, мы не получим внятных ответов на важные вопросы.

Вся история с Навальным изначально была похожа на какой-то фарс, провокацию, антироссийскую кампанию.

Неслучайны все эти разговоры о новых санкциях, о заморозке «Северного потока — 2» после мифического отравления блогера. Неслучайны.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»